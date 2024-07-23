Знакомство с Омском

Прогулка по историческому центру Омска, посещение Площади Бухгольца, Омской крепости и Люблинского проспекта. Узнайте историю города и его достопримечательности
Вы приехали в Омск и хотите познакомиться с его достопримечательностями? Индивидуальная экскурсия поможет вам узнать историю города и увидеть его основные исторические места.

Прогулка включает посещение Площади Бухгольца, где был основан
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Омск, комплекса зданий второй Омской крепости, Люблинского проспекта, а также зданий Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля. Узнайте много нового и, возможно, захотите вернуться в Омск снова

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Индивидуальный подход
  2. 🏛 Исторические места
  3. 🎭 Культурные объекты
  4. 🚶 Пешая прогулка
  5. 📚 Узнайте историю города
Знакомство с Омском
Знакомство с Омском
Знакомство с Омском
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Площадь Бухгольца
  • Комплекс зданий второй Омской крепости
  • Люблинский проспект
  • Омский академический театр драмы
  • Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля

Описание экскурсии

Экскурсия по Омску включает посещение следующих мест:

  • Площадь Бухгольца — место основания Омска.
  • Комплекс зданий второй Омской крепости.
  • Любинский проспект — одна из главных улиц города.
  • Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Бухгольца
  • Комплекс зданий второй Омской крепости
  • Любинский проспект
  • Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Бухгольца, от скульптуры Держава
Завершение: Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
23 июл 2024
Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних, никогда не запоминающихся исторических подробностей, Элина рассказала об истории города,
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людях, основавших город, прославивших город, архитектуре, художниках, писателях. Порой рассказ переходил в диалог, мы пытались провести параллели между Омском и Новосибирском. Нам понравилось. Элина, большое тебе спасибо и успехов в учебе, работе.

С
21 июл 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании. Многое узнали об истории города. Увидели места постройки крепостей, ворота второй крепости. Поразила нас легкндан о Любе. Загадали желание между двумя Михаилами. Восхищались архитектурой. Благодарим экскурсовода за такое знакомство с городом

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