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Путешествие по Советскому району + Академгородок

5
4 отзыва
Ирина О.
Ирина О. – Гид из Новосибирска
Это не совсем экскурсия ⛳, скорее путешествие в прошлое.

Мы увидим старый Новосибирск советского времени, с монументальной советской архитектурой и его богатой историей 📖.

Погуляем по вокзалу, покатаемся на электропоезде и даже заглянем в Академгородок, который расположен в 20 км от основной части города.

Тут расположены важнейшие образовательные центры страны, от Новосибирского государственного университета, до Сибирского отделения Российской Академии Наук.

Предлагаю вам узнать все об истории Новосибирска двадцатого столетия!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие по Советскому району + Академгородок
Путешествие по Советскому району + Академгородок

Что вы увидите

  • ЖД вокзал Новосибирск Главный
  • Музей железнодорожной техники
  • Академгородок
  • Музей минералов в Институте геологии
  • Новосибирский Государственный Университет
  • Бугринский мост
«Главные ворота» Новосибирска
Поедем в Советский район мы на электропоезде, поэтому отправная точка — вокзал Новосибирск-Главный — самый крупный вокзал Сибири. Сначала мы осмотрим здание вокзала, узнаем историю 📖 его проектирования и строительства. Потом садимся на электропоезд и едем в музей 🖼 железнодорожной техники на станции «Сеятель». Там представлены многочисленные экспонаты из разных исторических эпох и самого разнообразного назначения.
Академгородок
После посещения музея мы отправляемся на маршрутном такси 🚕 в Академгородок. Осмотрим знаменитое здание технопарка — одно из самых интересных сооружений современной архитектуры в городе. Пообедаем в ресторане «Гуси» с собственной пивоварней, который стоит на верхних позициях рейтинга ресторанов Новосибирска.
Прогулка по Советскому району
Далее мы пройдем пешком по улице Николаева и по проспекту Лаврентьева, на котором находятся главные научные учреждения. Посетим музей минералов в институте геологии, а потом отправимся к зданию Новосибирского Государственного университета.
НГУ — это кузница научных кадров Сибири, третий в рейтинге вузов России. В ноябре 2015 года был торжественно открыт новый учебный корпус. Мы поговорим об истории университета, основных направлениях подготовки молодых ученых и его выдающихся выпускниках.
После окончания экскурсии 🧭 можно попить кофе в уютном кафе «Восток-Запад» в торговом центре. Возвращаемся на маршрутном такси через Бугринский мост (самый молодой и красивый мост города) до станции метро 🚇 Площадь Маркса.
Что входит
  • Услуги гида (стоимость договорная)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Оплата проезда на общественном транспорте
  • Питание во время экскурсии
  • Входные билеты в музей
Начало
🚩 Метро Площадь Гарина-Михайловского
Место завершения
🏁 Метро Площадь Маркса
Путешествие по Советскому району + Академгородок
Путешествие по Советскому району + Академгородок
Путешествие по Советскому району + Академгородок
Путешествие по Советскому району + Академгородок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ирина О.
Ирина О.
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4 отзыва оставили туристы

Ирина О. проводит ещё 5 экскурсий

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