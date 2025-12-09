Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас на праздничную новогоднюю экскурсию по Академгородку с прогулкой к новосибирской ГЭС.



Погрузитесь в атмосферу зимней сказки, прогуливаясь по заснеженному городку учёных, укутанному в сверкающие гирлянды. Вы полюбуетесь величественной архитектурой ГЭС, которая в новогодние дни приобретает особый вид.



Это уникальный шанс увидеть символ научной мысли и инженерной мощи в самом волшебном и нарядном убранстве.

Туроператор "Город-Сказка" Ваш гид в Новосибирске Групповая экскурсия Длитель­ность 4 часа На чём проводится На автобусе Когда По воскресеньям в 10:00 4500 ₽ за человека

Описание экскурсии Ощутите волшебство Нового года в особом месте — новосибирском Академгородке! Во время нашей праздничной экскурсии вы попадете в укутанный снегом сосновый лес, увидите, как суровые бетонные формы ГЭС и строгие линии институтов преображаются в сиянии зимних огней. А бескрайняя панорама заснеженного Обского моря подарит ощущение настоящей сибирской сказки. Академгородок — уникальный научный центр, гармонично вписанный в природу. Вы узнаете историю его создания и почувствуете его особую, интеллектуальную атмосферу. Вы увидите мощь водосбросной плотины Новосибирской ГЭС — объекта культурного наследия, особенно величественного зимой. Потрясающие заснеженные виды таёжных берегов Оби и Обского моря станут фоном для ваших лучших зимних фотографий. Проспект академика Лаврентьева, главную артерию науки, вы увидите в праздничном убранстве. Это путешествие — редкий шанс совместить интеллектуальное открытие с магией новогоднего чуда среди сибирской природы. Важная информация: Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек

По воскресеньям в 10:00 Выбрать дату