Иртышская набережная – экскурсии в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Иртышская набережная» в Омске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сквозь Омск на авто
На машине
На микроавтобусе
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь Омск на авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по местам силы
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Места силы Омска: путешествие к источникам энергии и вдохновения
Посетите семь уникальных мест силы в Омске, ощутите прилив энергии и вдохновения, улучшите настроение и обогатите свою жизнь новым духовным опытом
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
10 000 ₽ за экскурсию
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Пешая
На поезде
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
16 апр в 14:00
23 апр в 14:00
900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    12 марта 2025
    Сквозь Омск на авто
    Все, понравилось, рекомендую, отличная экскурсия.
  • Е
    Елена
    20 января 2025
    Прогулка по местам силы
    Отличная экскурсия, посетили много красивейших мест, узнала много нового про Омск. Получила массу положительных эмоций. Благодарю экскурсовода за внимательное отношение и интереснейший рассказ❤️
  • И
    Илья
    18 января 2025
    Сквозь Омск на авто
    Спасибо большое за такую интересную и познавательную экскурсию все очень круто 👍, советую 🤩🤩🤩
  • Н
    Наталья
    11 января 2025
    Сквозь Омск на авто
    Били в Омске с мужем в декабре. Поездка была связана со спортивным мероприятием. Так как были в Омске первый раз,
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    то, конечно, хотелось познакомиться с городом с помощью человека, который его знает и любит. Заказали экскурсию "Сквозь Омск на авто", экскурсовод Элина провела эту экскурсию для нас. Большое ей спасибо. Она рассказала нам про свой город так, что мы захотели вернуться сюда и отметили для себя многие места обязательные к посещению и более глубокому знакомству с ними в следующий раз. Обязательно будем рекомендовать Омск к посещению своим друзьям и знакомым в сопровождении Элины.

  • А
    Александр
    3 октября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
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    то новое, но, на мой взгляд, есть и недостатки, паузы в подаче материала между переходами от локации к локации, их надо чем то заполнять, возможно нужно больше исторического погружения в жизнь региона, без этого получается что нужно сходить сразу на несколько разных экскурсий, от данного организатора, иначе, если вы плохо знаете историю, полной картины жизни Омска тех времён сразу не составить…

    Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и
  • О
    Ольга
    19 сентября 2024
    «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
    Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
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    таких экскурсий. Благодарна Анастасии за интересную прогулку, содержательный рассказ и путешествие по истории строительства транссиба и не только. Однозначно рекомендую посетить! Анастасия удачи и процветания вам!

  • E
    Elizaveta
    14 марта 2024
    Прогулка по местам силы
    Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Иртышская набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сквозь Омск на авто
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  3. «Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
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5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
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  2. Самое главное
  3. Любинский проспект
  4. Успенский Собор
  5. Площадь имени Бухгольца
Сколько стоит экскурсия по Омску в апреле 2025
Сейчас в Омске в категории "Иртышская набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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