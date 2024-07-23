читать дальше людях, основавших город, прославивших город, архитектуре, художниках, писателях. Порой рассказ переходил в диалог, мы пытались провести параллели между Омском и Новосибирском. Нам понравилось. Элина, большое тебе спасибо и успехов в учебе, работе.

Были на экскурсии "знакомство с Омском" с Элиной. Отличная получилась прогулка по центральной части Омска. Спокойно, не утомительно, без лишних, никогда не запоминающихся исторических подробностей, Элина рассказала об истории города,