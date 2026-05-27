Хочу познакомить вас с сибирским краем и показать его таким, каким его знаю и люблю — через природу, историю и виды, от которых захватывает дух. За один день вы увидите шумные реки, тайгу, подвесные мосты и Суенгинский водопад. Посетите места, где когда-то искали золото, и заглянете в избу старателей.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Новосибирска
Отправляемся в сторону Маслянинского округа. По дороге — рассказы об истории этих мест и первых поселенцах.
12:00 — село Пайвино
Первая остановка — подвесной мост через реку Бердь. Вы пройдёте по нему, полюбуетесь видами реки и отдохнёте в беседках на берегу.
13:00–14:30 — село Суенга
Одно из самых впечатляющих мест маршрута. Вы пройдёте по самому длинному подвесному мосту в Новосибирской области через реку Суенга и выйдете на экотропу. Поднявшись на смотровые площадки, увидите тайгу и реку с высоты. Я расскажу:
- как возникло село
- местные легенды, в том числе о хане Кучуме
- историю этих земель
14:30 — Суенгинский водопад
Он появился на месте бывшей ГЭС. Вы пройдёте вдоль порогов и сделаете фото в одном из самых живописных мест округа.
15:30 — село Егорьевское
Место с богатой историей золотодобычи. Вы:
- побываете на подвесных мостах с видами на золотоносные реки
- зайдёте в избу старателя
- узнаете, как в этих местах появились царские прииски
17:00–17:30 — выезд в Новосибирск
Организационные детали
- Едем на автомобиле «Лада Ларгус»
- Кофе с бутербродами входят в стоимость экскурсии
- Обед в кафе оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Новосибирске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я аттестованный гид-экскурсовод, проживаю в Маслянино. Авторскими экскурсиями занимаюсь с 2020 года. До аттестации я проводил их на снегоходе с санями по красотам Маслянинского района, в летний период — на лодках по реке Бердь. В 2025 году прошёл обучение в НГТУ (переподготовка) по специальности «Гид-экскурсовод». В январе 2026 года получил аттестацию, а также прошёл обучение на инструктора-проводника пешего и водного туризма.
Входит в следующие категории Новосибирска
Похожие экскурсии на «По воздушным тропам и приискам Новосибирска»
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВодопады и скалы Новосибирской области
Однодневное путешествие по живописным местам: водопады, скалы и реки. Подходит для всех, транспорт включен, маршрут несложный
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
21 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бердские скалы и два водопада
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
22 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
К Карпысакскому водопаду из Новосибирска
Прикоснуться к сибирской природе, не отъезжая далеко от города
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Путешествие в Егорьевское, где можно узнать о золотодобыче и попробовать намыть золото. Прекрасные виды и исторические факты ждут вас
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 20 чел.
от 22 500 ₽ за экскурсию