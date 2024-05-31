О Олеся Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру Отличная экскурсия! Анна интересно познакомила нас с островом, его историей и тем, чем живут ольхонцы сейчас. Рекомендуем:)

Е Евгения Ольхон на закате: вечерняя прогулка по Хужиру Спасибо большое нашему гиду Даниле за экскурсию по поселку Хужир. Мы были впервые в этом месте. Было очень интересно и познавательно.