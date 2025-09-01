Д Денис Добро пожаловать в Оренбург читать дальше его и ценит! Мы узнали много всего интересного про столицу пуховых платков. Ольга интересно рассказывала, не перегружала датами и лишней "тяжёлой" информацией. Школьнику, студентам и 2-м взрослым людям было очень интересно! Спасибо! Определённо рекомендую Ольгу, точно не прогадаете)) Ольга - отличный гид по Оренбургу! Знает очень много всего интересного про свой родной город. Видно, что она очень любит

Т Татьяна Добро пожаловать в Оренбург Отличная экскурсия, интересно, познавательно, пешком, но не напрягает. Спасибо большое!

И Ирина Добро пожаловать в Оренбург Уже давно я не ходила с такой живой экскурсией! Нам очень понравилась Ольга - простая, активная, интересная подача материала. Очень много информации узнали о городе, не указанной в книгах. Посоветовала места для самостоятельного посещения, кухню. Вообщем, мы в полном восторге!

О Олеся Добро пожаловать в Оренбург читать дальше что Ольга вкладывает душу в свою работу. Прекрасно продуманный маршрут, великолепная подача материала, искреннее увлечение темой – все это сделало экскурсию незабываемой. Ольга – замечательный человек, и я с удовольствием порекомендую ее всем, кто хочет узнать город с новой, интересной стороны. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Было очень интересно, познавательно и, что особенно ценно, ощущалось,

А Алексей Добро пожаловать в Оренбург Было очень интересно. Ольга влюблена в свой город и передала эту любовь нам:)

Г Галина Добро пожаловать в Оренбург Экскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!

В Владимир Добро пожаловать в Оренбург Ольга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.

А Алексей Добро пожаловать в Оренбург Экскурсия была очень насыщенной. Ольга - отличный краевед и знаток своего дела! Спасибо!!!

А Александра Добро пожаловать в Оренбург читать дальше 5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на