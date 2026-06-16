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одним из первых, кто начал организовывать индивидуальные поездки в дикие локации оренбургских степей, а за вклад в туризм получил статус амбассадора. За последние годы мой проект вырос: я вожу экспедиции от Байкала до Кавказа. Видел самые топовые локации России и могу смело сказать: аналогов оренбургским пейзажам нет. Поэтому вернулся к истокам своего проекта, чтобы снова показывать этот невероятный и недооценённый край. Плюсы моих туров: — Комфортный внедорожник. Заберёмся туда, куда не проедут автобусы. — Формат роуд-муви. Никаких скучных лекций — только мы, дикая степь, отличная музыка и кофе с видом на обрывы. — Опыт. Я знаю стандарты больших экспедиций и применяю их здесь. сь. Я докажу вам, что Оренбуржье — это не только пуховые платки. Это настоящий космос!