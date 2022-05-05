Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска

Уголок Тибета в столице Сибири

Индивидуальная
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска
Уголок Тибета в столице Сибири. Действующий буддийский храм Новосибирска

Что вас ожидает 🤩

  • Алтарь буддийский
  • Танки- буддийские иконы
  • Присутствие на буддийском хурале (службе). Гид разъяснит подробно как это устроено
  • Бурятские буузы
  • Обойдем малый и главный дуганы снаружи
  • Один из дуганов изнутри
Кафе, сувениры. Вход в храм бесплатный, но не возбраняется отблагодарить священнослужителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кафе
  • Сувениры. Вход в храм бесплатный
  • Но не возбраняется отблагодарить священнослужителей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, ост. Институт Гидроцветмет
Завершение: Новосибирск, ул. Зеленая горка 1 / 1а
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно с 09:30

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