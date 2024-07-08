Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря

Вы посетите уникальный остров Огой — самый крупный из островов, находящихся в Малом море. В 2005 году здесь была возведена буддийская Ступа Просветления. Далее по маршруту катер пройдет мимо острова Замогой. Остров служит постоянным местом гнездовья Серой чайки и Большого Баклана. Финальная точка маршрута — п. Сурхайты. Вы посетите живописный лес и прогуляетесь до Святых источников.
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Водная экскурсия по большому треугольнику Малого моря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Среди волн Малого моря раскинулся удивительный остров Огой — самый величественный из всех окружающих. На его берегах была возведена Буддийская Ступа Просветления, напоминая о вечной духовной мудрости. Не упустите возможность загадать желание, ведь на этом магическом месте они обязательно сбудутся! Далее катер проплывет мимо волшебного острова Замогой, где Серая чайка и Большой Баклан уютно обосновались, напоминая о легкости птичьего полета и благородстве их существования. Посещение древнего поселка Сурхайте станет финальной точкой вашего путешествия, где из источника бьет святая вода, наполненная целебными минералами и серебром. Посвятите время для прогулки по живописному хвойному лесу. Он погрузит вас в мир тишины и умиротворения, стирая границу между вами и великим миром природы.

Каждый день в 10:00 и 15:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый4 600 ₽
Детский3 900 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • О. Огой
  • Буддийская ступа
  • О. Замогой (лежбище нерп)
  • Святые источники п. Сурхайты
Что включено
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от причала
Место начала и завершения?
П. Хужир, ул. Прибрежная, 3с
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Вас приветствует компания OLKHON38
  • Экскурсия для вас забронирована. В назначенное время вам необходимо подойти по адресу ул. Прибрежная, 3с
  • Причал находится рядом с отелем «Байкалов Острог»
  • По прибытию вам необходимо позвонить организатору Юлии, она проводит вас к катеру
  • Т: +7 950 127-67-07
  • Желаем вам хорошего отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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