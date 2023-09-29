Увидеть пушистых, усатых и хвостатых во всей красе и подслушать их секреты
В Новосибирском зоопарке удивительным образом уживаются звери со всех уголков мира — некоторые из них стали местными «звёздами».
А насыщенная история зоосада хранит и малоизвестные страницы: от смешных до трагических и сенсационных. Мы приоткроем для вас «закулисье» зоопарка и тайны из жизни животных.
А насыщенная история зоосада хранит и малоизвестные страницы: от смешных до трагических и сенсационных. Мы приоткроем для вас «закулисье» зоопарка и тайны из жизни животных.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Новосибирский зоопарк — это 65 га леса, более 75 лет славной истории и около 11 000 особей. Среди них — белые медведи Кай и Герда, ловкий и заботливый орангутан Бату, грациозный снежный барс Саян, амурский тигр Макс, милейший манул Айша, отважные медоеды и забавные пингвины. Все они будут рады встрече! А наш гид-экскурсовод сопроводит вас по территории, познакомит с обитателями и поделится неожиданными фактами.
Что будет на экскурсии
- Прогулка по территории зоопарка, посещение павильонов и озера
- Возможность познакомиться с обитателями разных частей света
- Интересные факты о животных, сведения об их питании и условиях содержания
- Рассказ о научной и культурно-просветительской деятельности зоопарка, а также его вкладе в сохранение исчезающих видов
- Обзор биографии «звериного папы» Новосибирского зоопарка — Ростислава Александровича Шило
Маршрут будет составлен в соответствии с сезоном, погодой, активностью животных в выбранное время суток и с учётом ваших индивидуальных предпочтений.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия продолжительностью от 2 до 3 часов
- Входные билеты в зоопарк оплачивается дополнительно: 500 руб. /чел. — взрослый, 200 руб. /чел. — детский, пенсионный, студенческий
- По запросу состав группы может быть расширен, доплата за каждого последующего гостя (сверх 5 участников) — 500 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в зоопарке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — Организатор в Новосибирске
Провела экскурсии для 29 туристов
Мы специализируемся на приёме гостей, организации индивидуальных и корпоративных экскурсий и трансферов по Новосибирску. Организуем детские экскурсии и приём школьных групп в Новосибирске. На высоком уровне встречаем и знакомим с городом первых лиц, делегации и иностранных гостей. Нас хорошо знают жители, гости города и многие любители путешествий!
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