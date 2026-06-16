На внедорожниках мы помчимся в Долгие горы, которые выросли прямо посреди Оренбургской степи.
Увидим зелёный холмистый хребет, напоминающий спину сказочного существа, полюбуемся склонами, посеребрёнными ковылём, надышимся ароматом трав и сделаем снимки на панорамных точках. Можем отправиться в путь днём или на закате, когда степь становится золотой.
Увидим зелёный холмистый хребет, напоминающий спину сказочного существа, полюбуемся склонами, посеребрёнными ковылём, надышимся ароматом трав и сделаем снимки на панорамных точках. Можем отправиться в путь днём или на закате, когда степь становится золотой.
Описание экскурсии
- Хребет Карамурантау, который прозвали спящим драконом.
- Долгие горы — бескрайние просторы, серебристые ковыльные склоны, холмы и лучшие видовые точки.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Nissan Pathfinder, внутри свободно разместятся 4 взрослых и 2 ребёнка (на третьем ряду сидений). В салоне: бутилированная вода, влажные салфетки, кондиционер и зарядки. Детское кресло или бустер по запросу.
- Проедем 280 км. (5–6 ч).
- Специальная физическая подготовка не нужна, долгих и тяжёлых пеших переходов не будет.
- Питание не входит в стоимость. Вы можете взять перекус с собой, устроим пикник с красивым видом.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Оренбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 50 туристов
Я амбассадор Оренбуржья, создатель тревел-карты региона и организатор авторских туров по всей России. Моя история с этим краем началась в 2020 году. Я приехал сюда и открыл настоящую terra incognita. Стал
Входит в следующие категории Оренбурга
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