Индивидуальная
до 3 чел.
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
11 авг в 08:00
12 авг в 14:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Колывань историческая
Открыть для себя другую Сибирь - тихую, уютную и наполненную историей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей9 июля 2025Прекрасно провели день, Мария замечательный экскурсовод, собеседник и просто приятный человек. Рекомендую всем кто сомневается не сомневаться и прикоснуться к исконной, природной красоте и силе исторической Сибири.
- ЕЕкатерина16 июня 2025Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает, видно, что любит свое дело! Рекомендую!
- ААлексей16 апреля 2025Нас встретили в аэропорту и сразу отправились на экскурсию. Материал излагался достаточно последовательно. Юрт-Ора интересное место, прекрасный рассказ об этом населенном пункте, истории и быте с посещением татарской избы и мечети. Не все экскурсии бывают туда, но поездка того стоит
- ААлександр26 февраля 2025Экскурсия в Колывань прошла очень интересно и на одном дыхании. Всё было очень интересно и познавательно. Наилучшие рекомендации.
- ЕЕлена31 декабря 2024Очень понравилось село чатских татар. Рекомендую.
- ЛЛариса13 августа 2024Новосибирская область ещё молодая, но сёла хранят более богатую историю. Сохранились дома купцов, в одном из таких домов Евграфа Жернакова находится краеведческий музей. Интерес представляют храмы, построенные на деньги купцов. Интересно погулять по такому селу, как Колывань.
- ЕЕкатерина14 июля 2024Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики,
- ООльга25 декабря 2023Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
- ММарина6 августа 2023Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей.
Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
- аанна12 мая 2023Про Колывань можно говорить как много, так и мало. Много,потому что это чудесное место с глубокой историей, которая имеет значение
- ИИрина18 ноября 2022Добрый день! 18.11.22 были проездом в городе Новосибирске и взяли экскурсию в Колывань. Нашим гидом был Виктор, очень интересный мужчина
- ИИрина12 июня 2022Замечательная экскурсия! Город Колывань (официально уже не город) очень уютный, оправдал все наши ожидания. Андрей великолепный гид. Отзывы писать не умею, ожидать от этой экскурсии чего-то сверхъестественного не нужно. Просто, уютно, душевно и красиво. Нам все очень понравилось! Спасибо!
- ААлександр27 сентября 2019Был в Новосибирске всего два дня. Гидом был Андрей. За два дня он успел показать главные достопримечательности города и Академгородка.
- ЖЖанна11 января 2018Экскурсия, гид,общение с ним - всё очень понравилось. Рекомендую
- ММарк5 июля 2016Нам очень понравилось. Андрей - прекрасный собеседник и интересный рассказчик.
На всякий случай не могу не отметить, что экскурсия в Колывань
- ЯЯна11 ноября 2015Андрей, спасибо за очередную интересную экскурсию!
Отличный вариант, если есть всего полдня свободного времени и хочется посмотреть интересные места - это
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Колывань»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Новосибирске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Новосибирске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в августе 2025
Сейчас в Новосибирске в категории "Колывань" можно забронировать 3 экскурсии от 12 400 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Новосибирске на 2025 год по теме «Колывань», 18 ⭐ отзывов, цены от 12400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь