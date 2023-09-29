Экскурсия по Новосибирскому зоопарку

Увидеть пушистых, усатых и хвостатых во всей красе и подслушать их секреты

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Ответы на вопросы
В Новосибирском зоопарке удивительным образом уживаются звери со всех уголков мира — некоторые из них стали местными «звёздами».

А насыщенная история зоосада хранит и малоизвестные страницы: от смешных до трагических и сенсационных. Мы приоткроем для вас «закулисье» зоопарка и тайны из жизни животных.
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Экскурсия по Новосибирскому зоопарку
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Новосибирский зоопарк — это 65 га леса, более 75 лет славной истории и около 11 000 особей. Среди них — белые медведи Кай и Герда, ловкий и заботливый орангутан Бату, грациозный снежный барс Саян, амурский тигр Макс, милейший манул Айша, отважные медоеды и забавные пингвины. Все они будут рады встрече! А наш гид-экскурсовод сопроводит вас по территории, познакомит с обитателями и поделится неожиданными фактами.

Что будет на экскурсии

  • Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера
  • Возможность познакомиться с обитателями разных частей света
  • Интересные факты о животных, сведения об их питании и условиях содержания
  • Рассказ о научной и культурно-просветительской деятельности зоопарка, а также его вкладе в сохранение исчезающих видов
  • Обзор биографии «звериного папы» Новосибирского зоопарка — Ростислава Александровича Шило

Маршрут будет составлен в соответствии с сезоном, погодой, активностью животных в выбранное время суток и с учётом ваших индивидуальных предпочтений.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия продолжительностью от 2 до 3 часов
  • Входные билеты в зоопарк оплачивается дополнительно: 500 руб. /чел. — взрослый, 200 руб. /чел. — детский, пенсионный, студенческий
  • По запросу состав группы может быть расширен, доплата за каждого последующего гостя (сверх 5 участников) — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в зоопарке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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