Olga проводит ещё 1 экскурсию

Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.