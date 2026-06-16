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Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам

Отдохнуть от суеты города и увидеть другое Оренбуржье
На внедорожниках мы помчимся в Долгие горы, которые выросли прямо посреди Оренбургской степи.

Увидим зелёный холмистый хребет, напоминающий спину сказочного существа, полюбуемся склонами, посеребрёнными ковылём, надышимся ароматом трав и сделаем снимки на панорамных точках. Можем отправиться в путь днём или на закате, когда степь становится золотой.
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам
Там, где спит дракон: по Оренбургской степи к Долгим горам

Описание экскурсии

  • Хребет Карамурантау, который прозвали спящим драконом.
  • Долгие горы — бескрайние просторы, серебристые ковыльные склоны, холмы и лучшие видовые точки.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder, внутри свободно разместятся 4 взрослых и 2 ребёнка (на третьем ряду сидений). В салоне: бутилированная вода, влажные салфетки, кондиционер и зарядки. Детское кресло или бустер по запросу.
  • Проедем 280 км. (5–6 ч).
  • Специальная физическая подготовка не нужна, долгих и тяжёлых пеших переходов не будет.
  • Питание не входит в стоимость. Вы можете взять перекус с собой, устроим пикник с красивым видом.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 50 туристов
Я амбассадор Оренбуржья, создатель тревел-карты региона и организатор авторских туров по всей России. Моя история с этим краем началась в 2020 году. Я приехал сюда и открыл настоящую terra incognita. Стал
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одним из первых, кто начал организовывать индивидуальные поездки в дикие локации оренбургских степей, а за вклад в туризм получил статус амбассадора. За последние годы мой проект вырос: я вожу экспедиции от Байкала до Кавказа. Видел самые топовые локации России и могу смело сказать: аналогов оренбургским пейзажам нет. Поэтому вернулся к истокам своего проекта, чтобы снова показывать этот невероятный и недооценённый край. Плюсы моих туров: — Комфортный внедорожник. Заберёмся туда, куда не проедут автобусы. — Формат роуд-муви. Никаких скучных лекций — только мы, дикая степь, отличная музыка и кофе с видом на обрывы. — Опыт. Я знаю стандарты больших экспедиций и применяю их здесь. сь. Я докажу вам, что Оренбуржье — это не только пуховые платки. Это настоящий космос!

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