Для любителей активного отдыха и не только

Ведете активный образ жизни и даже в отпуске хотели бы не снижать обороты? Или просто желаете отдохнуть подвижно и динамично? Мы предлагаем необычное времяпрепровождение в окрестностях озера Абрау — пройти по маршруту «Экотропа» и покататься на сапбордах. Прогулка по экотропе Здесь дышится легко, совсем не так, как в городе! За 2 часа мы успеем пройти по самым живописным маршрутам, сделать атмосферные фото, напиться чистейшей холодной воды в роднике, послушать рассказы об Абрау, как об истории, так и о флоре и фауне.

Рассекая озеро Абрау

После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера! Наши сапы очень яркие и красочные — фото с прогулки вас не разочаруют, какая бы погода не была за бортом. Даже если вы впервые решились освоить плавание на сапах — не страшно, мы научим азам «хождения» на этой доске. Все меры предосторожности соблюдены: