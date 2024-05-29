Краеведческий музей

Найдено 3 экскурсии в категории «Краеведческий музей» в Новосибирске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архитектурные эпохи Новосибирска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за всё до 10 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по центру Новосибирска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
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    достопримечательностям, а также изучить архитектурные особенности города. Отдельно хотелось бы поблагодарить за подробные инструкции касательно того, что стоит пометка Новосибирске вне рамок экскурсии, а также за готовность ответить на все интересующие нас вопросы.

    Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о
  • О
    Ольга
    23 марта 2024
    Фотопрогулка по центру Новосибирска
    Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
  • О
    Ольга
    25 декабря 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
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    посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю, первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе. Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба. Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым. Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов. По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали)) Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз)) Спасибо Марии!

    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей. Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
  • O
    OLGA
    24 июля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму! Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску! Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города. Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия! Спасибо!
    Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!Хотим выразить благодарность гиду Вадиму!
  • Н
    Наталья
    6 февраля 2023
    Архитектурные эпохи Новосибирска
    Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
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    Нам очень понравилось, было нас трое человек. Маршрут построен грамотно, посмотрели здания различных годов постройки - от дореволюционных до современных. Чувствуются, что Ирина хорошо знает историю своего города, отвечала на все наши вопросы, показала фотографии различных эпох, в дополнении скинула ссылку на фильм о Новосибирске. Не смотря на мороз в -15 градусов, было интересно пройтись по городу, заходили несколько раз на обогрев и на обед, так что никто не замерз и не простыл, время прошло достаточно быстро и интересно. Так же Ирина дала нам рекомендации куда можно сходить самостоятельно, так что мы потом еще и прогулялись по Набережной р. Оби, а вечером посмотрели Новогодние иллюминации Новосибирска. Так что всем рекомендую сходить на такую экскурсию, узнаете много полезного, и увидите Новосибирск другими глазами.

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Краеведческий музей»

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  5. Красный Проспект
  6. Академгородок
  7. Стоквартирный дом
  8. Набережная
  9. Вокзал Главный
  10. ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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