Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Омске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов Фотопрогулка Следы на Юге: фотографии с дороги Отправиться в южную часть Омской области и запечатлеть красоту её пейзажей 10 000 ₽ за человека На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive) Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас 14 600 ₽ за всё до 4 чел. На машине 3.5 часа Индивидуальная до 2 чел. К святому источнику Ачаирского монастыря Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды 7 000 ₽ за всё до 2 чел. Другие экскурсии Омска

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Омска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь