Olga проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает
Святые места столицы ⭐️ Сибири Вы увидите важнейшие храмы Новосибирска. В программе экскурсии: Вознесенский кафедральный собор — вы узнаете, как и почему в годы гонений на церковь ⛪ и веру он был единственным официально работающим храмом в городе. Историческая мечеть — первая мечеть Новосибирска, о которой знают далеко не все местные жители. Мы поможем отыскать ее в одном из жилых дворов. Католический кафедральный собор Преображения Господня — вы услышите его историю 📖 и увидите орган, который по сей день используется во время концертов. Часовня Святого Сергия — вы узнаете, кем она была построена и как она связана с работой Рериховского общества. Собор Александра Невского — одно из первых каменных зданий Новосибирска. Вы услышите, как ему удалось уцелеть в годы гонений на церковь. Часовня Святителя Николая — мы раскроем драматичную историю этой небольшой церкви и расскажем, что было на ее месте в советской период. Организационные детали
Для посещения храмов женщинам рекомендуется иметь головной платок.
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Здравствуйте! Я Ольга, организатор команды гидов, влюбленных в молодую столицу Сибири. Я родилась и всю жизнь живу в Новосибирске, но продолжаю, как и мои коллеги, почти ежедневно находить в нем много нового. Мы с радостью поделимся своими знаниями и открытиями и расскажем о городе живо, интересно и с душой.
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