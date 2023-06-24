В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого

В гостях у сказки

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Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, со своим духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой – улице Богдана Хмельницкого.

Вы узнаете: как связаны Берия и Богдашка, какие автомобили должны были производить в Новосибирске, капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
В гостях у сказки: прогулка по улице Богдана Хмельницкого
Ближайшие даты:
24
июн
25
июн
26
июн
27
июн
28
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Описание

Что вас ждет

Экскурсия по одной из самых красивых улиц Новосибирска, со своим духом, сталинской эстетикой и действительно сказочной атмосферой – улице Богдана Хмельницкого. Вы узнаете:

  • Как связаны Берия и Богдашка.
  • Какие автомобили должны были производить в Новосибирске.
  • Капсула времени, заложенная в ДК Горького и вскрытая в 2022 году — что там было.

Плюс обязательно увидим:

  • Криминальное кафе, скрытое в обычном подъезде,
  • Заброшенный фонтан и самый красивый ДК,
  • Легендарные дворы «Алиса» и «Гулливер»,
  • Больничный городок.
  • Дома, которые строили пленные немцы т. д.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник «Мать и дитя»
Завершение: Памятник отцу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
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