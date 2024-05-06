1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
8 750₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия6 мая 2024Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить любую тему, ответить на
- ААнна1 мая 2024Остались очень довольны экскурсией. Продуманный маршрут, доступная и интересная информация. Отдельное спасибо за терпение к детям и их вопросам. Однозначно рекомендуем! Никита потрясающий рассказчик с невероятно широким кругозором. Слушать было одно удовольствие!
- ООксана3 января 2024Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида.
- ЕЕкатерина5 августа 2023Посетили группой из 3 человек Изборск и Печоры вместе с замечательным гидом Риммой Васильевной. Посетили древнее Труворово городище, Словенские ключи
- ЕЕвгения4 мая 2022Прекрасная экскурсия. Оптимальное сочетание познавательности и комфорта.
Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Печорам в июне 2024
Сейчас в Печорах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 8 750. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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