«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
«Приглашаем прогуляться пешком по историческому центру города — здесь, словно листая страницы истории, вы насладитесь памятниками архитектуры и живописными панорамами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
-
25%
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
«И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
6000 ₽
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Начало: Лермонтова 2
«Широкий разлив воды, свежий воздух и тихая красота природы»
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
15 777 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей17 ноября 2025Обзорная экскурсия по Омску на автомобилеДата посещения: 16 ноября 2025Удобно. Интересно. Профессионально.
- ММарина15 мая 2025«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по ОмскуДата посещения: 15 мая 2025Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)
- ООльга8 декабря 2025Приехали из Тюмени в Омск первый раз. Важно было познакомиться с городом. Элина интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы прекрасно провели время.
- ААлександра27 ноября 2025Автомобильная экскурсия по Омску превзошла все ожидания. Двухчасовая поездка оказалась идеальным форматом для знакомства с городом — комфортно, информативно и
- ААнастасия24 ноября 2025Все понравилось
- ЕЕкатерина23 ноября 2025Очень крутая была прогулка, много интересного узнали от Анастасии
- ННаталья15 ноября 2025Замечательная экскурсия - рекомендую
- ГГульнара3 ноября 2025Экскурсовод Анастасия очаровательная, увлекательная. Много информации, интересная подача. Нам всем очень понравилась экскурсия и город. Экскуосию рекомендую!!!
- РРоман13 октября 2025Как я давно мечтал именно о такой простой, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком, а не заученным роботом подаче матариала. Именно с таких прогулок
- ИИрина6 октября 2025Экскурсия супер понравилась.
- ЕЕлена29 сентября 2025Удивительная экскурсия с удивительным, влюбленным в свой город Владимиром. Информацию, которой щедро делился экскурсовод, не найти на просторах интернета, ею
- ВВарвара28 сентября 2025Мы приехали буквально на 1 день, посмотреть город, решили взять экскурсию обзорную. На утро мест не было, взяли время после
- ААнна26 сентября 2025Очень понравилась экскурсия.
- ДДроздов11 сентября 2025Появилось желание опять приехать в Омск!!!! И все это благодаря нашему экскурсоводу!!!
- ТТатьяна8 сентября 2025Очень грамотный специалист, рассказывает доступным языком, подробно, интересно. Эрудированна, прекрасно ориентируется в истории, знает все даты, события. Я получила огромное удовольствие от данной экскурсии. Спасибо огромное.
- ККсения2 сентября 2025Экскурсия очень понравилась, мы прошли по главным достопримечательностям в сопровождении структурного и очень интересного рассказа экскурсовода. Даже дождь не смог испортить впечатление, спасибо команде.
- ССергей28 августа 2025Очень понравился рассказ Владимира про Омск. Поездка на машине была комфортной. В некоторых местах останавливались и прогуливались пешком. В завершение экскурсии Владимир показал большое количество фотографий. Экскурсией очень доволен!
- ААнгелина17 августа 2025Хотим выразить огромную благодарность гиду Владимиру за невероятно интересную и познавательную экскурсию по Омску
Мы получили огромное удовольствие! Владимир – невероятно
- ООльга27 июля 2025Скажу честно -Владимир ни разу не похож на профессионального гида, ни речью, ни манерой - но в этом-то и вся
- ЮЮлия26 июля 2025У нас была экскурсовод Элина, приятная девушка, которая знает историю города, отвечала на все вопросы и после экскурсии. Для экспресс знакомства с городом то что нужно!
