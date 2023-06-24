Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, со своим духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой – улице Богдана Хмельницкого.



Вы узнаете: как связаны Берия и Богдашка, какие автомобили должны были производить в Новосибирске, капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.