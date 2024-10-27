Выездные экскурсии из Омска

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Омске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Следы на Юге: фотографии с дороги
На машине
5 часов
Фотопрогулка
Следы на Юге: фотографии с дороги
Отправиться в южную часть Омской области и запечатлеть красоту её пейзажей
27 окт в 08:30
29 окт в 08:00
10 000 за человека
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Сегодня в 14:00
27 окт в 10:00
7 000 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Омске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Следы на Юге: фотографии с дороги
  2. Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
  3. К святому источнику Ачаирского монастыря из Омска
Какие места ещё посмотреть в Омске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Омская крепость
  2. Самое главное
  3. Любинский проспект
  4. Площадь имени Бухгольца
  5. Памятник Достоевскому
  6. Успенский Собор
  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Омску в октябре 2024
Сейчас в Омске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 14 600.
Экскурсии по окрестностям Омска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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