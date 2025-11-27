читать дальше

и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.