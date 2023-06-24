В гостях у сказки
Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, со своим духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой – улице Богдана Хмельницкого.
Вы узнаете: как связаны Берия и Богдашка, какие автомобили должны были производить в Новосибирске, капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.
Вы узнаете: как связаны Берия и Богдашка, какие автомобили должны были производить в Новосибирске, капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.
Ближайшие даты:
24
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25
июн
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26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, со своим духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой – улице Богдана Хмельницкого. Вы узнаете:
- Как связаны Берия и Богдашка.
- Какие автомобили должны были производить в Новосибирске.
- Капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.
Плюс обязательно увидим:
- Криминальное кафе, скрытое в обычном подъезде,
- Заброшенный фонтан и самый красивый ДК,
- Легендарные дворы «Алиса» и «Гулливер»,
- Больничный городок.
- Дома, которые строили пленные немцы т. д.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник «Мать и дитя»Завершение: Памятник отцу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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