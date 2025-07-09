читать дальше

посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю, первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе.

Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба.

Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым.

Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов.

По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали))

Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз))

Спасибо Марии!