Откройте для себя буддийский храм в самом центре Сибири — с настоящими хуралами, алтарями, мантрами и ламами. Узнайте, как устроен дацан, чему учит буддизм и почему тибетская традиция прижилась в Новосибирске.
Развейте мифы об этом учении, присутствуйте на молебне и при желании получите благословение от ламы или консультацию тибетского врача. Необычный опыт, который останется с вами надолго.
Развейте мифы об этом учении, присутствуйте на молебне и при желании получите благословение от ламы или консультацию тибетского врача. Необычный опыт, который останется с вами надолго.
Описание экскурсииБуддийский дацан в Новосибирске — это не только место молитвы, но и удивительный уголок культуры и философии в самом центре Сибири. На этой экскурсии вы познакомитесь с действующим храмом, его устройством и традициями, которые хранят тысячелетнюю преемственность. Во время прогулки:
- узнаете, чем отличаются тибетские, монгольские, китайские, японские буддийские храмы;
- разберётесь, как устроен алтарь и какие предметы на нём играют ключевую роль;
- услышите, какие мантры читают во время хурала и почему;
- сможете поприсутствовать на молебне и наблюдать с пояснениями гида;
- поговорим об основах учения и разберём популярные мифы и заблуждения о буддизме, отличие от других мировых религий По желанию, после экскурсии можно обратиться к ламе за благословением; и освятить «коня удачи» — символ успеха и благополучия. Программа может корректироваться в зависимости от расписания служб в храме. Экскурсия подойдёт и для тех, кто интересуется буддизмом и для тех, кто просто хочет открыть для себя малоизвестную грань Новосибирска.
Ежедневно с 11:30-14:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Алтарь буддийский
- Танки - буддийские иконы
- Присутствие на буддийском хурале (службе). Гид разъяснит подробно как это устроено. Обойдем малый и главный дуганы снаружи
- Один из дуганов изнутри
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Кафе и сувениры
- Вход в храм бесплатный, но не возбраняется отблагодарить священнослужителей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, около Вашего отеля
Завершение: Новосибирск, ул. Зеленая горка 1/1а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:30-14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Хочу поблагодарить гида - Юлию за замечательную экскурсию! День просто пролетел за её увлеченными рассказами о буддизме. Гид не только рассказывала, но и сопровождала экскурсию иллюстрациями, примерами. Доступно объясняет, подробно
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