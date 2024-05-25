НГУ – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «НГУ» в Новосибирске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Невероятный Академгородок и Обское море
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Невероятный Академгородок и Обское море: путешествие по сердцу Сибири
Погрузитесь в атмосферу науки и природы с экскурсией по Академгородку и Обскому морю. Уникальные локации и незабываемые впечатления ждут вас
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
16 000 за всё до 3 чел.
Академгородок: наука и жизнь 21 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Академгородок: наука и жизнь 21 века
Авторская прогулка по Академгородку в Новосибирске. Узнайте о научных достижениях, истории и архитектуре этого уникального места
Начало: На проспекте Лаврентьева
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Академгородок + ГЭС в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Академгородок + ГЭС в мини-группе
Путешествие по Академгородку и Новосибирской ГЭС в мини-группе. Уникальные памятники, панорама Обского моря и красота Сибири ждут вас
Начало: На улице Дмитрия Шамшурина
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Академгородок и правда невероятен! Большое спасибо гиду Наталье и водителю Павлу за экскурсию! Наталья старается дать максимум информации, который можно вложить в 4 часа экскурсии, очень заряжает своей позитивной энергетикой)) Видно, что человек очень любит свой город!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Очень понравилась экскурсия продумана гид хорошо владеет материалом рекомендую
  • О
    Оксана
    11 мая 2024
    Академгородок + ГЭС в мини-группе
    Добрый день, Экскурсию проводила Маргарита Модина. Очень познавательная и красочная поездка получилась, особенно интересно узнавать разные моменты жизни в городе именно
    читать дальше

    от коренного жителя. Маргарита очень много рассказывала не только об исторических фактах, но и разбавляла своё повествование жизненными историями, что лично мне очень нравится. Большое спасибо за то, что сделали Новосибирск немного ближе и роднее:)

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Светлана очень интересный, разносторонний, грамотный и увлекательный рассказчик. Много нового подчеркнули из экскурсии, Хорошо построенный маршрут прогулки, Светлана учла все наши пожелания и ответила на все интересующие вопросы.
  • Л
    Лариса
    1 апреля 2024
    Академгородок: наука и жизнь 21 века
    Отличная экскурсия. Спасибо Светлане. Хорошая подача материала, много интересных историй. Особенно хорошо, что Светлана живёт в Академгородке и знает его жизнь. А не просто экскурсовод.
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Невероятный Академгородок и Обское море
    Отличная, очень познавательная, немного мистическая экскурсия! Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «НГУ»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Невероятный Академгородок и Обское море
  2. Академгородок: наука и жизнь 21 века
  3. Академгородок + ГЭС в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Театр оперы и балета
  3. Собор Александра Невского
  4. Площадь Ленина
  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "НГУ" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2024 год по теме «НГУ», 10 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам