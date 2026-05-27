Серебряное — место, где переплетаются природа и история. Вы вдохнёте свежего воздуха и тишины, увидите бескрайние луга и Иртыш.
Узнаете про храм, что ушёл под землю, услышите легенду о воде и разберётесь, чем живёт дореволюционное наследие села сегодня.
Описание экскурсии
12:30 — отправление из Омска
14:00 — прибытие в Серебряное
Мы окажемся у источника святого Пантелеймона — вы сможете набрать воды и, если будет желание, окунуться в купель.
15:00 — экскурсия по селу
Вы оцените виды на Иртыш и заливные луга поймы и посетите местный храм (по возможности, поскольку он открыт не ежедневно).
16:00–17:30 — дорога в Омск
Вы узнаете:
- как в 1730 году появился Серебрянский форпост — будущая Серебряное
- почему его название связано с рекой Серебрянкой, впадающей в Иртыш
- легенду о серебристой воде, богатой рыбой
- историю оползня 1878 года, что изменил ландшафт и русло реки
- о святых источниках и купели на источнике Пантелеймона
- как село пережило эпоху перемен — от дореволюционных святынь до строительства нового храма
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле
- Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 600–800 ₽ за чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 801 туриста
Мы живём в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.
