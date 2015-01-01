«Главные ворота» Новосибирска

Поедем в Советский район мы на электропоезде, поэтому отправная точка — вокзал Новосибирск-Главный — самый крупный вокзал Сибири. Сначала мы осмотрим здание вокзала, узнаем историю 📖 его проектирования и строительства. Потом садимся на электропоезд и едем в музей 🖼 железнодорожной техники на станции «Сеятель». Там представлены многочисленные экспонаты из разных исторических эпох и самого разнообразного назначения.

Академгородок

После посещения музея мы отправляемся на маршрутном такси 🚕 в Академгородок. Осмотрим знаменитое здание технопарка — одно из самых интересных сооружений современной архитектуры в городе. Пообедаем в ресторане «Гуси» с собственной пивоварней, который стоит на верхних позициях рейтинга ресторанов Новосибирска.

Прогулка по Советскому району

Далее мы пройдем пешком по улице Николаева и по проспекту Лаврентьева, на котором находятся главные научные учреждения. Посетим музей минералов в институте геологии, а потом отправимся к зданию Новосибирского Государственного университета.

НГУ — это кузница научных кадров Сибири, третий в рейтинге вузов России. В ноябре 2015 года был торжественно открыт новый учебный корпус. Мы поговорим об истории университета, основных направлениях подготовки молодых ученых и его выдающихся выпускниках.

После окончания экскурсии 🧭 можно попить кофе в уютном кафе «Восток-Запад» в торговом центре. Возвращаемся на маршрутном такси через Бугринский мост (самый молодой и красивый мост города) до станции метро 🚇 Площадь Маркса.