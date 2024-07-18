Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)

Погрузитесь в мир природы и активного отдыха! Пройдите по экотропе и насладитесь сап-серфингом на озере Абрау. Незабываемые впечатления гарантированы
Покинув шумный Новороссийск, отправляйтесь к озеру Абрау, где вас ждет увлекательное приключение.

Прогулка по экотропе позволит насладиться местной флорой и фауной, сделать красивые фотографии и напиться чистой родниковой воды.

После пешего маршрута
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вы сможете попробовать свои силы в сап-серфинге на ярких и красочных сапбордах. Инструктаж и спасательные жилеты обеспечат вашу безопасность.

Независимо от опыта, каждый сможет насладиться этим активным отдыхом и получить массу положительных эмоций

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌿 Прогулка по живописной экотропе
  2. 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  3. 🚣‍♂️ Катание на сапбордах
  4. 🦺 Инструктаж и спасательные жилеты
  5. 🌊 Чистейшая вода озера Абрау
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Экотропа и сап-серфинг (из Новороссийска)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Экотропа
  • Озеро Абрау

Описание экскурсии

Для любителей активного отдыха и не только

Ведете активный образ жизни и даже в отпуске хотели бы не снижать обороты? Или просто желаете отдохнуть подвижно и динамично? Мы предлагаем необычное времяпрепровождение в окрестностях озера Абрау — пройти по маршруту «Экотропа» и покататься на сапбордах. Прогулка по экотропе Здесь дышится легко, совсем не так, как в городе! За 2 часа мы успеем пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды в роднике, послушать рассказы об Абрау, как об истории, так и о флоре и фауне.

Рассекая озеро Абрау

После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера! Наши сапы очень яркие и красочные — фото с прогулки вас не разочаруют, какая бы погода не была за бортом. Даже если вы впервые решились освоить плавание на сапах — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске. Все меры предосторожности соблюдены:
  • Мы проводим инструктаж по технике безопасности.
  • Выдаем спасательные жилеты.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Абрау-Дюрсо
  • Экотропа в Абрау-Дюрсо
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Сапборды и лежаки на пляже
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Новороссийск, Советов, 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Мы заберем вас в удобном для вас месте в Новороссийске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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от 5 000 за всё до 3 чел.
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