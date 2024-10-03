Тайны новосибирского метро

Погрузитесь в историю Новосибирска через его метро, узнайте интересные факты и насладитесь уникальными станциями подземки
Погружение в историю Новосибирска через его метрополитен станет незабываемым приключением. Путешествие начинается с "Площади Гарина-Михайловского", где открывается история города. На станции "Сибирская" вы увидите самую красивую архитектуру. "Площадь Ленина" и "Октябрьская" удивят барельефами, рассказывающими о значимых событиях. Завершает маршрут "Речной вокзал" - станция с неоднозначной репутацией. Экскурсия подходит для всех, кто ценит уникальные и тематические путешествия
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚇 Уникальная история метро
  • 🎨 Архитектурные шедевры
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  • 🕒 Удобный маршрут
    • Тайны новосибирского метро
    Тайны новосибирского метро
    Тайны новосибирского метро
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Гарина-Михайловского
  • Сибирская
  • Площадь Ленина
  • Октябрьская
  • Речной вокзал

    • Описание экскурсии

    «Площадь Гарина-Михайловского». Эта станция — в какой-то степени начало города. Я расскажу об истории Новосибирска и о том, что из себя представляет его метрополитен.

    «Сибирская» — самая красивая станция новосибирского метрополитена.

    «Площадь Ленина» и «Октябрьская» — станции, оформленные в единой стилистике. Вы рассмотрите барельефы на стенах и узнаете о событиях, которые на них увековечены.

    «Речной вокзал» — самая неоднозначная станция новосибирского метро.

    Кому подойдёт экскурсия

    Экскурсия понравится как гостям города, так и местным жителям — без оглядки на возраст. И заинтересует всех любителей оригинальных, тематических, нестандартных экскурсий.

    Организационные детали

    • Вход в метрополитен оплачивается дополнительно — 35 ₽ за человека
    • Маршрут построен так, чтобы у вас была возможность отдохнуть, сделать паузу и отправиться в путешествие с новыми силами
    • Сюрприз! После экскурсии вы получите небольшой подарок с местного производства, но что это будет — узнаете в самом конце

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Для 1-4 человек2 200 ₽
    Для 5-15 человек1 600 ₽
    Для 16 человек и больше19 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Гарина-Михайловского
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Светлана
    3 окт 2024
    Я в Новосибирске впервые. И сегодня я была на экскурсию про метро. Провел экскурсию гид Егор, хорошо знающий историю своего родного города. Было очень интересно и увлекательно, узнала какие руководители
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    были причастны к строительству метро и много других фактов. Очень рекомендую данную экскурсию всем, независимо от возраста. Спасибо большое Егору и всей вашей команде,процветания вашему делу, больше благодарных туристов. Спасибо за🎁📸

    Я в Новосибирске впервые. И сегодня я была на экскурсию про метро. Провел экскурсию гид Егор,

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