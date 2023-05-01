Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу

Индивидуальная экскурсия по Новосибирску: пешеходный маршрут через Академгородок

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Многие приезжают в Новосибирск только затем, чтобы побывать в Академгородке — одном из главных символов «хрущёвской оттепели».

Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Новосибирский Академгородок: прогулка по городу-лесу
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Многие приезжают в Новосибирск только затем, чтобы побывать в Академгородке — одном из главных символов «хрущёвской оттепели». Десятки НИИ здесь выстроены посреди вековой тайги, во многом сохранённой от вырубки, а потому зелёный лес с птицами и белками здесь гармонично уживается со всеми благами цивилизации.
Академгородок — не про красивую архитектуру и яркие достопримечательности, а про свободомыслие, атмосферу и удивительные истории, связанные едва ли не с каждым зданием на маршруте. В компании с гидом-краеведом вы услышите их все!

Вы увидите:

  • российскую «Кремниевую долину» и стеклянный пол на 13 этаже,
  • памятник лабораторной мыши и одомашненной лисе,
  • места, где в 1960-е проводили встречи с сексологом, конкурсы красоты, выставки Филонова и концерты Галича,
  • школу, где учат вундеркиндов,
  • университет, выпускающий миллиардеров и знаменитостей.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чек-лист с главными достопримечательностями Новосибирска каждому гостю в подарок
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Николаева, 12
Завершение: Пруд с утками
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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