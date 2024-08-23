Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Омске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На яхте 2 часа Водная прогулка Прогулка на яхте по Иртышу Взглянуть на Омск с воды и познакомиться с его историей Начало: У парка «Зелёный остров» «Я расскажу, как на слиянии двух рек появилась первая Омская крепость — и почему она была перенесена на правый берег Оми» 1 900 ₽ за человека Пешая 2 часа Групповая до 25 чел. История Омска через судьбы великих людей Погрузитесь в историю Омска: от первой крепости до современности. Прогулка по набережной, Любинскому проспекту и местам Достоевского Начало: На набережной реки Омь «Набережная реки Омь с видом на место, где началась история города» Расписание: в четверг в 18:30 500 ₽ за человека На машине На микроавтобусе 3 часа Индивидуальная до 5 чел. Сквозь Омск на авто: индивидуальная экскурсия Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены «Иртышская набережная, где вы увидите памятник Бухгольцу — основателю первой Омской крепости» 8 700 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Набережная»

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