🚇 Уникальная история метро 🎨 Архитектурные шедевры 🎁 Подарок в конце 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов 🕒 Удобный маршрут

Погружение в историю Новосибирска через его метрополитен станет незабываемым приключением. Путешествие начинается с "Площади Гарина-Михайловского", где открывается история города. На станции "Сибирская" вы увидите самую красивую архитектуру. "Площадь Ленина" и "Октябрьская" удивят барельефами, рассказывающими о значимых событиях. Завершает маршрут "Речной вокзал" - станция с неоднозначной репутацией. Экскурсия подходит для всех, кто ценит уникальные и тематические путешествия

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

«Площадь Гарина-Михайловского». Эта станция — в какой-то степени начало города. Я расскажу об истории Новосибирска и о том, что из себя представляет его метрополитен.

«Сибирская» — самая красивая станция новосибирского метрополитена.

«Площадь Ленина» и «Октябрьская» — станции, оформленные в единой стилистике. Вы рассмотрите барельефы на стенах и узнаете о событиях, которые на них увековечены.

«Речной вокзал» — самая неоднозначная станция новосибирского метро.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия понравится как гостям города, так и местным жителям — без оглядки на возраст. И заинтересует всех любителей оригинальных, тематических, нестандартных экскурсий.

Организационные детали