Водная экскурсия на Мыс Хобой

Мыс Хобой - одно из сакральных мест Байкала, где соединяются Большое и Малое Моря.
Во время экскурсии на комфортабельном катере можно увидеть знаменитую скалу Шаманка, Харанцыйские острова и скалу Три Брата.
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Во время экскурсии на комфортабельном катере можно увидеть знаменитую скалу Шаманка, Харанцыйские острова и скалу Три Брата.
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5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные виды Байкала
- 🛥️ Комфортабельный катер
- 🏞️ Живописные природные объекты
- 🗿 Посещение сакральных мест
- 🚶 Свободное время для прогулок
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:30
Что можно увидеть
- Скала Шаманка
- Харанцыйские острова
- Скала Три Брата
- Мыс Хобой
- Падь Узуры
Описание водной прогулки
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию к мысу Хобой — одному из самых сакральных мест Байкала, где соединяются Большое и Малое Моря. Во время нашего путешествия вы насладитесь живописными видами и уникальной природой острова Ольхон с воды. На комфортабельном катере мы пройдем мимо знаменитой скалы Шаманка, Харанцыйских островов и скалы Три Брата, а затем обогнем мыс Хобой. Далее по маршруту вы посетите Падь Узуры, где будет высадка и свободное время для прогулки, чтобы в полной мере насладиться красотами Байкала. После этого катер вернется обратно в поселок Хужир. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию Байкала в этом незабываемом путешествии! Важная информация:
Рекомендуем взять с собой теплые вещи.
Ежедневно в 10:00 и 15:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет взрослый
|4 800 ₽
|Билет детский
|3 900 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Харанцы
- Урочище Песчаное
- Мыс Три Брата
- Мыс Хобой
- Падь Узуры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
П. Хужир, ул. Байкальская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Вас приветствует компания OLKHON38
- Экскурсия для вас забронирована, вам необходимо внести предоплату за 48 ч. до начала экскурсии, по оплате с вами свяжется менеджер Юлия
- Бесплатная отмена экскурсии за 48 ч., если вы отменили экскурсию позже то предоплата не возвращается
- Благодарим за понимание! По всем вопросам вы можете связаться с Юлией т: +7 950-07-07-390
- В назначенное время вам необходимо подойти по адресу ул. Байкальская 2, пройдите вниз до Байкала (около старого рыб завода)
- По прибытию вам необходимо позвонить организатору Юлии, она проводит вас к катеру
- Т: +7 950 127-67-07
- Желаем вам хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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