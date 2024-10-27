5 часов
Фотопрогулка
Следы на Юге: фотографии с дороги
Отправиться в южную часть Омской области и запечатлеть красоту её пейзажей
27 окт в 08:30
29 окт в 08:00
10 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Омска - в гости к азовским немцам (all inclusive)
Погрузитесь в уникальную культуру азовских немцев в Омской области. Вкусная еда, интересные истории и уютная атмосфера ждут вас
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
К святому источнику Ачаирского монастыря
Путешествие к Ачаирскому монастырю и святому источнику с тёплой водой. Узнайте историю Омска, насладитесь природой и окунитесь в целебные воды
Сегодня в 14:00
27 окт в 10:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Омску в категории «Выездные»
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