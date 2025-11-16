Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
Орёл славится своей богатой литературной историей. Город связан с именами таких писателей, как Тургенев, Бунин, Лесков и Андреев.
На экскурсии можно увидеть места, где разворачивались сюжеты их произведений, и услышать интересные истории о жизни и творчестве этих великих людей.
Прогулка по пешеходной улице Ленина, посещение сквера «Дворянское гнездо» и знакомство с литературным кварталом оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
📚 Уникальная литературная атмосфера
🏛️ Исторические места и здания
🖼️ Возможность сделать памятные фото
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
🎓 Образовательный аспект для любителей литературы
Что можно увидеть
Пешеходная улица Ленина
Гостиница купчихи Иордан
Сквер «Дворянское гнездо»
Литературный квартал
2-я Пушкарная улица
Описание экскурсии
Пешеходная улица Ленина — от Бунина до Лескова
Мы пройдём маршрутом героев «Жизни Арсеньева» — романа, принёсшего Бунину Нобелевскую премию. Увидим бывшую гостиницу купчихи Иордан, где бывали Тургенев и сам Бунин. Посмотрим на самую старую церковь Орла — Богоявленскую, башенные часы которой упоминались в рассказах Лескова.
Тургеневские места
Побываем в месте, где родился Тургенев, а также посетим сквер «Дворянское гнездо», где, по легенде, происходило действие одноимённого романа. Здесь получаются отличные фотографии в любое время года.
Литературный квартал
Вы услышите о музеях писателей-орловцев: Бунина, Тургенева и Лескова. У каждого из этих заведений своя непростая судьба.
Андреевские места
По желанию отправимся в район Пушкарных улиц. На 2-й Пушкарной вы увидите деревянный дом с резным фасадом, где провёл первые годы жизни будущий писатель Андреев.
На экскурсии вы узнаете:
Как в творчестве писателей-орловцев отразилась история Орла
Кто из жителей города 19 века стал прототипом героев литературных произведений
И многое другое
Организационные детали
Все объекты осматриваются снаружи
Могу провести экскурсию для компании до 20 человек без изменения стоимости
Можно настроить прогулку под ваши запросы: сделать автомобильно-пешеходной (на вашем авто), добавить в программу дополнительные темы, локации и музеи
Если захотите, сделаю вам фото на вашу или мою камеру (о фотосъёмке прошу уведомить при заказе экскурсии, снимки будут отправлены на электронную почту)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Орле
Провела экскурсии для 666 туристов
Родилась в 1984 году, всю жизнь прожила в Орле, художник, искусствовед, краевед и экскурсовод. Один из основателей и постоянный экскурсовод волонтёрского проекта «Экскурсии по Орлу». Вожу экскурсии по Орлу и читать дальше
области с 2015 года. Автор более 200 публикаций по истории города и области: каменной и деревянной архитектуре, храмах, кладбищах, знаменитых людях Орла 18-19 веков.
Мои экскурсии интересны как жителям Орла, так и гостям города. Люблю показывать свой родной город с необычной стороны, обращать внимание на малоприметные детали старинных зданий, рассказывать городские легенды и забавные истории из прошлого Орла и его жителей.