В Новосибирском зоопарке удивительным образом уживаются звери со всех уголков мира — некоторые из них стали местными «звёздами». А насыщенная история зоосада хранит и малоизвестные страницы: от смешных до трагических и сенсационных. Мы приоткроем для вас «закулисье» зоопарка и тайны из жизни животных.

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Описание

Что вас ожидает

Новосибирский зоопарк — это 65 га леса, более 75 лет славной истории и около 11 000 особей. Среди них — белые медведи Кай и Герда, ловкий и заботливый орангутан Бату, грациозный снежный барс Саян, амурский тигр Макс, милейший манул Айша, отважные медоеды и забавные пингвины. Все они будут рады встрече! А наш гид-экскурсовод сопроводит вас по территории, познакомит с обитателями и поделится неожиданными фактами.

Что будет на экскурсии

Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера

Возможность познакомиться с обитателями разных частей света

Интересные факты о животных, сведения об их питании и условиях содержания

Рассказ о научной и культурно-просветительской деятельности зоопарка, а также его вкладе в сохранение исчезающих видов

Обзор биографии «звериного папы» Новосибирского зоопарка — Ростислава Александровича Шило

Маршрут будет составлен в соответствии с сезоном, погодой, активностью животных в выбранное время суток и с учётом ваших индивидуальных предпочтений.

Организационные детали