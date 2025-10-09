Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Орла
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
13 окт в 08:00
14 окт в 08:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Завтра в 08:00
10 окт в 08:30
4860 ₽
5400 ₽ за всё до 6 чел.
