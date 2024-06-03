Интересные экскурсии для школьного возраста в Орле

Найдено 11 экскурсий в категории «Для школьников» в Орле, цены от 3 340 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный город над Окой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Старинный город над Окой
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Орёл сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Орел сквозь столетия: путешествие по историческому и культурному наследию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
3 340 за всё до 6 чел.
Купеческий Орёл
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Купеческий Орёл
История торговли в старинных особняках и живописных улицах города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за всё до 15 чел.
Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
🚗 На машине
Квест
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия-квест по Орлу: «Полёт сквозь века»
Погрузитесь в историю Орла, узнайте о выдающихся литераторах и государственных деятелях, посетите знаковые места и откройте тайны древних крепостей
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 934 за всё до 3 чел.
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Орловское Полесье: встреча с природой и историей России
Приглашаем на уникальное путешествие по Орловскому Полесью, где вас ждут встречи с дикими зубрами и погружение в историю России
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
9 800 за всё до 3 чел.
По Курским улицам Орла
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
По Курским улицам Орла: путешествие в мир купечества
Погрузитесь в атмосферу старого Орла, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю купеческой жизни
Начало: В районе бывшего кинотеатра «Родина»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 340 за всё до 15 чел.
Орёл - город воинской славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Орел - город воинской славы: экскурсия по местам боевой славы
Познайте героическое прошлое Орла, посетив ключевые места военной истории и памятники, увековечивающие подвиги
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Из Орла в Болхов: Путешествие в сердце русской сказки и города желаний
Погрузитесь в атмосферу загадочного Болхова: его исторические храмы, тайные легенды и места силы ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Орёл вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Орёл вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по историческому центру
Орёл - город парадоксальных памятников и пёстрой архитектуры. Узнайте его историю, прогуляйтесь по старинным улицам и насладитесь уникальными видами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Очень понравилось! С удовольствием прогулялись с Дмитрием по Орлу. Приятно слушать умного, образованного, увлеченного своим делом экскурсовода. Рекомендую.
  • N
    Nikolay
    3 июня 2024
    Старинный город над Окой
    Все замечательно☀️. Анастасия подобрала вариант экскурсии под наши интересы. Получилась разнообразная и насыщенная пешая экскурсия! ⚡️
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая экскурсия, Татьяна очень интересно рассказала о городе и его истории, рекомендую
  • В
    Виктор
    22 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Очень хорошее впечатление. Понравился садово-парковый ансамбль "Спасское-Лутовиново",Мценск и его окрестности. Спасибо Андрею Потапову- он прекрасный рассказчик. Освещает проблемы комплексно и объективно. Моя сумма знаний возросла.
  • Г
    Галина
    21 мая 2024
    Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
    Получили большое удовольствие от общения с гидом во время поездки в Спасское и во Мценск. Андрей во время всего нашего
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    небольшого путешествия рассказал об истории Орловщины, о событиях Великой отечественной войны, о памятниках, о выдающихся орловцах, о поместье Тургенева, героях Лескова, о Фете. Уверены, что не пожалеете, если воспользуетесь услугами Андрея.

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась. Дмитрий позитивный и очень эрудированный экскурсовод. Видно, что очень любит свой город и старается передать эту любовь гостям города. Спасибо!
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Орёл - город воинской славы
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился целый маршрут от начала войны и до освобождения города. Познавательно, интересно, рекомендуем. 👍 Спасибо Андрею за экскурсию.
    Мы провели удивительный день в сопровождении гида Андрея. Хотели детей привезти, только танки посмотреть, а получился
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Орёл - путешествие во времени
    Молодой человек очень увлечен своим городом и его историей, это самое главное! Все понравилось, все отлично, единственный минус это похолодало под вечер, немножко подмерзли, но экскурсовод тут не при чем.))
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Андрей - по-настоящему увлеченный историей и природой своего родного края человек. Рассказывает очень живо, интересно. История Орловщины от вятичей с их
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    укладом жизни, традициями, верованиями, обрядами до неизвестных и значительных фактов времен Великой Отечественной. Не только послушали, но и посмотрели вживую - в Полесье есть восстановленные историками и археологами исторические объекты. Природа Орловского Полесья - это отдельная песня. Мы узнали и про зверей- птиц, и про ягоды-грибы, которыми богато Полесье. Здесь несколько озёр, все разные, каждое интересно по-своему. Посмотрели где можно отдохнуть на природе, напились чистейшей воды из источника. Смотреть на живой, бьющий из песка источник - волшебство. Надышались целебным воздухом. Отдохнули от суеты. Мы в восторге от этой экскурсии. Кому подойдёт экскурсия… Думаю, тем, кто умеет ценить красоту природы, ждёт новых впечатлений, радуется открытиям

  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия очень понравилась. Ходили вместе с друзьями, которые живут в Орле и им тоже было интересно. Отдельная благодарность гиду, она профессионал, очень интересный рассказчик, настолько погружена в материал, что легко может ответить на любые вопросы не совсем по теме экскурсии))

Ответы на вопросы от путешественников по Орлу в категории «Для школьников»

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  1. Старинный город над Окой
  2. Орёл сквозь столетия
  3. Орёл - путешествие во времени
  4. Купеческий Орёл
  5. Орёл: экскурсия-квест «Полёт сквозь века»
Какие места ещё посмотреть в Орле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Улица Ленина
  2. Сквер Танкистов
  3. Спасское-Лутовиново
  4. Памятник Лескову
  5. Музей Бунина
  6. Свято-Введенский женский монастырь
  7. Храм Архангела Михаила
  8. Гостиный Двор
  9. Парк Дворянское гнездо
  10. Александровский мост
Сколько стоит экскурсия по Орлу в июне 2024
Сейчас в Орле в категории "Для школьников" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 340 до 9 800. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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