Новосибирский зоопарк — это не только уникальная коллекция животных, но и удивительные растения, оставшиеся от ботанического сада.



Здесь есть и озеро, и лес, и звери — всё, что необходимо для запоминающейся прогулки! А я, как бывший сотрудник зоопарка, расскажу вам много всего интересного о его работе. И конечно, о его чудесных обитателях.