Рассвет — время, когда Ольхон ещё почти пустой, свет мягко ложится на степи и скалы, а север острова выглядит особенно тихим и диким.
Вы отправитесь к мысу Хобой ранним утром, встретите первые лучи солнца над Байкалом и позавтракаете на берегу в одном из самых живописных мест.
Вы отправитесь к мысу Хобой ранним утром, встретите первые лучи солнца над Байкалом и позавтракаете на берегу в одном из самых живописных мест.
Описание экскурсии
Выезжаем рано утром, когда остров ещё спит и дороги почти пустые. Уже в пути вы почувствуете, как меняется атмосфера: мягкий свет, тишина и ощущение, что весь Ольхон — только для вас.
Главная точка маршрута — мыс Хобой. Здесь мы встретим рассвет: первые лучи солнца над Байкалом, открытое пространство и полное ощущение края земли.
Устроим завтрак на берегу Байкала: тёплый чай, пледы и время, чтобы просто насладиться моментом.
Прокатимся на север острова и будем делать остановки в самых красивых точках — там, где утренний свет раскрывает пейзажи особенно глубоко. В это время есть шанс встретить диких изюбрей и других обитателей острова. Увидим мысы Шунтэ-Левый и Три Брата, залив Узуры и скульптуру «Хранитель Байкала».
Расскажем вам:
- почему Ольхон считается местом силы и какие легенды до сих пор живут среди местных жителей
- как меняется Байкал в разное время суток и почему рассвет здесь особенно особенный
- как живёт Ольхон сегодня — вне туристических открыток и популярных маршрутов
- почему север острова называют одним из самых атмосферных мест Байкала
Примерный тайминг (зависит от времени года)
- 4:00 — выезд
- 5:00–5:30 — дорога по северу Ольхона с остановками и наблюдением за природой
- 6:00 — встреча рассвета и завтрак на мысе Хобой
- После рассвета — короткие переезды между локациями по 10–20 мин. Остановки занимают от 10 до 30 мин — в зависимости от погоды и желания подольше побыть в понравившихся местах
- 9:30 — отправляемся в обратную дорогу
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Hilux Surf или Tank 300
- В стоимость включены завтрак (бутерброды, пирог с мясом или рыбой, сладкий пирог), горячий чай и пледы
- Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погоды и состояния дорог
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов на Ольхоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Я родился и вырос на Байкале. Влюбился и люблю влюблять гостей в родные места! Поэтому занялся туризмом и уже много лет организую туры и экскурсии. Вместе с командой разработали незабываемые и уникальные путешествия, которые наполнены местным колоритом и пропитаны самобытной культурой сибирского народа. Ждём в гости!
Входит в следующие категории Ольхона
Похожие экскурсии на «Рассвет на мысе Хобой с завтраком у Байкала»
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборНа буханке - к северу Ольхона
Погрузитесь в атмосферу Ольхона, отправившись на буханке к северу острова. Вас ждут легендарные места, захватывающие виды и интересные истории
Начало: В поселке Хужир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июн в 10:00
3750 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Ольхон - жемчужина Байкала (из Иркутска в мини-группе)
Полюбоваться атмосферными пейзажами сакрального острова, узнать историю и обычаи Байкальской земли
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июн в 08:00
11 500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Рассвет на Ольхоне
Встречайте первые лучи солнца на легендарном Ольхоне. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и фото на память
Начало: В поселке Хужир
Завтра в 05:00
10 июн в 05:00
35 910 ₽
39 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе - по северу острова Ольхон
Увидеть знаменитый мыс Хобой, загадать желание на мысе Любви и посетить «Хранителя Байкала»
Начало: Посёлок Хужир
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 35 000 ₽ за экскурсию