Огой — это небольшой безлюдный остров в проливе Малого Моря. Несмотря на свои скромные размеры, он стал точкой притяжения в окрестностях Ольхона. Одни едут сюда за тишиной и спокойствием, другие — провести ритуал очищения в буддийской ступе Просветления. А вы спуститесь на его берег, чтобы найти то, что нужно именно вашей душе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Остров Замогой (осмотрим с борта)

Если повезёт, вы увидите, как нерпы греются на солнышке. Чаще всего их можно застать в июне, начале июля и середине августа.

Остров Огой (45–60 мин свободного времени)

С воды он напоминает каменного кита, который всплыл среди бирюзовой глади. Его высшую точку венчает белая буддийская ступа Просветления. Многие совершают здесь ритуал очищения. На первом круге нужно думать о прощении, на втором ― благодарить за всё, что вы имеете, на третьем — загадать желание. У ступы принято оставлять подношения в виде сладостей и монет или повязывать особый бурятский платок — хадак.

Организационные детали