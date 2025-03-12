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то, конечно, хотелось познакомиться с городом с помощью человека, который его знает и любит. Заказали экскурсию "Сквозь Омск на авто", экскурсовод Элина провела эту экскурсию для нас. Большое ей спасибо. Она рассказала нам про свой город так, что мы захотели вернуться сюда и отметили для себя многие места обязательные к посещению и более глубокому знакомству с ними в следующий раз. Обязательно будем рекомендовать Омск к посещению своим друзьям и знакомым в сопровождении Элины.