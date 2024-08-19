Водная экскурсия на Мыс Хобой

Приглашаем вас на увлекательную экскурсию к мысу Хобой — одному из самых сакральных мест Байкала, где соединяются Большое и Малое Моря. Во время нашего путешествия вы насладитесь живописными видами и уникальной природой острова Ольхон с воды. На комфортабельном катере мы пройдем мимо знаменитой скалы Шаманка, Харанцыйских островов и скалы Три Брата, а затем обогнем мыс Хобой. Далее по маршруту вы посетите Падь Узуры, где будет высадка и свободное время для прогулки, чтобы в полной мере насладиться красотами Байкала. После этого катер вернется обратно в поселок Хужир. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию Байкала в этом незабываемом путешествии! Важная информация:

Рекомендуем взять с собой теплые вещи.