Мы совершим увлекательную автомобильную экскурсию ⛳ по городу Новороссийску и его ближайшим окраинам. Начнем мы наше путешествие в Новороссийске. Мы заберем вас возле отеля или в заранее обусловленном месте. И вот мы движемся в сторону поселка Кабардинка, который находится на другом берегу Цемесской бухты. По дороге, мы будем останавливаться на смотровых площадках, где у вас будут фотографии 📸 самых красивых 🤩 мест.

Памятник морякам Революции. Самой дальней точкой нашей поездки будет мыс Дооб. На против него, в в августе 1986 года. столкнулись теплоходы Петр Васев и Адмирал Нахимов. Нахимов затонул. На этом месте установлен бакен. Проход кораблей над этим местом запрещен. Бакен виден со смотровой площадки мыса. Там же установлен мемориал в память этого трагического события. Великолепная панорама открывается нашему взору. Вся Цемесская бухта на виду. От мыса, через поселок Кабардинка мы едем обратно в Новороссийск. Всю дорогу нам будут встречаться памятники в память о ВОВ и Малой Земле. Железнодорожный вагон, сохранившийся со времен войны. На нем нет живого места, он как решето. Это напоминание потомкам, какой ценой нам далась победа!

Проехав через город 🏙️, мы прибываем на берег, к мемориалу Малая Земля. Как нос корабля он стоит и рвется из моря 🌊 на берег. От мемориала пройдем вдоль берега и увидим памятник Геше Козодоеву из фильма “Бриллиантовая рука”. Этот эпизод снимался на Суджукской косе. И вот мы подъезжаем к самой вкусной части нашего тура. Винодельня Мысхако. Завод со старыми традициями. Великолепным вином 🍷. Тут мы проведем экскурсию по винодельне, с ее современными винными цехами и историческими подвалами. Вы получите возможность узнать о богатом историческом наследии этого места и стать участником истории 📖, которая пишется прямо сегодня! Завершит экскурсию дегустация. Понравившиеся вина можно будет приобрести в магазине завода. Продукция Винодельни Мысхако завоевывает призовые места на мировых конкурсах вин. Так же при винодельне есть ресторан с отличной кухней, “Кюве”. Проголодавшиеся смогут утолить свой голод. По дороге я расскажу вам историю Новороссийска, Малой земли. Интересные факты из жизни города и края. Покажу самые красивые места для фотографий.