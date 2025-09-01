Мои заказы

Драматический театр – экскурсии в Оренбурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Драматический театр» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Оренбургу - на автобусе и пешком
От набережной Урала до исторических памятников - вы увидите главное в Оренбурге и узнаете его тайны. Увлекательное путешествие ждет вас
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 сентября 2025
    Добро пожаловать в Оренбург
    Ольга - отличный гид по Оренбургу! Знает очень много всего интересного про свой родной город. Видно, что она очень любит
    его и ценит! Мы узнали много всего интересного про столицу пуховых платков. Ольга интересно рассказывала, не перегружала датами и лишней "тяжёлой" информацией. Школьнику, студентам и 2-м взрослым людям было очень интересно! Спасибо! Определённо рекомендую Ольгу, точно не прогадаете))

    Ольга - отличный гид по Оренбургу! Знает очень много всего интересного про свой родной город. Видно
  • Т
    Татьяна
    13 августа 2025
    Добро пожаловать в Оренбург
    Отличная экскурсия, интересно, познавательно, пешком, но не напрягает. Спасибо большое!
    Отличная экскурсия, интересно, познавательно, пешком, но не напрягает. Спасибо большое!
  • И
    Ирина
    24 июля 2025
    Добро пожаловать в Оренбург
    Уже давно я не ходила с такой живой экскурсией! Нам очень понравилась Ольга - простая, активная, интересная подача материала. Очень много информации узнали о городе, не указанной в книгах. Посоветовала места для самостоятельного посещения, кухню. Вообщем, мы в полном восторге!
  • О
    Олеся
    17 июля 2025
    Добро пожаловать в Оренбург
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ольге! Экскурсия превзошла все мои ожидания. Было очень интересно, познавательно и, что особенно ценно, ощущалось,
    что Ольга вкладывает душу в свою работу. Прекрасно продуманный маршрут, великолепная подача материала, искреннее увлечение темой – все это сделало экскурсию незабываемой. Ольга – замечательный человек, и я с удовольствием порекомендую ее всем, кто хочет узнать город с новой, интересной стороны.

  • А
    Алексей
    2 июля 2025
    Добро пожаловать в Оренбург
    Было очень интересно. Ольга влюблена в свой город и передала эту любовь нам:)
  • Г
    Галина
    25 августа 2022
    Добро пожаловать в Оренбург
    Экскурсия очень понравилась! Благодарна Ольге за очень интересный рассказ о прошлом и настоящем Оренбурга, его традициях, культуре, архитектурных особенностях исторического центра. Особенно отмечу любовь и искреннее уважение к городу, к профессии, увлеченность и доброжелательность!
  • В
    Владимир
    23 января 2022
    Добро пожаловать в Оренбург
    Ольга провела чудесную экскурсию, показала все лучшие места в Оренбурге, много интересного рассказала. Хорошо знает историю города. Спасибо за интересную экскурсию.
  • А
    Алексей
    30 октября 2021
    Добро пожаловать в Оренбург
    Экскурсия была очень насыщенной. Ольга - отличный краевед и знаток своего дела! Спасибо!!!
  • А
    Александра
    16 октября 2021
    Добро пожаловать в Оренбург
    Добрый день! Приезжали в Оренбург с командой детей, решили взять обзорную экскурсию. Не пожалели, что выбрали Ольгу! Знание истории на
    5+, не скучная подача, приятная девушка, дети и взрослые были заинтересованы всю экскурсию. Спасибо еще раз за увлекательный рассказ и прогулку

  • О
    Ольга
    3 октября 2021
    Добро пожаловать в Оренбург
    Потрясающая экскурсия!
    Низкий поклон и огромное спасибо Ольге.
    Ольга ведет экскурсию как единый интересный рассказ, не перегружает датами. Высказывает свое мнение и
    добавляет интересные подробности. Ольга заряжает своим позитивом, всегда приятно проводить время с человеком который влюблен. Очень жаль, что у нас не хватило времени, чтобы закончить маршрут. Однозначно рекомендую Ольгу как экскурсовода и данный маршрут для посещения. Я и мама были просто в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Драматический театр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Оренбург: один шаг от Европы до Азии
  2. Оренбург в стиле модерн
  3. Прогулка по оренбургскому Арбату
  4. По Оренбургу - на автобусе и пешком
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Караван-Сарай
  3. Гостиный Двор
  4. Пешеходный мост
  5. Национальная деревня
  6. Марсовое поле
  7. Советская улица
  8. Набережная
  9. Драматический театр
  10. Дом Советов
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в декабре 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Драматический театр" можно забронировать 4 экскурсии от 2800 до 12 700. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Драматический театр», 130 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль