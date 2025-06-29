Мои заказы

Пешеходный мост – экскурсии в Оренбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходный мост» в Оренбурге, цены от 2600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Оренбург на авто
На машине
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
История Оренбурга за 100 минут
Сложить цельную картину истории города и взглянуть на его главные достопримечательности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 19:00
19 авг в 11:00
2600 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Оренбург на авто
    У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
    читать дальше

    и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.

    У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным иУ нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и
  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Оренбург на авто
    Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Оренбург на авто
    Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
    читать дальше

    самые интересные и значимые места города, узнали много интересного. Особенно понравилась инсталляция в парке Победы (оружие от времен войны до наших дней).

  • В
    Виолетта
    16 октября 2024
    Оренбург на авто
    Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
    читать дальше

    приветствуется на обзорных ознакомительных экскурсиях. Ольга любит свой город и показала его "вчера и сегодня". Авто существенно скрасил впечатление о экскурсии в холодную ветренную погоду. Спасибо, Оренбург город с богатой историей, которую бережно хранят и сегодня.

  • Г
    Галина
    5 сентября 2024
    Оренбург на авто
    Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Оренбург на авто
    Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Оренбург на авто
    Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
    читать дальше

    короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.

  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Оренбург на авто
    Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Оренбург на авто
    Выражаем признательность за прекрасно проведённую экскурсию Светлане Геннадьевна и Юрию Александровичу. Все очень доходчиво и со вниманием к особенностям экскурсантов. Спасибо большое!
    С уважением. Александр
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Оренбург на авто
    Все очень понравилось, единственное пожелание увеличить экскурсию по времени
  • м
    марина
    15 июня 2024
    Оренбург на авто
    Возможность предоставления транспорта для 4 и более человек
  • А
    Алексей
    14 июня 2024
    Оренбург на авто
    Отличный город, отличная экскурсия! Спасибо
  • И
    Ирина
    4 мая 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия! Спасибо Светлане Геннадьевне за обзорную экскурсию по городу, а Юрию Александровичу отдельное спасибо за экскурсию по парку «Салют
    читать дальше

    Победа!». Все было очень интересно, жаль двух часов маловато и в этом году природа внесла свои коррективы. Рекомендуем всем, Оренбург прекрасный город!

  • Р
    Руслан
    3 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Замечательная экскурсия по г. Оренбургу. Узнали много интересного о городе и в целом об области. Экскурсоводы Большие Молодцы! Спасибо Большое!!! Однозначно советую эту экскурсию.
  • н
    наталья
    1 апреля 2024
    Оренбург на авто
    Здравствуйте! Хотим выразить благодарность, за организацию и проведение экскурсии,Ольгу и Юрия Александровича!!! Было познавательно,увлекательно,интересно!!! Узнали много нового об истории становления города Оренбурга 👍 с удовольствием можем рекомендовать ❤️
  • Н
    Нпдежда
    25 февраля 2024
    Оренбург на авто
    Экскурсия понравилась. Была с детьми 13 и 9 лет, Ольге удалось детей увлечь и познакомить с историей Оренбурга. На улице было -25 и очень скользко. Экскурсия на авто помогла нам сохранить здоровье ног)).
    Экскурсия понравилась. Была с детьми 13 и 9 лет, Ольге удалось детей увлечь и познакомить с
  • А
    Анастасия
    29 января 2024
    Оренбург на авто
    Отправляла бабушек и дедушку на экскурсию, Приехали из разных регионов России в гости. Приехали с экскурсии в восторге! Сказали, что
    читать дальше

    девушка чудесная, много знает и очень интересно рассказывает, в следующий раз приедут и пойдут с ней на другие экскурсии обязательно.
    Я давно не видела своих бабушек такими довольными, прям начала жалеть, что сама не поехала!

  • Е
    Елена
    26 января 2024
    Оренбург на авто
    Интересная экскурсия! Все очень понравилось. Спасибо Ольге!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Оренбург на авто
    Экскурсия «Оренбург на авто» очень понравилась👍 Не смотря на холодную и ветряную погоду, экскурсовод выбирала комфортные для нас маршруты и условия. Появилось желание вернуться и посетить другие места Оренбурга. Спасибо
  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Оренбург на авто
    Ольга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностью. Хорошее знание истории. Экскурсия пролетела на одном дыхании, осадок остался лишь от ее окончания, хотелось еще слушать и слушать. Спасибо за теплый прием.
    Ольга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностьюОльга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностьюОльга - чудесный экскурсовод. Очень любит свой город и рассказывает о нем с теплотой и нежностью

Ответы на вопросы от путешественников по Оренбургу в категории «Пешеходный мост»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оренбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Оренбург на авто
  2. История Оренбурга за 100 минут
  3. Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Какие места ещё посмотреть в Оренбурге
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гостиный Двор
  2. Мечеть Караван-Сарай
  3. Самое главное
  4. Пешеходный мост
  5. Набережная
  6. Национальная деревня
  7. Дом Советов
  8. Ротонда
  9. Казанский собор
Сколько стоит экскурсия по Оренбургу в августе 2025
Сейчас в Оренбурге в категории "Пешеходный мост" можно забронировать 3 экскурсии от 2600 до 7200. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Оренбурге на 2025 год по теме «Пешеходный мост», 21 ⭐ отзыв, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь