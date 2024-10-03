Погружение в историю Новосибирска через его метрополитен станет незабываемым приключением. Путешествие начинается с "Площади Гарина-Михайловского", где открывается история города. На станции "Сибирская" вы увидите самую красивую архитектуру. "Площадь Ленина" и "Октябрьская" удивят барельефами, рассказывающими о значимых событиях. Завершает маршрут "Речной вокзал" - станция с неоднозначной репутацией. Экскурсия подходит для всех, кто ценит уникальные и тематические путешествия
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
«Площадь Гарина-Михайловского». Эта станция — в какой-то степени начало города. Я расскажу об истории Новосибирска и о том, что из себя представляет его метрополитен.
«Сибирская» — самая красивая станция новосибирского метрополитена.
«Площадь Ленина» и «Октябрьская» — станции, оформленные в единой стилистике. Вы рассмотрите барельефы на стенах и узнаете о событиях, которые на них увековечены.
«Речной вокзал» — самая неоднозначная станция новосибирского метро.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия понравится как гостям города, так и местным жителям — без оглядки на возраст. И заинтересует всех любителей оригинальных, тематических, нестандартных экскурсий.
Организационные детали
- Вход в метрополитен оплачивается дополнительно — 35 ₽ за человека
- Маршрут построен так, чтобы у вас была возможность отдохнуть, сделать паузу и отправиться в путешествие с новыми силами
- Сюрприз! После экскурсии вы получите небольшой подарок с местного производства, но что это будет — узнаете в самом конце
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Для 1-4 человек
|2 200 ₽
|Для 5-15 человек
|1 600 ₽
|Для 16 человек и больше
|19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарина-Михайловского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Новосибирске
Провёл экскурсии для 122 туристов
Привет! Меня зовут Егор. С недавнего времени занимаюсь организацией и проведением экскурсий по Новосибирску. Если вы сторонник проводить экскурсии в живом диалоге за умной беседой, да ещё и узнавать приЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
3 окт 2024
Я в Новосибирске впервые. И сегодня я была на экскурсию про метро. Провел экскурсию гид Егор, хорошо знающий историю своего родного города. Было очень интересно и увлекательно, узнала какие руководители
Входит в следующие категории Новосибирска
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