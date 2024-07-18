Покинув шумный Новороссийск, отправляйтесь к озеру Абрау, где вас ждет увлекательное приключение.
Прогулка по экотропе позволит насладиться местной флорой и фауной, сделать красивые фотографии и напиться чистой родниковой воды.
После пешего маршрута
Прогулка по экотропе позволит насладиться местной флорой и фауной, сделать красивые фотографии и напиться чистой родниковой воды.
После пешего маршрута
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по живописной экотропе
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- 🚣♂️ Катание на сапбордах
- 🦺 Инструктаж и спасательные жилеты
- 🌊 Чистейшая вода озера Абрау
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Экотропа
- Озеро Абрау
Описание экскурсии
Для любителей активного отдыха и не только
Ведете активный образ жизни и даже в отпуске хотели бы не снижать обороты? Или просто желаете отдохнуть подвижно и динамично? Мы предлагаем необычное времяпрепровождение в окрестностях озера Абрау — пройти по маршруту «Экотропа» и покататься на сапбордах. Прогулка по экотропе Здесь дышится легко, совсем не так, как в городе! За 2 часа мы успеем пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды в роднике, послушать рассказы об Абрау, как об истории, так и о флоре и фауне.
Рассекая озеро Абрау
После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера! Наши сапы очень яркие и красочные — фото с прогулки вас не разочаруют, какая бы погода не была за бортом. Даже если вы впервые решились освоить плавание на сапах — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске. Все меры предосторожности соблюдены:
- Мы проводим инструктаж по технике безопасности.
- Выдаем спасательные жилеты.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Абрау-Дюрсо
- Экотропа в Абрау-Дюрсо
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Сапборды и лежаки на пляже
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Новороссийск, Советов, 40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 27 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Мы заберем вас в удобном для вас месте в Новороссийске
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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