Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа

Охватить все достопримечательности города и получить объемное представление о его истории

Людмила
Людмила – Гид из Новороссийска
Вы познакомитесь с легендарными местами боевой славы, посетите мемориальные комплексы и узнаете о трагических страницах в летописи Новороссийска.

Услышите историю 📖 Черноморского флота и откроете секреты Норд-Оста.

А также выясните, кем были отцы-основатели города, чем он помог Чехову и почему здесь не любят анекдоты о Брежневе.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа

Что вас ожидает

Героическая слава города
Вы осмотрите легендарный плацдарм Малая Земля, место высадки героического десанта Куникова, увидите Галерею боевой славы и Выставку военной техники. Затем проедете в пригородный поселок Мысхако, ныне самый экологичный район Новороссийска. Здесь, среди ухоженных садов и виноградников, я посвящу вас в подробности ожесточенных сражений 1943 года и познакомлю со знаменитым мемориалом Долина смерти.

Другая история 📖 Новороссийска
Наш город 🏙️ — это, конечно, не только бои 1942-1943 гг. Как родился Новороссийск и почему так был назван, я расскажу у памятника отцам-основателям, а о страшной странице гражданской войны, названной «новороссийской катастрофой», поговорим возле памятника «Исход». Вы также прогуляетесь 👣 по набережной адмирала Серебрякова, где вспомним историю Черноморского флота, и заглянете на площадь Героев. А у единственного в России памятника Брежневу узнаете, почему у нас «не рекомендуется» рассказывать анекдоты про «дорогого Леонида Ильича».

Город в деталях
Кроме того, вы услышите множество местных легенд и преданий. Как Новороссийск помог Чехову в личной жизни и почему приморский городок прозвали городом лётчиков? Как здесь уживаются представители более 100 национальностей и что особенного в крейсере «Михаил Кутузов»? А чем интересен легендарный ветер Норд-Ост? Об этих и других любопытных сюжетах из жизни города поговорим на встрече!

Организационные детали

  • Я провожу эту экскурсию ⛳ с мужем — опытным водителем. Транспорт — новый семиместный автомобиль. Мы заберем вас от места проживания (в черте города) и после экскурсии 🧭 отвезем обратно.
  • Мы учтем ваши желания и предпочтения, если захотите — организуем посещение музеев или дегустационных залов, подскажем, где лучше покушать и купить сувениры
  • Входные билеты 🎫 в потенциальные музеи 🖼 оплачиваются дополнительно
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа
Все грани Новороссийска — на авто за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Однажды после моей экскурсии один мальчик спросил меня: «Скажите, пожалуйста, если кто-то скажет, что Новороссийск — плохой город, можно ему в лоб дать?» Для меня это было самой высокой наградой. Я, человек старой закалки, большой патриот своего города. В свое время закончила Ленинградский институт культуры, много лет проработала детским библиотекарем. Но неуёмная энергия и творческая натура не дают мне спокойного житья на пенсии. С радостью делюсь своими знаниями и любовью к городу с многочисленными туристами.
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Людмила проводит ещё 1 экскурсию

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