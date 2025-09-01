Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
От набережной Урала до исторических памятников - вы увидите главное в Оренбурге и узнаете его тайны. Увлекательное путешествие ждет вас
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Денис1 сентября 2025Добро пожаловать в ОренбургОльга - отличный гид по Оренбургу! Знает очень много всего интересного про свой родной город. Видно, что она очень любит
Татьяна13 августа 2025Добро пожаловать в ОренбургОтличная экскурсия, интересно, познавательно, пешком, но не напрягает. Спасибо большое!
Ирина24 июля 2025Добро пожаловать в ОренбургУже давно я не ходила с такой живой экскурсией! Нам очень понравилась Ольга - простая, активная, интересная подача материала. Очень много информации узнали о городе, не указанной в книгах. Посоветовала места для самостоятельного посещения, кухню. Вообщем, мы в полном восторге!
Олеся17 июля 2025Добро пожаловать в ОренбургХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Было очень интересно, познавательно и, что особенно ценно, ощущалось,
Алексей2 июля 2025Добро пожаловать в ОренбургБыло очень интересно. Ольга влюблена в свой город и передала эту любовь нам:)
Галина25 августа 2022Добро пожаловать в ОренбургЭкскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!
Владимир23 января 2022Добро пожаловать в ОренбургОльга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.
Алексей30 октября 2021Добро пожаловать в ОренбургЭкскурсия была очень насыщенной. Ольга - отличный краевед и знаток своего дела! Спасибо!!!
Александра16 октября 2021Добро пожаловать в ОренбургДобрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на
Ольга3 октября 2021Добро пожаловать в ОренбургПотрясающая экскурсия!
Низкий поклон и огромное спасибо Ольге.
Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и
