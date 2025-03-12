Индивидуальная
до 4 чел.
Сквозь Омск на авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Места силы Омска: путешествие к источникам энергии и вдохновения
Посетите семь уникальных мест силы в Омске, ощутите прилив энергии и вдохновения, улучшите настроение и обогатите свою жизнь новым духовным опытом
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
10 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
«Привокзалка»: место встречи изменить нельзя
Изучить необычные достопримечательности микрорайона за ж/д вокзалом Омска
Начало: Возле ж/д вокзала
Расписание: в среду в 14:00
16 апр в 14:00
23 апр в 14:00
900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей12 марта 2025Все, понравилось, рекомендую, отличная экскурсия.
- ЕЕлена20 января 2025Отличная экскурсия, посетили много красивейших мест, узнала много нового про Омск. Получила массу положительных эмоций. Благодарю экскурсовода за внимательное отношение и интереснейший рассказ❤️
- ИИлья18 января 2025Спасибо большое за такую интересную и познавательную экскурсию все очень круто 👍, советую 🤩🤩🤩
- ННаталья11 января 2025Били в Омске с мужем в декабре. Поездка была связана со спортивным мероприятием. Так как были в Омске первый раз,
- ААлександр3 октября 2024Экскурсия отличная, все понравилось, очень довольны, с организатором встречаемся не первый раз на разных экскурсиях и каждый раз узнаём что
- ООльга19 сентября 2024Люблю экскурсии по не туристическим местам, такие уголки города не найдёшь на туристических сайтах, о них можно узнать только из
- EElizaveta14 марта 2024Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис. Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Иртышская набережная»
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