Приглашаем вас на праздничную новогоднюю экскурсию по Академгородку с прогулкой к новосибирской ГЭС.
Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, прогуливаясь по заснеженному городку учёных, укутанному в сверкающие гирлянды. Вы полюбуетесь величественной архитектурой ГЭС, которая в новогодние дни приобретает особый вид.
Это уникальный шанс увидеть символ научной мысли и инженерной мощи в самом волшебном и нарядном убранстве.
Описание экскурсииОщутите волшебство Нового года в особом месте — новосибирском Академгородке! Во время нашей праздничной экскурсии вы попадете в укутанный снегом сосновый лес, увидите, как суровые бетонные формы ГЭС и строгие линии институтов преображаются в сиянии зимних огней. А бескрайняя панорама заснеженного Обского моря подарит ощущение настоящей сибирской сказки. Академгородок — уникальный научный центр, гармонично вписанный в природу. Вы узнаете историю его создания и почувствуете его особую, интеллектуальную атмосферу. Вы увидите мощь водосбросной плотины Новосибирской ГЭС — объекта культурного наследия, особенно величественного зимой. Потрясающие заснеженные виды таёжных берегов Оби и Обского моря станут фоном для ваших лучших зимних фотографий. Проспект академика Лаврентьева, главную артерию науки, вы увидите в праздничном убранстве. Это путешествие — редкий шанс совместить интеллектуальное открытие с магией новогоднего чуда среди сибирской природы. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
По воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Академгородок
- Плотина
- Река Обь
- Проспект академика Лаврентьева
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Дмитрия Шамшурина, 41 (возле входа в пригородный вокзал «Экспресс-пригород»)
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
