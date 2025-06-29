Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 19:00
19 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья29 июня 2025У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
- ССергей13 мая 2025Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
- ТТатьяна7 января 2025Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
- ВВиолетта16 октября 2024Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
- ГГалина5 сентября 2024Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
- ИИнна1 августа 2024Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
- ААлександр23 июля 2024Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
- ССветлана15 июля 2024Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
- ААлександр25 июня 2024Выражаем признательность за прекрасно проведённую экскурсию Светлане Геннадьевна и Юрию Александровичу. Все очень доходчиво и со вниманием к особенностям экскурсантов. Спасибо большое!
С уважением. Александр
- ЕЕлена22 июня 2024Все очень понравилось, единственное пожелание увеличить экскурсию по времени
- ммарина15 июня 2024Возможность предоставления транспорта для 4 и более человек
- ААлексей14 июня 2024Отличный город, отличная экскурсия! Спасибо
- ИИрина4 мая 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
- РРуслан3 апреля 2024Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
- ннаталья1 апреля 2024Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️
- ННпдежда25 февраля 2024Экскурсия понравилась. Была с детьми 13 и 9 лет, Ольге удалось детей увлечь и познакомить с историей Оренбурга. На улице было -25 и очень скользко. Экскурсия на авто помогла нам сохранить здоровье ног)).
- ААнастасия29 января 2024Отправляла бабушек и дедушку на экскурсию, Приехали из разных регионов России в гости. Приехали с экскурсии в восторге! Сказали, что
- ЕЕлена26 января 2024Интересная экскурсия! Все очень понравилось. Спасибо Ольге!
- ЕЕкатерина17 января 2024Экскурсия «Оренбург на авто» очень понравилась👍 Не смотря на холодную и ветряную погоду, экскурсовод выбирала комфортные для нас маршруты и условия. Появилось желание вернуться и посетить другие места Оренбурга. Спасибо
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Ольга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностью. Хорошее знание истории. Экскурсия пролетела на одном дыхании, осадок остался лишь от ее окончания, хотелось еще слушать и слушать. Спасибо за теплый прием.
Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Пешеходный мост»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Пешеходный мост" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 7200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Пешеходный мост», 21 ⭐ отзыв, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь