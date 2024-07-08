Вы посетите уникальный остров Огой — самый крупный из островов, находящихся в Малом море. В 2005 году здесь была возведена буддийская Ступа Просветления. Далее по маршруту катер пройдет мимо острова Замогой. Остров служит постоянным местом гнездовья Серой чайки и Большого Баклана. Финальная точка маршрута — п. Сурхайты. Вы посетите живописный лес и прогуляетесь до Святых источников.

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Среди волн Малого моря раскинулся удивительный остров Огой — самый величественный из всех окружающих. На его берегах была возведена Буддийская Ступа Просветления, напоминая о вечной духовной мудрости. Не упустите возможность загадать желание, ведь на этом магическом месте они обязательно сбудутся! Далее катер проплывет мимо волшебного острова Замогой, где Серая чайка и Большой Баклан уютно обосновались, напоминая о легкости птичьего полета и благородстве их существования. Посещение древнего поселка Сурхайте станет финальной точкой вашего путешествия, где из источника бьет святая вода, наполненная целебными минералами и серебром. Посвятите время для прогулки по живописному хвойному лесу. Он погрузит вас в мир тишины и умиротворения, стирая границу между вами и великим миром природы.