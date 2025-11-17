С Сергей Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Дата посещения: 16 ноября 2025 Удобно. Интересно. Профессионально.

М Марина «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Дата посещения: 15 мая 2025 Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)

О Ольга «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Приехали из Тюмени в Омск первый раз. Важно было познакомиться с городом. Элина интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы прекрасно провели время.

А Александра Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле читать дальше без усталости. Экскурсовод продемонстрировал глубокое знание истории города и искреннюю любовь к Омску. Рассказ был насыщен уникальными фактами и историческими деталями, которые невозможно найти в интернете. Особенно запомнилось, как перед глазами оживали картины разных исторических эпох — от казачьей крепости до современного мегаполиса. Поездка была организована безупречно: гид приехал вовремя, машина комфортная. В некоторых знаковых местах останавливались, чтобы прогуляться пешком и рассмотреть достопримечательности вблизи. Увидели классные места, которые обычно не замечаешь при самостоятельном осмотре города. В завершение экскурсии показали большое количество фотографий, что добавило визуальной глубины рассказу. Автомобильная экскурсия по Омску превзошла все ожидания. Двухчасовая поездка оказалась идеальным форматом для знакомства с городом — комфортно, информативно и

А Анастасия «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Все понравилось

Е Екатерина «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Очень крутая была прогулка, много интересного узнали от Анастасии

Н Наталья «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Замечательная экскурсия - рекомендую

Г Гульнара «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Экскурсовод Анастасия очаровательная, увлекательная. Много информации, интересная подача. Нам всем очень понравилась экскурсия и город. Экскуосию рекомендую!!!

Р Роман «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску читать дальше с местными жителями, коггда то начинал данный сайт. А потом здесь начали появляться псевдогиды, которые за Ваши же деньги выкладывают информацию с Википедии. Элина (у меня была гид Элина) просто очаровала с первых же минут. Только факты, которые подавались в легкой и очень доступной форме. Маршрут идеален: пролог, основная часть и эпилог . А какое прекрасное послесловие: Памятник Сантехнику Степанычу))

Однозначно рекомендую. Как я давно мечтал именно о такой простой, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком, а не заученным роботом подаче матариала. Именно с таких прогулок

И Ирина Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Экскурсия супер понравилась.

Е Елена Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле читать дальше только можно бережно и с любовью поделиться, передав в теплых ладонях, что и сделал Владимир. Узнала Омск совершенно с неожиданных сторон, перед глазами поочерёдно возникали картины разных исторических эпох, и я словно проваливалась то в одно время, то в другое, чувствуя свою причастность. Чудесный рассказчик, волшебные истории и, конечно, красивейший величественный Омск. Рекомендую от души, спасибо! Удивительная экскурсия с удивительным, влюбленным в свой город Владимиром. Информацию, которой щедро делился экскурсовод, не найти на просторах интернета, ею

В Варвара «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску читать дальше обеда. Была экскурсовод Анна, очень интересно рассказывала, легко и с шутками) Даже дождь совсем не мешал) Мы остались довольны, составили себе список того, что хотим посмотреть в следующий раз. Мы приехали буквально на 1 день, посмотреть город, решили взять экскурсию обзорную. На утро мест не было, взяли время после

А Анна «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Очень понравилась экскурсия.

Д Дроздов «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Появилось желание опять приехать в Омск!!!! И все это благодаря нашему экскурсоводу!!!

Т Татьяна «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Очень грамотный специалист, рассказывает доступным языком, подробно, интересно. Эрудированна, прекрасно ориентируется в истории, знает все даты, события. Я получила огромное удовольствие от данной экскурсии. Спасибо огромное.

К Ксения «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску Экскурсия очень понравилась, мы прошли по главным достопримечательностям в сопровождении структурного и очень интересного рассказа экскурсовода. Даже дождь не смог испортить впечатление, спасибо команде.

С Сергей Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле Очень понравился рассказ Владимира про Омск. Поездка на машине была комфортной. В некоторых местах останавливались и прогуливались пешком. В завершение экскурсии Владимир показал большое количество фотографий. Экскурсией очень доволен!

А Ангелина Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле

Мы получили огромное удовольствие! Владимир – невероятно читать дальше эрудированный, харизматичный и приятный в общении гид. Он явно влюблен в свое дело и свой город, и эта любовь заразительна. Невероятное погружение в историю Омска Особенно потряс рассказ об архивах Колчака дав почувствовать масштаб событий того времени

Прогулка была легкой, время пролетело незаметно, а в голове осталась четкая и яркая картина истории Омска. Очень рекомендуем Владимира как гида №1 в Омске! Браво! Хотим выразить огромную благодарность гиду Владимиру за невероятно интересную и познавательную экскурсию по ОмскуМы получили огромное удовольствие! Владимир – невероятно

О Ольга Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле читать дальше прелесть! Действительно, как будто приехали в гости к другу, и он просто и с неподдельной любовью и глубоким, не понаслышке, знанием рассказывает о родном городе. Мне кажется никто бы не смог за 2 часа сделать для нас Омск таким понятным и любимым. Спасибо! Скажу честно -Владимир ни разу не похож на профессионального гида, ни речью, ни манерой - но в этом-то и вся