Обнинск — город науки, но его историю можно читать не только в музеях и архивах. На экскурсии мы посмотрим на него через уличное искусство и необычные городские объекты. Вы увидите яркие муралы, необычные скульптуры и арт-пространства.
Узнаете о фестивале «Город первых» и художниках, которые превращают Обнинск в открытую галерею современного искусства
Описание экскурсии
Наш маршрут будет таким:
- привокзальная площадь и стела Обнинска
- Старый город и Нижний парк
- Треугольная площадь и улица Курчатова
- Дом учёных и знаменитый обнинский дуб
- метрологическая мачта высотой 310 метров и Гурьяновский лес
- городская арт-галерея под открытым небом
- картинная галерея в одном из отелей города
Вы узнаете:
- как появился арт-фестиваль «Город первых» и кто стал его инициатором
- чем граффити отличаются от муралов и сколько времени уходит на создание больших городских работ
- какие скульпторы любят работать в Обнинске и как рождаются идеи произведений из камня и подручных материалов
- что вдохновляет художников на создание арт-объектов
- кто такой кот-учёный из Обнинска и какое дерево, кроме дуба, особенно любят жители наукограда
- каким был режимный город 1950-х годов и что представляла собой «закрытая зона»
- почему Обнинск называют «городом в лесу или лесом в городе»
- какой фильм с Сергеем Безруковым связан с историей здешних земель
- что скрывается в «Обнинском подземелье»
А ещё вы услышите первый обнинский вальс и узнаете о негласном гимне города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Alphard
- Дополнительно мы можем посетить обнинскую сыроварню, фермерский магазин, музей «Бомбарь», а также заказать обед атомщика. Подробности и стоимость уточняйте при бронировании
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников и на транспорте заказчика. Детали обсудим в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Обнинское
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Обнинске
Провели экскурсии для 2132 туристов
Я аттестованный экскурсовод (гид), автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
