Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии. Она просто идеальна для тех, кто любит искусство и творчество в разных проявлениях. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть жизнь города сегодня!

Описание экскурсии

Приглашаем на увлекательную экскурсию!

Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии, которая откроет перед вами современные грани жизни Новосибирска! Эта экскурсия не просто об истории или архитектуре сибирской столицы, хотя мы и коснемся этих тем. Она погружает вас в мир современного искусства и показывает, чем живет наш город сегодня.

Что вас ждет на экскурсии?

Атмосферные уголки города

Стрит-арт: муралы и граффити

Забавные и интересные скульптуры и памятники

Уютные и вкусные рестораны

Этно-кофейня и дом шоколада с увлекательной историей

Шоколад в стиле ЗОЖ

Для кого эта экскурсия?

Программа подходит как для тех, кто уже знаком с историей города и его знаковыми местами, так и для тех, кто хочет открыть для себя новые грани искусства и творчества. Если вы любите искусство в его различных проявлениях и хотите увидеть жизнь города сегодня, не углубляясь в прошлое, то эта экскурсия для вас!

Присоединяйтесь и наслаждайтесь атмосферой Новосибирска!

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу города и открыть для себя его современные сокровища. Мы ждем вас на экскурсии!