А Алёна Невероятный Академгородок и Обское море Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!

И Ирина Невероятный Академгородок и Обское море Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую

О Оксана Академгородок + ГЭС в мини-группе читать дальше от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:) Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно

Т Татьяна Академгородок: наука и жизнь 21 века Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.

Л Лариса Академгородок: наука и жизнь 21 века Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.