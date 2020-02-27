16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Площадь Ленина и шедевры конструктивизма

Прогулка начнется в центре топовой достопримечательности Новосибирска — на площади Ленина. Я покажу важнейшие памятники эпохи конструктивизма и расскажу о необычной галерее искусств, произведения которой хранятся всего год. Далее вы прогуляетесь по скверу перед оперным театром, рассмотрите уникальный купол здания и услышите удивительные факты, связывающие сибирский ДНК и современный театр.

Мистическая улица и «центр Державы»

Немного отвлечься от монументальной архитектуры поможет улица Серебренниковская, на которой вы погрузитесь в историю мистического числа 13, встретите птицу-небылицу и шамана, узнаете, куда же делся череп с постамента памятника Высоцкому. Следом попадете в «центр Державы», увидите Гастрономический театр и пройдете под мини-аллеей из медных зонтиков.

Секреты дома Крячкова

Я расскажу историю необычного дома, полностью построенного на деньги местных жителей и когда-то олицетворявшего точную копию мавзолея Ленина. Кроме того, вы увидите одно из самых красивых зданий города — Торговый корпус Крячкова. Рассмотрите фотографию одного из старых планов реконструкции центра, на котором нет шедевра Крячкова, и узнаете, что помогло ему сохраниться до наших дней.

Улица Горького и памятники деревянного зодчества

У фонтана архитектора Тейтеля я расскажу историю Первомайского сквера и его знаменитой клумбы. Мы выйдем на улицу Горького, где вы узнаете, сколько стоили билеты в «первоклассный образцовый электротеатр», увидите сохранившиеся купеческие дома, раскроете тайну несостоявшегося завода и узнаете, где обедают президенты. В завершение я покажу три памятника деревянного зодчества и расскажу о частном музее СССР, расположенном в одном из них.