Прогулка по историческим местам Орла
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Орёл литературный
Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 ноября 2025Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию, за невероятно интересную экскурсию🙏
В Орле были в первый раз, эта поездка была подарком маме на
- ООлег22 ноября 2025Отличное сочетание знания истории, любви к своему городу, разумной доли юмора и навыков рассказчика. Несмотря на промозглую погоду экскурсия пролетела незаметно.
- ААлександр21 ноября 2025Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и облачно, ну совсем не
- ААлександра12 ноября 2025Очень хорошая, добротная подача материала. С юмором, легко. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города.
- ТТамара12 ноября 2025Отличная экскурсия, Татьяна прекрасный рассказчик, было очень интересно. Рекомендую)
- ТТатьяна25 октября 2025Экскурсия по Орлу с Татьяной нам очень понравилась! Узнали много интересного о городе, всё было рассказано живо и с любовью к Орлу. Татьяна замечательный гид-доброжелательная, умеет увлечь. У нас остались
приятные впечатления, спасибо.
- ЕЕлена14 октября 2025Спасибо огромное Дмитрию за замечательную экскурсию! Узнала много для себя нового. Дмитрий потрясающий, тактичный рассказчик, обладающий удивительным чувством юмора.
- ССветлана13 октября 2025Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о городе Орле, об его историческом прошлом, то выбирайте экскурсию Дмитрия. Дмитрий рассказывает о
- ММария4 октября 2025Спасибо Огромное Дмитрию за экскурсию и рассказ о городе Орел. Город теперь один из привлекательных городов для нашей семьи. Дмитрий
- ММария4 октября 2025Спасибо большое Дмитрию за познавательную прогулку. Мы не первый раз в этом городе, но экскурсию решили взять для общего развития)
- ННаталия23 сентября 2025Дмитрий, молодец. чувствуеться, что он хорошо знает свой город, его историю. Мне всё понравилось. Спасибо
- ААнна15 сентября 2025Очень интересно. Татьяна приятный собеседник и человек с хорошим чувством юмора. Классная экскурсия
- ААнна4 сентября 2025Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась "вишенкой на тортике" нашего летнего маленького путешествия. Рассказ экскурсовода был наполнен историческими справками и
- ммаксим1 сентября 2025Дмитрий очень приятный человек, интересный собеседник и кладезь рассказов о городе и его жителях. На экскурсию ходило 8 местных жителей и всем понравилось и показалось очень полезным, множество фактов и историй о городе мы не знали. Спасибо!
- ННина16 августа 2025Дмитрий очень квалифицированный и интересующийся историей регион гид. Рассказывает интересно, живо и с чувством юмора. Очень понравилась экскурсия, спасибо!
- ААлла13 августа 2025Экскурсия с Дмитрием очень понравилась! Так приятно слышать грамотную чистую речь! Дмитрий очень много знает и исторических фактов, и литературного
- ЕЕкатерина10 августа 2025Экскурсия была познавательной и интересной, прошла в размеренном темпе. Все очень понравилось!
- ЮЮрий3 августа 2025Дмитрий провел для нашей семьи очень интересную экскурсию. Мы посетили самые значимые места г. Орла, Дмитрий очень хорошо владеет исторической
- ММария31 июля 2025Данная экскурсия нам очень понравилось. Экскурсовод очень грамотно рассказывал о достопримечательностях своего города. Также стоит отметить, что гид восхищается своей
