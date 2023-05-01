Индивидуальная экскурсия по Новосибирску: пешеходный маршрут через Академгородок
Многие приезжают в Новосибирск только затем, чтобы побывать в Академгородке — одном из главных символов «хрущёвской оттепели».
Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.
Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Многие приезжают в Новосибирск только затем, чтобы побывать в Академгородке — одном из главных символов «хрущёвской оттепели». Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.
Академгородок — не про красивую архитектуру и яркие достопримечательности, а про свободомыслие, атмосферу и удивительные истории, связанные едва ли не с каждым зданием на маршруте. В компании с гидом-краеведом вы услышите их все!
Вы увидите:
- российскую «Кремниевую долину» и стеклянный пол на 13 этаже,
- памятник лабораторной мыши и одомашненной лисе,
- места, где в 1960-е проводили встречи с сексологом, конкурсы красоты, выставки Филонова и концерты Галича,
- школу, где учат вундеркиндов,
- университет, выпускающий миллиардеров и знаменитостей.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ул. Николаева, 12Завершение: Пруд с утками
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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