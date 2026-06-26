Огой — это небольшой безлюдный остров в проливе Малого Моря. Несмотря на свои скромные размеры, он стал точкой притяжения в окрестностях Ольхона.
Одни едут сюда за тишиной и спокойствием, другие — провести ритуал очищения в буддийской ступе Просветления. А вы спуститесь на его берег, чтобы найти то, что нужно именно вашей душе.
Одни едут сюда за тишиной и спокойствием, другие — провести ритуал очищения в буддийской ступе Просветления. А вы спуститесь на его берег, чтобы найти то, что нужно именно вашей душе.
Описание экскурсии
Остров Замогой (осмотрим с борта)
Если повезёт, вы увидите, как нерпы греются на солнышке. Чаще всего их можно застать в июне, начале июля и середине августа.
Остров Огой (45–60 мин свободного времени)
С воды он напоминает каменного кита, который всплыл среди бирюзовой глади. Его высшую точку венчает белая буддийская ступа Просветления. Многие совершают здесь ритуал очищения. На первом круге нужно думать о прощении, на втором ― благодарить за всё, что вы имеете, на третьем — загадать желание. У ступы принято оставлять подношения в виде сладостей и монет или повязывать особый бурятский платок — хадак.
Организационные детали
- Идём на скоростном катере вместимостью. Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности и предоставляем спасательные жилеты
- На борт нельзя в состоянии алкогольного опьянения
- Перед поездкой нужно оформить разрешение в нацпарк: 300 ₽ — гражданам РФ, 600 ₽ — иностранцам. Подробности — после бронирования
- В случае плохой погоды или запрета береговой охраны предложим перенести или отменить прогулку
- Если вы захотите повязать на острове платок, его нужно купить в сувенирной лавке посёлка Хужир — стоимость 200–500 ₽
- С вами будет один из капитанов нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|Дети до 7 лет
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Байкальской
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Наша команда проводит экскурсии по Ольхону с 2012 года. Мы собственники катеров, уазов и хивусов. Ежедневно предлагаем путешественникам осваивать живописные места на Байкале. На экскурсиях вы сможете почувствовать полный релакс
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