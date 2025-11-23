читать дальше

лето и не весна. Татьяна молодец, показала самые главные места и достопримечательности города, рассказала интересные и любопытные факты о городе и жителях, о планах и обещаниях городского благоустройства и реконструкции. Прогулка удалась, по ходу маршрута узнавали не только просто сухие исторические факты, но и много шутили, общались на различные темы, и за это большой плюс Татьяне. Но есть один большой минус, и он никак не относится к Татьяне и экскурсии, он относится к кому-то другому, к кому-то кто главнее и выше, и этот минус - сам город и состояние города. Убогий (не знаю уже сколько раз списанный и переписанный) городской общественный транспорт, обшарпанные и разваливающиеся исторические здания и тротуары, словно немецкие захватчики только пару дней назад покинули город, какая-то неухоженность и полный пофигизм к скульптурам и памятникам (практически все в голубиных белых художествах), и самое главное - какая-то обреченность и потерянность в глазах местных жителей, и может из-за этого чувствуется и слышится озлобленность местных водителей, продавцов и другого персонала. Конечно областные и городские начальники обещают чистоту и порядок в 26 году, потом в 27 году, потом…. И как порекомендовала нам Татьяна «А лучше заезжайте к нам после 30 года», возможно так и сделаем 😉 Желаю городу скорее преобразится в лучшую сторону, Орел этого заслуживает