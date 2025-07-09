Мои заказы

Колывань – экскурсии в Новосибирске

Найдено 3 экскурсии в категории «Колывань» в Новосибирске, цены от 12 400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Колывань: историческое путешествие в несостоявшийся Новосибирск
Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя Колывань - городок с богатой историей и уникальной архитектурой
Начало: В районе метро «Красный проспект»
11 авг в 08:00
12 авг в 14:00
12 400 ₽ за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Колывань историческая
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Колывань историческая
Открыть для себя другую Сибирь - тихую, уютную и наполненную историей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
18 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    9 июля 2025
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Прекрасно провели день, Мария замечательный экскурсовод, собеседник и просто приятный человек. Рекомендую всем кто сомневается не сомневаться и прикоснуться к исконной, природной красоте и силе исторической Сибири.
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2025
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает, видно, что любит свое дело! Рекомендую!
    Экскурсия в Колывань понравилась! Уютный городок с интересными историческими местами. Гидом был Виктор. Очень интересно рассказывает, видно, что любит свое дело! Рекомендую!
  • А
    Алексей
    16 апреля 2025
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Нас встретили в аэропорту и сразу отправились на экскурсию. Материал излагался достаточно последовательно. Юрт-Ора интересное место, прекрасный рассказ об этом населенном пункте, истории и быте с посещением татарской избы и мечети. Не все экскурсии бывают туда, но поездка того стоит
  • А
    Александр
    26 февраля 2025
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Экскурсия в Колывань прошла очень интересно и на одном дыхании. Всё было очень интересно и познавательно. Наилучшие рекомендации.
  • Е
    Елена
    31 декабря 2024
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Очень понравилось село чатских татар. Рекомендую.
  • Л
    Лариса
    13 августа 2024
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Новосибирская область ещё молодая, но сёла хранят более богатую историю. Сохранились дома купцов, в одном из таких домов Евграфа Жернакова находится краеведческий музей. Интерес представляют храмы, построенные на деньги купцов. Интересно погулять по такому селу, как Колывань.
  • Е
    Екатерина
    14 июля 2024
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики,
    читать дальше

    древний Сибирский тракт. А поездка в татарскую деревню - это вообще восторг и безмерное уважение людям, берегущим свой язык и свою историю. Рекомендую всем, не пожалеете! P.S. Летом возьмите купальник, прекрасный спуск к воде и чистейшая вода Оби не оставят вам равнодушными.

    Мария, спасибо огромное за поездку! Это было интересное и познавательное путешествие. Недолгая дорога, чудесный провинциальный музей Колывани, старые купеческие домики,
  • О
    Ольга
    25 декабря 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
    читать дальше

    посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю, первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе.
    Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба.
    Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым.
    Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов.
    По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали))
    Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз))
    Спасибо Марии!

    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей.
    Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
  • а
    анна
    12 мая 2023
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Про Колывань можно говорить как много, так и мало. Много,потому что это чудесное место с глубокой историей, которая имеет значение
    читать дальше

    для всей России. Мало, так как место не,,раскрученное,, Но Виктор смог очень красиво преподнести всю информацию, мы прогулялись по городку, заглянули в церковь на территории женского монастыря, побывали в местном музее. Виктор удивительный, знающий рассказчик, чувствуется его неравнодушие к нашей истории

  • И
    Ирина
    18 ноября 2022
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Добрый день! 18.11.22 были проездом в городе Новосибирске и взяли экскурсию в Колывань. Нашим гидом был Виктор, очень интересный мужчина
    читать дальше

    как внешне так и внутренне))). Экскурсия была информативной и увлекательной, получили массу удовольствия от интересного рассказа и тематических анекдотов😂. Всем рекомендуем ВИКТОРА. Красноярск, две Тани и Ира.

  • И
    Ирина
    12 июня 2022
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Замечательная экскурсия! Город Колывань (официально уже не город) очень уютный, оправдал все наши ожидания. Андрей великолепный гид. Отзывы писать не умею, ожидать от этой экскурсии чего-то сверхъестественного не нужно. Просто, уютно, душевно и красиво. Нам все очень понравилось! Спасибо!
  • А
    Александр
    27 сентября 2019
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Был в Новосибирске всего два дня. Гидом был Андрей. За два дня он успел показать главные достопримечательности города и Академгородка.
    читать дальше

    Рассказать о главных исторических событиях Новоникалаевска, ныне Новосибирска. Было очень интересно. Андрей настоящий профи. Видно, что он очень любит свой город. Открыт в общении. Всегда идет на встречу. Рекомендую!

  • Ж
    Жанна
    11 января 2018
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Экскурсия, гид,общение с ним - всё очень понравилось. Рекомендую
  • М
    Марк
    5 июля 2016
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Нам очень понравилось. Андрей - прекрасный собеседник и интересный рассказчик.
    На всякий случай не могу не отметить, что экскурсия в Колывань
    читать дальше

    - скорее своеобразный экскурс в прошлое, очень интересный с исторической точки зрения, но не стоит ждать большого количества архитектурных изысков.
    Однако же если вы четко понимаете зачем вы хотите именно сюда, то не пожалеете.

  • Я
    Яна
    11 ноября 2015
    Колывань. Несостоявшийся Новосибирск
    Андрей, спасибо за очередную интересную экскурсию!
    Отличный вариант, если есть всего полдня свободного времени и хочется посмотреть интересные места - это
    читать дальше

    то, что нужно. Легко и комфортно добраться на машине, погулять по Колывани и в районе 15 часов вернуться обратно в город. Главное, что нужно учесть - берите с собой термос с чаем-кофе, особенно в прохладную погоду. С кафешками в Колывани напряжёнка:) зато обалденно вкусные калачи!

