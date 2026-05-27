Хочу познакомить вас с сибирским краем и показать его таким, каким его знаю и люблю — через природу, историю и виды, от которых захватывает дух. За один день вы увидите шумные реки, тайгу, подвесные мосты и Суенгинский водопад. Посетите места, где когда-то искали золото, и заглянете в избу старателей.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Новосибирска

Отправляемся в сторону Маслянинского округа. По дороге — рассказы об истории этих мест и первых поселенцах.

12:00 — село Пайвино

Первая остановка — подвесной мост через реку Бердь. Вы пройдёте по нему, полюбуетесь видами реки и отдохнёте в беседках на берегу.

13:00–14:30 — село Суенга

Одно из самых впечатляющих мест маршрута. Вы пройдёте по самому длинному подвесному мосту в Новосибирской области через реку Суенга и выйдете на экотропу. Поднявшись на смотровые площадки, увидите тайгу и реку с высоты. Я расскажу:

как возникло село

местные легенды, в том числе о хане Кучуме

историю этих земель

14:30 — Суенгинский водопад

Он появился на месте бывшей ГЭС. Вы пройдёте вдоль порогов и сделаете фото в одном из самых живописных мест округа.

15:30 — село Егорьевское

Место с богатой историей золотодобычи. Вы:

побываете на подвесных мостах с видами на золотоносные реки

зайдёте в избу старателя

узнаете, как в этих местах появились царские прииски

17:00–17:30 — выезд в Новосибирск

