Групповая
до 19 чел.
Влюбиться в Омск за 2 часа - сборная экскурсия
Начало: Около центр. входа в гостиницу Маяк (Лермонтова 2)
Расписание: По воскресеньям в 10:00
24 авг в 10:00
31 авг в 10:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Прогулка по местам силы
Омск хранит множество загадочных мест, где можно ощутить прилив энергии и вдохновения. Присоединяйтесь к уникальной прогулке по семи местам силы
Начало: По Договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 07:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вдоль по улице Тарской
Прогулка по улице Тарской в Омске обещает захватывающее путешествие в прошлое. Исследуйте исторические здания и соборы, узнайте их тайны и истории
Начало: В Первомайском сквере
23 авг в 11:00
24 авг в 11:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
- ААнна20 мая 2025Экскурсия тронула до глубины души! Экскурсовод Владимир это человек с глубочайшими познаниями и величайшим и неподдельным интересом к своему делу!
- ЕЕлена20 января 2025Отличная экскурсия, посетили много красивейших мест, узнала много нового про Омск. Получила массу положительных эмоций. Благодарю экскурсовода за внимательное отношение и интереснейший рассказ❤️
- EElizaveta14 марта 2024Интереснейшая экскурсия и прекрасный сервис.
Очень рекомендую всем, кто хотел бы познакомиться с городом и его легендами.
Сколько стоит экскурсия по Омску в августе 2025
