Людмила проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Героическая слава города

Вы осмотрите легендарный плацдарм Малая Земля, место высадки героического десанта Куникова, увидите Галерею боевой славы и Выставку военной техники. Затем проедете в пригородный поселок Мысхако, ныне самый экологичный район Новороссийска. Здесь, среди ухоженных садов и виноградников, я посвящу вас в подробности ожесточенных сражений 1943 года и познакомлю со знаменитым мемориалом Долина смерти.

Другая история 📖 Новороссийска

Наш город 🏙️ — это, конечно, не только бои 1942-1943 гг. Как родился Новороссийск и почему так был назван, я расскажу у памятника отцам-основателям, а о страшной странице гражданской войны, названной «новороссийской катастрофой», поговорим возле памятника «Исход». Вы также прогуляетесь 👣 по набережной адмирала Серебрякова, где вспомним историю Черноморского флота, и заглянете на площадь Героев. А у единственного в России памятника Брежневу узнаете, почему у нас «не рекомендуется» рассказывать анекдоты про «дорогого Леонида Ильича».

Город в деталях

Кроме того, вы услышите множество местных легенд и преданий. Как Новороссийск помог Чехову в личной жизни и почему приморский городок прозвали городом лётчиков? Как здесь уживаются представители более 100 национальностей и что особенного в крейсере «Михаил Кутузов»? А чем интересен легендарный ветер Норд-Ост? Об этих и других любопытных сюжетах из жизни города поговорим на встрече!

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