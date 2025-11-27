Мои заказы

Марсовое поле – экскурсии в Оренбурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Марсовое поле» в Оренбурге, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Оренбург: один шаг от Европы до Азии
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
Пешая
2 часа
100 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по оренбургскому Арбату
Пешая
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Оренбург на авто
На машине
2 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    27 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
    читать дальше

    самые интересные основные вехи истории города. Для меня особенно было интересно, как много общего между Петербургом и Оренбургом. Людмила - настоящий экскурсовод с глубокими знаниями истории города и большой любовью к городу. Очень рекомендую!

  • О
    Оксана
    16 ноября 2025
    Оренбург на авто
    Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
  • О
    Ольга
    16 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
  • А
    Алсу
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
    читать дальше

    многое подчерпнула для себя. Родилась и выросла в Оренбурге, но некоторые вещи и вовсе не знала. Благодарю Людмилу за познавательную экскурсию!

  • И
    Индира
    4 ноября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
  • Е
    Екатерина
    29 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
  • Е
    Евгения
    16 октября 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
    читать дальше

    все наши многочисленные вопросы по экскурсии и не только. Дала много важных советов какие еще экскурсии посетить и что еще интересного посмотреть. Чувствуется, что знания глубокие, а не поверхностные. Очень эрудирована.

  • Л
    Лилия
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
  • Н
    Надежда
    15 августа 2025
    Оренбург: один шаг от Европы до Азии
    Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
  • Н
    Наталья
    29 июня 2025
    Оренбург на авто
    У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
    читать дальше

    и любящим свой город. Двух часов нам, конечно, не хватило, чтобы осмотреть хотя бы основные знаковые места. Экскурсия продлилась почти 4 часа в интересном изложении, обмене мнениями. Спасибо большое за интересный рассказ, увлеченность и любовь к своему городу. Мы увидели Оренбург глазами его жителя, полюбили за ухоженность и опрятность, узнали его историю и нюансы архитектуры. Рекомендую экскурсию.

  • С
    Сергей
    13 мая 2025
    Оренбург на авто
    Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
  • Т
    Татьяна
    7 января 2025
    Оренбург на авто
    Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
    читать дальше

    самые интересные и значимые места города, узнали много интересного. Особенно понравилась инсталляция в парке Победы (оружие от времен войны до наших дней).

  • В
    Виолетта
    16 октября 2024
    Оренбург на авто
    Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
    читать дальше

    приветствуется на обзорных ознакомительных экскурсиях. Ольга любит свой город и показала его "вчера и сегодня". Авто существенно скрасил впечатление о экскурсии в холодную ветренную погоду. Спасибо, Оренбург город с богатой историей, которую бережно хранят и сегодня.

  • Г
    Галина
    5 сентября 2024
    Оренбург на авто
    Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
  • И
    Инна
    1 августа 2024
    Оренбург на авто
    Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Оренбург на авто
    Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
    читать дальше

    короткого осмотра наиболее интересных локаций, более детально осмотрели выставочный комплекс «Салют, Победа!», Пушкинский бульвар и примыкающую часть Советской улицы, а также комплекс «Национальная деревня». Гид Ольга рассказала много интересного об Оренбуржье, самом городе, знаменитых его уроженцах и жителях, а также отдельных достопримечательностях. В итоге продолжительность более, чем на 30 минут превысила 2 часа, но время прошло как одно мгновение. Всем рекомендую данную экскурсию и данного гида для первого знакомства с городом.

  • С
    Светлана
    15 июля 2024
    Оренбург на авто
    Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Оренбург на авто
    Выражаем признательность за прекрасно проведённую экскурсию Светлане Геннадьевна и Юрию Александровичу. Все очень доходчиво и со вниманием к особенностям экскурсантов. Спасибо большое!
    С уважением. Александр
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Оренбург на авто
    Все очень понравилось, единственное пожелание увеличить экскурсию по времени
  • м
    марина
    15 июня 2024
    Оренбург на авто
    Возможность предоставления транспорта для 4 и более человек

