1 чел.
По популярности
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Ольхон на закате: путешествие по историческому Хужиру
Приглашаем на вечернюю прогулку по Хужиру, где вы увидите Ольхон в его великолепном закате и познакомитесь с богатой историей острова
Начало: Хужир. Гастроном, ул. Байкальская, 38
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 000₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Комби Хобой - экскурсия на северную часть острова (УАЗ + катер)
Начало: П. Хужир, ул. Прибрежная 3с
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
6 000₽ за человека
6.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Зимняя рыбалка на Байкале: ловля омуля в комфорте
Комфортная зимняя рыбалка на Байкале: тёплые палатки, мастер-классы, вкусный обед и редкий омуль. Присоединяйтесь к увлекательному приключению
Начало: В районе посёлка Хужир на острове Ольхон
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
11 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся31 мая 2024Отличная экскурсия! Анна интересно познакомила нас с островом, его историей и тем, чем живут ольхонцы сейчас. Рекомендуем:)
- ЕЕвгения6 февраля 2024Спасибо большое нашему гиду Даниле за экскурсию по поселку Хужир. Мы были впервые в этом месте. Было очень интересно и познавательно.
- ААнтон18 сентября 2023С нашей группой работала гид по имени Анна. Очень интересно рассказывала про Байкал и Ольхон. Пешком дошли до смотровых площадок. Мы с супругой довольны! Рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольхону в категории «Пешеходные»
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