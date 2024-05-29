1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Архитектурные эпохи Новосибирска: путешествие в историю
Погрузитесь в историческое наследие Новосибирска через его архитектурные шедевры и секреты старинных улиц
Начало: В районе метро Площадь Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по ключевым местам Новосибирска: от истории до уникальных снимков
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска через объектив камеры: исторические здания, арт-объекты и секретные локации ждут вас
Начало: у театра «НОВАТ»
13 июня в 13:00
16 июня в 11:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила29 мая 2024Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию! За столь короткое время нам удалось составить своё представление о городе, познакомиться с основным
- ООльга23 марта 2024Спасибо огромное Наталье, все продумано, интересные локации для фотографий и сама экскурсия познавательная. Очень довольны остались, обязательно вернемся еще раз на другие экскурсии😉
- ООльга25 декабря 2023Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
- ММарина6 августа 2023Спасибо Ирине за интересную экскурсию!! К тому же экскурсия позволяет узнать, самобытных, целеустремлённых и замечательных людей. Оказывается история Сибири и Новосибирска многогранна 😉
- OOLGA24 июля 2023Хотим выразить благодарность гиду Вадиму! Вадим провел великолепную экскурсию по Новосибирску! Большая, увлекательная экскурсия по центру города, Вадим прекрасно владеет информацией, показал и рассказал архитектурные эпохи города. Отлично спланированный маршрут, насыщенная интересная экскурсия! Спасибо!
- ННаталья6 февраля 2023Были в Новосибирске 2 и 3 февраля, решили познакомиться с городом получше, взяли экскурсию "Архитектурные эпохи Новосибирска", экскурсовод - Ирина.
Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «Краеведческий музей»
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