2 часа
Водная прогулка
Прогулка на яхте по Иртышу
Взглянуть на Омск с воды и познакомиться с его историей
Начало: У парка «Зелёный остров»
«Я расскажу, как на слиянии двух рек появилась первая Омская крепость — и почему она была перенесена на правый берег Оми»
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 900₽ за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
История Омска через судьбы великих людей
Погрузитесь в историю Омска: от первой крепости до современности. Прогулка по набережной, Любинскому проспекту и местам Достоевского
Начало: На набережной реки Омь
«Набережная реки Омь с видом на место, где началась история города»
Расписание: в четверг в 18:30
29 авг в 18:30
5 сен в 18:30
500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сквозь Омск на авто: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Омску: от памятника Бухгольцу до крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России и G-Drive Арены
«Иртышская набережная, где вы увидите памятник Бухгольцу — основателю первой Омской крепости»
Завтра в 10:00
25 авг в 10:00
8 700₽ за всё до 5 чел.
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