Olga проводит ещё 1 экскурсию

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Главные храмы Новосибирска

Увидеть православные и католические соборы, мечеть и синагогу и узнать о роли религии в жизни города

Olga
Olga – представитель из Новосибирска
С самого первого дня Новосибирск был многоконфессиональным и многонациональным городом.

Гуляя по историческому центру, вы увидите храмы разных религий и посетите некоторые из них.

А также услышите интересные факты о гонении на церковь ⛪ в советские годы, современной ситуации и отношении к религии местных жителей.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска

Что вас ожидает

Святые места столицы ⭐️ Сибири
Вы увидите важнейшие храмы Новосибирска. В программе экскурсии:

  • Вознесенский кафедральный собор — вы узнаете, как и почему в годы гонений на церковь ⛪ и веру он был единственным официально работающим храмом в городе.
  • Историческая мечеть — первая мечеть Новосибирска, о которой знают далеко не все местные жители. Мы поможем отыскать ее в одном из жилых дворов.
  • Католический кафедральный собор Преображения Господня — вы услышите его историю 📖 и увидите орган, который по сей день используется во время концертов.
  • Часовня Святого Сергия — вы узнаете, кем она была построена и как она связана с работой Рериховского общества.
  • Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий Новосибирска. Вы услышите, как ему удалось уцелеть в годы гонений на церковь.
  • Часовня Святителя Николая — мы раскроем драматичную историю этой небольшой церкви и расскажем, что было на ее месте в советской период.

Организационные детали

Для посещения храмов женщинам рекомендуется иметь головной платок.

Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска
Главные храмы Новосибирска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.
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Olga проводит ещё 1 экскурсию

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