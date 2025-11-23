Мои заказы

Памятник И. А. Бунину в Детском парке – экскурсии в Орле

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник И. А. Бунину в Детском парке» в Орле, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Орёл сквозь столетия
Пешая
2 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по историческим местам Орла
Погрузитесь в уникальную атмосферу Орла, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть рассказанными
Начало: У памятника Лескову
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Орёл - путешествие во времени
Пешая
2.5 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Орел - путешествие во времени: историческая экскурсия по городу
Погрузитесь в историю Орла, увидев его главные достопримечательности и услышав увлекательные истории о знаменитых людях
Начало: В сквере имени Гуртьева
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 6 чел.
Орёл литературный
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Орёл литературный
Погрузитесь в мир классической литературы, прогуливаясь по местам, связанным с великими писателями Орла. Узнайте истории, которые вдохновляли их творчество
15 дек в 11:00
16 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 30 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    23 ноября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию, за невероятно интересную экскурсию🙏
    В Орле были в первый раз, эта поездка была подарком маме на
    читать дальше

    юбилей. Думала будет как везде, заученные факты и то, что в принципе, можно найти самому в инете. Но Дмитрий сделал эту экскурсию незабываемой! Так интересно и увлечённо рассказывает, доступным и понятным языком. Показал места о которых мы не знали. Эти почти 3 часа пролетели незаметно. А ещё не мало важно, Дмитрий прекрасный фотограф😉
    Однозначно рекомендуем и теперь, когда приедем всей семьёй обязательно, встретимся с Дмитрием снова))
    Спасибо🙏❤️

  • О
    Олег
    22 ноября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Отличное сочетание знания истории, любви к своему городу, разумной доли юмора и навыков рассказчика. Несмотря на промозглую погоду экскурсия пролетела незаметно.
  • А
    Александр
    21 ноября 2025
    Орёл сквозь столетия
    Хорошая ознакомительная и полезная экскурсия с городом. Мы были в Орле 20 ноября, было прохладно и облачно, ну совсем не
    читать дальше

    лето и не весна. Татьяна молодец, показала самые главные места и достопримечательности города, рассказала интересные и любопытные факты о городе и жителях, о планах и обещаниях городского благоустройства и реконструкции. Прогулка удалась, по ходу маршрута узнавали не только просто сухие исторические факты, но и много шутили, общались на различные темы, и за это большой плюс Татьяне. Но есть один большой минус, и он никак не относится к Татьяне и экскурсии, он относится к кому-то другому, к кому-то кто главнее и выше, и этот минус - сам город и состояние города. Убогий (не знаю уже сколько раз списанный и переписанный) городской общественный транспорт, обшарпанные и разваливающиеся исторические здания и тротуары, словно немецкие захватчики только пару дней назад покинули город, какая-то неухоженность и полный пофигизм к скульптурам и памятникам (практически все в голубиных белых художествах), и самое главное - какая-то обреченность и потерянность в глазах местных жителей, и может из-за этого чувствуется и слышится озлобленность местных водителей, продавцов и другого персонала. Конечно областные и городские начальники обещают чистоту и порядок в 26 году, потом в 27 году, потом…. И как порекомендовала нам Татьяна «А лучше заезжайте к нам после 30 года», возможно так и сделаем 😉 Желаю городу скорее преобразится в лучшую сторону, Орел этого заслуживает

  • А
    Александра
    12 ноября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Очень хорошая, добротная подача материала. С юмором, легко. Маршрут охватывает все основные достопримечательности города.
  • Т
    Тамара
    12 ноября 2025
    Орёл сквозь столетия
    Отличная экскурсия, Татьяна прекрасный рассказчик, было очень интересно. Рекомендую)
  • Т
    Татьяна
    25 октября 2025
    Орёл сквозь столетия
    Экскурсия по Орлу с Татьяной нам очень понравилась! Узнали много интересного о городе, всё было рассказано живо и с любовью к Орлу. Татьяна замечательный гид-доброжелательная, умеет увлечь. У нас остались
    приятные впечатления, спасибо.
  • Е
    Елена
    14 октября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Спасибо огромное Дмитрию за замечательную экскурсию! Узнала много для себя нового. Дмитрий потрясающий, тактичный рассказчик, обладающий удивительным чувством юмора.
  • С
    Светлана
    13 октября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Если вы хотите получить исчерпывающую информацию о городе Орле, об его историческом прошлом, то выбирайте экскурсию Дмитрия. Дмитрий рассказывает о
    читать дальше

    городе легко, увлекательно и вместе с тем профессионально. Во время нашей экскурсии пошёл сильный кратковременный дождь. Но это не помешало Дмитрию перестроится и даже в таких условиях провести замечательную экскурсию. Рекомендую прогулку по Орлу с Дмитрием, так как Дмитрий знает о городе всё.

  • М
    Мария
    4 октября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Спасибо Огромное Дмитрию за экскурсию и рассказ о городе Орел. Город теперь один из привлекательных городов для нашей семьи. Дмитрий
    читать дальше

    Открыл Орел с другой стороны, история интригующая. Рассказ интересный, даже дети 7,8, лет слушали открыв рты. Маршрут отличный! Все предусмотрено до мелочей! Спасибо за экскурсию
    Рекомендую 👍

  • М
    Мария
    4 октября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Спасибо большое Дмитрию за познавательную прогулку. Мы не первый раз в этом городе, но экскурсию решили взять для общего развития)
    читать дальше

    и не пожалели. Интересно, с юмором, с отсылками к историческим фотографиям говорили об истории Орла. Много фамилий, много знаменитых людей, много исторических фактов. Конечно, все сразу не запомнили, но прониклись бОльшим уважением к истории этого края. Пожелаем Дмитрию интересных собеседников, много благодарных экскурсантов и финансовой стабильности. Прививайте любовь к родному краю, это очень важно как для самих жителей Орловщины, так и для гостей региона. Нам все очень понравилось. Спасибо!

  • Н
    Наталия
    23 сентября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий, молодец. чувствуеться, что он хорошо знает свой город, его историю. Мне всё понравилось. Спасибо
  • А
    Анна
    15 сентября 2025
    Орёл сквозь столетия
    Очень интересно. Татьяна приятный собеседник и человек с хорошим чувством юмора. Классная экскурсия
  • А
    Анна
    4 сентября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия по городу с Дмитрием оказалась "вишенкой на тортике" нашего летнего маленького путешествия. Рассказ экскурсовода был наполнен историческими справками и
    читать дальше

    информацией личного поиска и интереса, как человека, любящего свой город, край и страну. Ну а форма подачи её очень увлекательна и интересна:) Наши вопросы по ходу экскурсии никогда не оставались без ответа (даже самые непредсказуемые). С большим интересом прогуляли больше времени и остановили нас только сумерки, которые мы встретили на площадке фонтанов (самое время для такого зрелища). Благодарим от всей души!!!

  • м
    максим
    1 сентября 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий очень приятный человек, интересный собеседник и кладезь рассказов о городе и его жителях. На экскурсию ходило 8 местных жителей и всем понравилось и показалось очень полезным, множество фактов и историй о городе мы не знали. Спасибо!
  • Н
    Нина
    16 августа 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий очень квалифицированный и интересующийся историей регион гид. Рассказывает интересно, живо и с чувством юмора. Очень понравилась экскурсия, спасибо!
  • А
    Алла
    13 августа 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия с Дмитрием очень понравилась! Так приятно слышать грамотную чистую речь! Дмитрий очень много знает и исторических фактов, и литературного
    читать дальше

    материала. Подаёт информацию не нудно, а живо, эмоционально, даже весело. Все очень понятно, логично и легко воспринимается. Огромное спасибо Дмитрию за любовь к родному городу, за уважение к гостям города.

  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Экскурсия была познавательной и интересной, прошла в размеренном темпе. Все очень понравилось!
  • Н
    Наталия
    3 августа 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий - великолепный гид, превосходный рассказчик и очень хороший человек. Он делился не только фактами об истрии города, но и личными впечатлениями о местах, которые мы посещали. Это добавляло атмосферу тепла и дружбы!
    Экскурсия была организована на высочайшем уровне. Все было четко и без суеты!
    Рекомендую всем!
    А самому Дмитрию желаю здоровья и счастья!

  • Ю
    Юрий
    3 августа 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Дмитрий провел для нашей семьи очень интересную экскурсию. Мы посетили самые значимые места г. Орла, Дмитрий очень хорошо владеет исторической
    читать дальше

    и культурной информацией о своем родном городе. Он рассказал нам много исторических фактах и событий, которые происходили в разные эпохи в городе Орле, какие литературные писатели и поэты жили в этом городе, и какой город сейчас, чем живет и как развивается. Дмитрий профессиональный гид, очень увлекальная и интересная экскурсия получилась.

  • М
    Мария
    31 июля 2025
    Орёл - путешествие во времени
    Данная экскурсия нам очень понравилось. Экскурсовод очень грамотно рассказывал о достопримечательностях своего города. Также стоит отметить, что гид восхищается своей
    читать дальше

    родиной. Что погружает в полную атмосферу любви, заботы и восхищение городом своих граждан. Экскурсовод был очень внимательным, профессионально подавал информацию, чтобы каждый участник индивидуальной экскурсии понял. Также были беседы о личном, обменивались опытом проживания в своих городах. Немало важным фактором стало то, что гид после завершения экскурсии подсказал и направил нас в нужное далее место, уже после выполнения полноценный экскурсии. Оценка 5 звезд однозначно!!!

