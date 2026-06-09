Рассвет — время, когда Ольхон ещё почти пустой, свет мягко ложится на степи и скалы, а север острова выглядит особенно тихим и диким. Вы отправитесь к мысу Хобой ранним утром, встретите первые лучи солнца над Байкалом и позавтракаете на берегу в одном из самых живописных мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выезжаем рано утром, когда остров ещё спит и дороги почти пустые. Уже в пути вы почувствуете, как меняется атмосфера: мягкий свет, тишина и ощущение, что весь Ольхон — только для вас.

Главная точка маршрута — мыс Хобой. Здесь мы встретим рассвет: первые лучи солнца над Байкалом, открытое пространство и полное ощущение края земли.

Устроим завтрак на берегу Байкала: тёплый чай, пледы и время, чтобы просто насладиться моментом.

Прокатимся на север острова и будем делать остановки в самых красивых точках — там, где утренний свет раскрывает пейзажи особенно глубоко. В это время есть шанс встретить диких изюбрей и других обитателей острова. Увидим мысы Шунтэ-Левый и Три Брата, залив Узуры и скульптуру «Хранитель Байкала».

Расскажем вам:

почему Ольхон считается местом силы и какие легенды до сих пор живут среди местных жителей

как меняется Байкал в разное время суток и почему рассвет здесь особенно особенный

как живёт Ольхон сегодня — вне туристических открыток и популярных маршрутов

почему север острова называют одним из самых атмосферных мест Байкала

Примерный тайминг (зависит от времени года)

4:00 — выезд

5:00–5:30 — дорога по северу Ольхона с остановками и наблюдением за природой

6:00 — встреча рассвета и завтрак на мысе Хобой

После рассвета — короткие переезды между локациями по 10–20 мин. Остановки занимают от 10 до 30 мин — в зависимости от погоды и желания подольше побыть в понравившихся местах

9:30 — отправляемся в обратную дорогу

Организационные детали