Вы приехали в Омск и хотите познакомиться с его достопримечательностями? Индивидуальная экскурсия поможет вам узнать историю города и увидеть его основные исторические места.
Прогулка включает посещение Площади Бухгольца, где был основан
Прогулка включает посещение Площади Бухгольца, где был основан
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические места
- 🎭 Культурные объекты
- 🚶 Пешая прогулка
- 📚 Узнайте историю города
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Площадь Бухгольца
- Комплекс зданий второй Омской крепости
- Люблинский проспект
- Омский академический театр драмы
- Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Описание экскурсии
Экскурсия по Омску включает посещение следующих мест:
- Площадь Бухгольца — место основания Омска.
- Комплекс зданий второй Омской крепости.
- Любинский проспект — одна из главных улиц города.
- Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Бухгольца
- Комплекс зданий второй Омской крепости
- Любинский проспект
- Здания Омского академического театра драмы и Музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Бухгольца, от скульптуры Держава
Завершение: Ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 июл 2024
Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних, никогда не запоминающихся исторических подробностей, Элина рассказала об истории города,
С
Светлана
21 июл 2024
Экскурсия прошла на одном дыхании. Многое узнали об истории города. Увидели места постройки крепостей, ворота второй крепости. Поразила нас легкндан о Любе. Загадали желание между двумя Михаилами. Восхищались архитектурой. Благодарим экскурсовода за такое знакомство с городом
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