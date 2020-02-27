16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и архитектурой города на насыщенной обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы погуляете по старинным улицам, скверам и площадям.

Увидите знаковые городские здания: оперный театр, конструктивистские сооружения, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома.

Я расскажу, почему Новосибирск сравнивают с Санкт-Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Ленина
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У этой экскурсии16 отзывов
4.88
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!

Что вас ожидает

Площадь Ленина и шедевры конструктивизма
Прогулка начнется в центре топовой достопримечательности Новосибирска — на площади Ленина. Я покажу важнейшие памятники эпохи конструктивизма и расскажу о необычной галерее искусств, произведения которой хранятся всего год. Далее вы прогуляетесь по скверу перед оперным театром, рассмотрите уникальный купол здания и услышите удивительные факты, связывающие сибирский ДНК и современный театр.

Мистическая улица и «центр Державы»
Немного отвлечься от монументальной архитектуры поможет улица Серебренниковская, на которой вы погрузитесь в историю мистического числа 13, встретите птицу-небылицу и шамана, узнаете, куда же делся череп с постамента памятника Высоцкому. Следом попадете в «центр Державы», увидите Гастрономический театр и пройдете под мини-аллеей из медных зонтиков.

Секреты дома Крячкова
Я расскажу историю необычного дома, полностью построенного на деньги местных жителей и когда-то олицетворявшего точную копию мавзолея Ленина. Кроме того, вы увидите одно из самых красивых зданий города — Торговый корпус Крячкова. Рассмотрите фотографию одного из старых планов реконструкции центра, на котором нет шедевра Крячкова, и узнаете, что помогло ему сохраниться до наших дней.

Улица Горького и памятники деревянного зодчества
У фонтана архитектора Тейтеля я расскажу историю Первомайского сквера и его знаменитой клумбы. Мы выйдем на улицу Горького, где вы узнаете, сколько стоили билеты в «первоклассный образцовый электротеатр», увидите сохранившиеся купеческие дома, раскроете тайну несостоявшегося завода и узнаете, где обедают президенты. В завершение я покажу три памятника деревянного зодчества и расскажу о частном музее СССР, расположенном в одном из них.

Организационные детали

По желанию, мы можем включить в экскурсию посещение музея СССР. Стоимость билетов зависит от категории посетителей (дети, студенты, взрослые) и варьируется в пределах 150-300 рублей с человека.

Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!
Добро пожаловать в Новосибирск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Здравствуйте, меня зовут Наталья. 20 лет я проработала в туризме, организовывая туры по России и миру. Два года назад начала вести блог о родном городе — увлекшись этой темой, перешла и на офлайн экскурсии по городу. С радостью расскажу вам самые интересные факты о Новосибирске!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
эта экскурсия мне очень нравился - спасибо большое
11 февраля 2020
Отличная экскурсия с очень приятным экскуроводом. Она отражает дух и историю города и рассказывает о интересных местах. Построена таким образом, что ты не устаешь, а наслаждаешься всеми видами. Экскурсия не перегружена и дает отличное представление о городе.
Спасибо!
16 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Наталья профессионал своего дела, знает много фактов о городе,рассказывает интересно. Мама тоже в восторге :)
6 января 2020
Были на обзорной экскурсии по Новосибирску 04.01.20. Наш гид Наталья хорошо и подробно рассказала нам об этапах строительства города, начиная с его основания, показала нам знаменательные места в центре, интересные дома и улочки, скрытые от глаз гостей города. Наталья с радостью отвечала на наши вопросы и была очень доброжелательной. Большое спасибо за экскурсию.
5 января 2020
Как соседи (мы из Омска), много раз приезжали в Новосибирск по делам на короткое время. И, наконец, на новогодние праздники решили познакомиться с городом: выбирали гида по отзывам и не ошиблись. Наталья очень расположенный, доброжелательный и внимательный человек, чувствующий запросы клиента. Темп прогулки, последовательность подачи информации, сами факты и, главное, искренее желание передать гостям города не только знания, но и отношение к Новосибирску, - все это сделало экскурсию. Возникло новое переживание города, с большим пониманием, уважением и восхищением. За что мы очень благодарны Наталье!)
9 декабря 2019
Были в Новосибирске 1 декабря. Спасибо Наталье за прекрасную эускурсию по городу, интересный рассказ и милые местечки по ходу маршрута! Планируем посетить город еще и в летнее время.
7 сентября 2019
Очень понравилось, всем рекомендуем, спасибо Наташе
30 августа 2019
Хотим выразить нашему гиду Наталье - большое спасибо, встретила нас , как и договаривались, максимально подробно рассказала о городе, показала исторические фотографии улиц и зданий, чтобы мы могли сравнить их с современными. Хотя у нас было очень мало времени, смогла влюбить нас в город Новосибирск. Очень приятная дама, с приятными манерами и голосом, что тоже очень важно при проведении экскурсий. Хотелось бы вернуться в ваш город!!!
28 августа 2019
Я заказывала экскурсию для своих гостей и очень переживала будет ли мероприятие интересным. Но полученные впечатления превзошли все ожидания. Наша экскурсия была похожа на замечательную прогулку с интересным собеседником. Мы узнали много интересных фактов, связанных с историей города. Увидели по фотографиям, как менялся город от момента образования и до сегодняшнего дня. Мы даже не заметили как пролетело время. И когда вечером, мы делились с домашними своими впечатлениями, в разговоре прозвучало: "Вы как будто о другом Новосибирске рассказываете."
От всей души благодарю нашего гида Наташу за замечательную экскурсию. Спасибо Вам Наташа за ваш увлекательный рассказ, за ваш позитив и доброжелательное отношение к нам, вашим клиентам. Удачи Вам во всём!
16 августа 2019
Наталья очень интересный рассказчик, неравнодушна к истории города. На экскурсии вы узнаете много интересных фактов и даже легенд. Сравните по фотографиям и наяву как менялась архитектура города на протяжении века.
Я была в Новосибирске впервые и
очень хорошо провела время.
Ещё 6 отзывов

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