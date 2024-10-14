Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии. Она просто идеальна для тех, кто любит искусство и творчество в разных проявлениях. Это экскурсия для тех, кто хочет увидеть жизнь города сегодня!
Присоединяйтесь к развлекательно-познавательной экскурсии, которая откроет перед вами современные грани жизни Новосибирска! Эта экскурсия не просто об истории или архитектуре сибирской столицы, хотя мы и коснемся этих тем. Она погружает вас в мир современного искусства и показывает, чем живет наш город сегодня.
Что вас ждет на экскурсии?
Атмосферные уголки города
Стрит-арт: муралы и граффити
Забавные и интересные скульптуры и памятники
Уютные и вкусные рестораны
Этно-кофейня и дом шоколада с увлекательной историей
Шоколад в стиле ЗОЖ
Для кого эта экскурсия?
Программа подходит как для тех, кто уже знаком с историей города и его знаковыми местами, так и для тех, кто хочет открыть для себя новые грани искусства и творчества. Если вы любите искусство в его различных проявлениях и хотите увидеть жизнь города сегодня, не углубляясь в прошлое, то эта экскурсия для вас!
Присоединяйтесь и наслаждайтесь атмосферой Новосибирска!
Не упустите возможность погрузиться в уникальную атмосферу города и открыть для себя его современные сокровища. Мы ждем вас на экскурсии!
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия пешеходная. Следует одеться по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.