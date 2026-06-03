Во время прогулки на скоростном катере вы познакомитесь с одними из самых интересных мест Малого моря. Посетите остров Огой со знаменитой Ступой Просветления, пройдёте мимо заповедного острова Замогой и побываете у святых источников в посёлке Сурхайте.

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Описание экскурсии

Остров Огой. Вы высадитесь на крупнейшем острове Малого моря и подниметесь к Ступе Просветления. Внутри буддийского монумента хранятся священные реликвии, а само место считается одним из духовных центров Байкала.

Остров Замогой. С воды увидите живописный остров, где гнездятся серые чайки и большие бакланы.

Святые источники в посёлке Сурхайте. Финальной точкой маршрута станет источник с минеральной водой, которую местные жители считают целебной благодаря природному составу и содержанию серебра.

Организационные детали