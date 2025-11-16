Орёл славится своей богатой литературной историей. Город связан с именами таких писателей, как Тургенев, Бунин, Лесков и Андреев. На экскурсии можно увидеть места, где разворачивались сюжеты их произведений, и услышать интересные истории о жизни и творчестве этих великих людей. Прогулка по пешеходной улице Ленина, посещение сквера «Дворянское гнездо» и знакомство с литературным кварталом оставят незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Пешеходная улица Ленина — от Бунина до Лескова

Мы пройдём маршрутом героев «Жизни Арсеньева» — романа, принёсшего Бунину Нобелевскую премию. Увидим бывшую гостиницу купчихи Иордан, где бывали Тургенев и сам Бунин. Посмотрим на самую старую церковь Орла — Богоявленскую, башенные часы которой упоминались в рассказах Лескова.

Тургеневские места

Побываем в месте, где родился Тургенев, а также посетим сквер «Дворянское гнездо», где, по легенде, происходило действие одноимённого романа. Здесь получаются отличные фотографии в любое время года.

Литературный квартал

Вы услышите о музеях писателей-орловцев: Бунина, Тургенева и Лескова. У каждого из этих заведений своя непростая судьба.

Андреевские места

По желанию отправимся в район Пушкарных улиц. На 2-й Пушкарной вы увидите деревянный дом с резным фасадом, где провёл первые годы жизни будущий писатель Андреев.

На экскурсии вы узнаете:

Как в творчестве писателей-орловцев отразилась история Орла

Кто из жителей города 19 века стал прототипом героев литературных произведений

И многое другое

