Познавательные экскурсии на природе в Омске

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Омске, цены от 5000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
«Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
Погрузитесь в историю Омска, прогуливаясь по его историческому центру. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь архитектурными памятниками
Начало: На площади Бухгольца
«Приглашаем прогуляться пешком по историческому центру города — здесь, словно листая страницы истории, вы насладитесь памятниками архитектуры и живописными панорамами»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
На машине
2 часа
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выбор
Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
Познакомиться с визитными карточками и историей столицы Белой России
Начало: Лермонтова 2
«И это несмотря на богатую событиями историю, обилие зданий со старинной архитектурой и живописные пейзажи Иртыша»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
6000 ₽8000 ₽ за всё до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
На машине
5 часов
2 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Следы на Юге: фотографии с дороги
Погрузитесь в атмосферу южносибирских пейзажей, открывая новые ракурсы для фотографий. Незабываемые виды и исторические места ждут вас
Начало: Лермонтова 2
«Широкий разлив воды, свежий воздух и тихая красота природы»
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
15 777 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    17 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Дата посещения: 16 ноября 2025
    Удобно. Интересно. Профессионально.
  • М
    Марина
    15 мая 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Дата посещения: 15 мая 2025
    Очень интересно, мне с Вами просто повезло!)
  • О
    Ольга
    8 декабря 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Приехали из Тюмени в Омск первый раз. Важно было познакомиться с городом. Элина интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Экскурсия оказалась очень познавательной. Мы прекрасно провели время.
  • А
    Александра
    27 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Автомобильная экскурсия по Омску превзошла все ожидания. Двухчасовая поездка оказалась идеальным форматом для знакомства с городом — комфортно, информативно и
    читать дальше

    без усталости. Экскурсовод продемонстрировал глубокое знание истории города и искреннюю любовь к Омску. Рассказ был насыщен уникальными фактами и историческими деталями, которые невозможно найти в интернете. Особенно запомнилось, как перед глазами оживали картины разных исторических эпох — от казачьей крепости до современного мегаполиса. Поездка была организована безупречно: гид приехал вовремя, машина комфортная. В некоторых знаковых местах останавливались, чтобы прогуляться пешком и рассмотреть достопримечательности вблизи. Увидели классные места, которые обычно не замечаешь при самостоятельном осмотре города. В завершение экскурсии показали большое количество фотографий, что добавило визуальной глубины рассказу.

  • А
    Анастасия
    24 ноября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Все понравилось
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Очень крутая была прогулка, много интересного узнали от Анастасии
  • Н
    Наталья
    15 ноября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Замечательная экскурсия - рекомендую
  • Г
    Гульнара
    3 ноября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Экскурсовод Анастасия очаровательная, увлекательная. Много информации, интересная подача. Нам всем очень понравилась экскурсия и город. Экскуосию рекомендую!!!
  • Р
    Роман
    13 октября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Как я давно мечтал именно о такой простой, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ языком, а не заученным роботом подаче матариала. Именно с таких прогулок
    читать дальше

    с местными жителями, коггда то начинал данный сайт. А потом здесь начали появляться псевдогиды, которые за Ваши же деньги выкладывают информацию с Википедии. Элина (у меня была гид Элина) просто очаровала с первых же минут. Только факты, которые подавались в легкой и очень доступной форме. Маршрут идеален: пролог, основная часть и эпилог . А какое прекрасное послесловие: Памятник Сантехнику Степанычу))
    Однозначно рекомендую.

  • И
    Ирина
    6 октября 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Экскурсия супер понравилась.
  • Е
    Елена
    29 сентября 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Удивительная экскурсия с удивительным, влюбленным в свой город Владимиром. Информацию, которой щедро делился экскурсовод, не найти на просторах интернета, ею
    читать дальше

    только можно бережно и с любовью поделиться, передав в теплых ладонях, что и сделал Владимир. Узнала Омск совершенно с неожиданных сторон, перед глазами поочерёдно возникали картины разных исторических эпох, и я словно проваливалась то в одно время, то в другое, чувствуя свою причастность. Чудесный рассказчик, волшебные истории и, конечно, красивейший величественный Омск. Рекомендую от души, спасибо!

  • В
    Варвара
    28 сентября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Мы приехали буквально на 1 день, посмотреть город, решили взять экскурсию обзорную. На утро мест не было, взяли время после
    читать дальше

    обеда. Была экскурсовод Анна, очень интересно рассказывала, легко и с шутками) Даже дождь совсем не мешал) Мы остались довольны, составили себе список того, что хотим посмотреть в следующий раз.

  • А
    Анна
    26 сентября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Очень понравилась экскурсия.
  • Д
    Дроздов
    11 сентября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Появилось желание опять приехать в Омск!!!! И все это благодаря нашему экскурсоводу!!!
  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Очень грамотный специалист, рассказывает доступным языком, подробно, интересно. Эрудированна, прекрасно ориентируется в истории, знает все даты, события. Я получила огромное удовольствие от данной экскурсии. Спасибо огромное.
    Очень грамотный специалист, рассказывает доступным языком, подробно, интересно. Эрудированна, прекрасно ориентируется в истории, знает все даты
  • К
    Ксения
    2 сентября 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    Экскурсия очень понравилась, мы прошли по главным достопримечательностям в сопровождении структурного и очень интересного рассказа экскурсовода. Даже дождь не смог испортить впечатление, спасибо команде.
  • С
    Сергей
    28 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Очень понравился рассказ Владимира про Омск. Поездка на машине была комфортной. В некоторых местах останавливались и прогуливались пешком. В завершение экскурсии Владимир показал большое количество фотографий. Экскурсией очень доволен!
  • А
    Ангелина
    17 августа 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Владимиру за невероятно интересную и познавательную экскурсию по Омску
    Мы получили огромное удовольствие! Владимир – невероятно
    читать дальше

    эрудированный, харизматичный и приятный в общении гид. Он явно влюблен в свое дело и свой город, и эта любовь заразительна. Невероятное погружение в историю Омска Особенно потряс рассказ об архивах Колчака дав почувствовать масштаб событий того времени
    Прогулка была легкой, время пролетело незаметно, а в голове осталась четкая и яркая картина истории Омска. Очень рекомендуем Владимира как гида №1 в Омске! Браво!

  • О
    Ольга
    27 июля 2025
    Обзорная экскурсия по Омску на автомобиле
    Скажу честно -Владимир ни разу не похож на профессионального гида, ни речью, ни манерой - но в этом-то и вся
    читать дальше

    прелесть! Действительно, как будто приехали в гости к другу, и он просто и с неподдельной любовью и глубоким, не понаслышке, знанием рассказывает о родном городе. Мне кажется никто бы не смог за 2 часа сделать для нас Омск таким понятным и любимым. Спасибо!

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2025
    «Назад в прошлое»: обзорная пешеходная экскурсия по Омску
    У нас была экскурсовод Элина, приятная девушка, которая знает историю города, отвечала на все вопросы и после экскурсии. Для экспресс знакомства с городом то что нужно!

