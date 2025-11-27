Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург: от Европы до Азии
Путешествие по Оренбургу - это возможность прикоснуться к истории, где Европа встречается с Азией. Уникальные памятники и легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: На набережной Урала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оренбург в стиле модерн
В Оренбурге каждый дом хранит свою тайну. Вы отыщете образцы архитектуры модерна, почувствуете настроения и нравы конца XIX-начала XX веков
Начало: В районе Драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга, узнайте его историю и полюбуйтесь уникальными архитектурными памятниками, которые делают город особенным
Начало: В районе Дома Советов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Оренбурга
Погрузитесь в атмосферу Оренбурга: стела "Добрый ангел мира", мост из Европы в Азию, Марсово поле, культурный комплекс "Национальная деревня" и Караван-сарай
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Оренбургу «Прогулка по Музейной миле»
Познакомиться с городом, который часто называют маленьким Питером
Начало: В районе Марсова поля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия27 ноября 2025Огромная благодарность Людмиле! Я из Санкт-Петербурга, в первый раз в Оренбурге. Людмила смогла показать основные исторические достопримечательности города и раскрыть
- ООксана16 ноября 2025Имею богатый опыт индивидуальных экскурсий! Ольга великолепна! Такой любви и увлеченности своим краем наблюдается редко! От души рекомендую!
- ООльга16 ноября 2025Великолепная экскурсия, узнали много интересного. Стало понятно, что в Оренбург стоит приехать ещё раз. Несмотря ни погоду - а был туман, мы смогли прогуляться по всему маршруту и город выглядел загадочным и таинственным!
- ААлсу4 ноября 2025Даже дождь не испортил впечатления об экскурсии. Все по полочкам, четко, интересно. Заказала экскурсию для родственников из соседней Башкирии и
- ИИндира4 ноября 2025Хорошая экскурсия, насыщенная. Все понравилось, гид Людмила просто молодец.
- ЕЕкатерина29 октября 2025Хорошая экскурсия, рада, что решили прогуляться с профессионалом. Не смотря на то, что провела детство в Оренбурге, открыла его для себя с новой стороны.
- ЕЕвгения16 октября 2025Экскурсию проводила Людмила. Очень много полезной информации, помимо основных исторических сведений рассказала нам и малоизвестные факты. С удовольствием отвечала на
- ЛЛилия15 августа 2025Экскурсия очень понравилась, интересно было послушать про город из уст человека, который любит свой город. Людмила спокойная, интеллигентная, образованная, было интересно слушать ее, как рассказчика. Два часа пролетели незаметно. Благодарю вас Людмила за приятное знакомство с городом.
- ННадежда15 августа 2025Шикарная экскурсия, экскурсовод - супер! Узнали много интересного. Были с детьми.
- ННаталья29 июня 2025У нас была смена гида и экскурсию провела директор Светлана Геннадьевна. Она оказалась очень грамотным и увлеченным человеком, досконально знающим
- ССергей13 мая 2025Оля молодец. Информация интересная, взвешенная, доступная и хорошо подана, экскурсовод любит свой город. Водитель работает грамотно и безопасно.
- ТТатьяна7 января 2025Экскурсия по Оренбургу очень понравилась. Поездка на автомобиле удачно совмещена с пешеходной частью экскурсии. Гид Ольга и водитель Александр показали
- ВВиолетта16 октября 2024Ольга спасибо большое за экскурсию! Экскурсия сформирована разнопланово, затрагивает срез разных лет становления и развития Оренбурга. Не утяжелена датами, что
- ГГалина5 сентября 2024Интересная, объёмная экскурсия по Оренбургу. Много увидели и сфотографировали. Спасибо большое гиду Ольге и водителю Михаилу Николаевичу.
- ИИнна1 августа 2024Ольга не смогла провести тур, её замещала Светлана, очень интересная экскурсия
- ААлександр23 июля 2024Увлекательная автопешеходная экскурсия по Оренбургу с гидом Ольгой. Объехали на автомобиле все самые интересные места в городе, часто выходили для
- ССветлана15 июля 2024Спасибо Светлане и Юрию за замечательную прогулку по городу! Жаль, что всего два часа. Хотелось бы провести время с этой чудесной парой подольше).
- ААлександр25 июня 2024Выражаем признательность за прекрасно проведённую экскурсию Светлане Геннадьевна и Юрию Александровичу. Все очень доходчиво и со вниманием к особенностям экскурсантов. Спасибо большое!
С уважением. Александр
- ЕЕлена22 июня 2024Все очень понравилось, единственное пожелание увеличить экскурсию по времени
- ммарина15 июня 2024Возможность предоставления транспорта для 4 и более человек
