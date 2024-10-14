Новосибирск: Неформально-атмосферный

Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии. Она просто идеальна для тех, кто любит искусство и творчество в разных проявлениях. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть жизнь города сегодня!
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Новосибирск: Неформально-атмосферный
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Приглашаем на увлекательную экскурсию!

Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии, которая откроет перед вами современные грани жизни Новосибирска! Эта экскурсия не просто об истории или архитектуре сибирской столицы, хотя мы и коснемся этих тем. Она погружает вас в мир современного искусства и показывает, чем живет наш город сегодня.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Атмосферные уголки города
  • Стрит-арт: муралы и граффити
  • Забавные и интересные скульптуры и памятники
  • Уютные и вкусные рестораны
  • Этно-кофейня и дом шоколада с увлекательной историей
  • Шоколад в стиле ЗОЖ

Для кого эта экскурсия?

Программа подходит как для тех, кто уже знаком с историей города и его знаковыми местами, так и для тех, кто хочет открыть для себя новые грани искусства и творчества. Если вы любите искусство в его различных проявлениях и хотите увидеть жизнь города сегодня, не углубляясь в прошлое, то эта экскурсия для вас!

Присоединяйтесь и наслаждайтесь атмосферой Новосибирска!

Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу города и открыть для себя его современные сокровища. Мы ждем вас на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центральный парк
  • НОВАТ
  • Городской торговый корпус
  • Площадь Ленина
  • Музыкальный театр
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перекус, билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральный парк, ул. Каменская 43
Завершение: Красный проспект 17
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная. Следует одеться по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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