Новосибирский зоопарк — это не только уникальная коллекция животных, но и удивительные растения, оставшиеся от ботанического сада.
Здесь есть и озеро, и лес, и звери — всё, что необходимо для запоминающейся прогулки! А я, как бывший сотрудник зоопарка, расскажу вам много всего интересного о его работе. И конечно, о его чудесных обитателях.
Описание экскурсии
- Мы поздороваемся с доисторическими ящерами и выясним, почему не все из них — динозавры
- Посетим павильон мелких приматов и пингвинов, чтобы увидеть… усатых младенцев
- Отправимся к фламинго, прогуляемся вокруг озера
- Летом посмотрим на растение ледникового периода, а зимой — оценим невероятную красоту белоснежного зоопарка
- Пройдём мимо самых больших на земле летающих птиц
- Разберёмся, почему камышовые коты бывают черными
- Познакомимся с львиным прайдом и тиграми-одиночками
- Зимой зайдём в блаженное тепло тропического павильона, а летом — откроем секрет котельной
- Поищем гигантских муравьедов и реликтовых кустарниковых собачек
- Заглянем в совиный ряд и поймём, где у совы уши. А рядом попробуем увидеть символ зоопарка
- Напоследок (по желанию) побываем в террариуме
И конечно:
- я расскажу о территории зоопарка, которая населена как коллекционными животными, так и свободно живущими
- открою маленькие секретики зоопарка: как он живёт, как получает животных, каковы планы на дальнейшее развитие
- и буду много говорить об уникальных, поразительных, невероятных жителях зоопарка!
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: взрослый — 600 ₽, дети 7–16 лет, студенты, пенсионеры — 300 ₽, дети до 7 лет бесплатно
- Обратите внимание: если с вами будут пожилые люди и маленькие дети — напишите мне заранее, при необходимости мы можем скорректировать маршрут
Юлия — ваш гид в Новосибирске
Я — ваш гид в удивительный мир природы Новосибирска. Биолог, художник и профессиональный экскурсовод — я создаю уникальные экскурсии, которые меняют взгляд на городскую природу. Мои прогулки — это не просто рассказы, а настоящее погружение в жизнь растений и животных, которые окружают нас каждый день. Приходите — и вы увидите, как Новосибирск оживает, дышит и удивляет на каждом шагу!
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
25 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Я узнала много нового о животных, даже о которых я думала что знаю всё. Юлия прекрасный рассказчик и знаток питомцев зоопарка. Думаю, что экскурсия понравится всем - и взрослым и, конечно, детям.
