Что вас ждет

Многие приезжают в Новосибирск только затем, чтобы побывать в Академгородке — одном из главных символов «хрущёвской оттепели». Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.

Академгородок — не про красивую архитектуру и яркие достопримечательности, а про свободомыслие, атмосферу и удивительные истории, связанные едва ли не с каждым зданием на маршруте. В компании с гидом-краеведом вы услышите их все!

Вы увидите:

российскую «Кремниевую долину» и стеклянный пол на 13 этаже,

памятник лабораторной мыши и одомашненной лисе,

места, где в 1960-е проводили встречи с сексологом, конкурсы красоты, выставки Филонова и концерты Галича,

школу, где учат вундеркиндов,

университет, выпускающий миллиардеров и знаменитостей.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.