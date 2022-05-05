Присутствие на буддийском хурале (службе). Гид разъяснит подробно как это устроено
Бурятские буузы
Обойдем малый и главный дуганы снаружи
Один из дуганов изнутри
Кафе, сувениры. Вход в храм бесплатный, но не возбраняется отблагодарить священнослужителей.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Кафе
Сувениры. Вход в храм бесплатный
Но не возбраняется отблагодарить священнослужителей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, ост. Институт Гидроцветмет
Завершение: Новосибирск, ул. Зеленая горка 1 / 1а
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно с 09:30
Юлия — ваш гид в Новосибирске
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