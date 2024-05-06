Экскурсии на 1 день в Печорах

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Печорах, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
Древнее городище, каменная крепость, природные родники и легендарный монастырь за один день
Начало: Псков
7 июля в 08:00
8 июля в 11:00
6 670 за всё до 20 чел.
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 8 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия Изборск - Печоры из Пскова
Начало: Площадь Ленина, д. 1 (памятник Ленину)
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
8 750 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    6 мая 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить любую тему, ответить на
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    все вопросы. Экскурсия построена в хронологической последовательности: Труворов камень и городище, потом лирическое отступление- Словенские ключи- настоящее лебединое озеро, магическое место, затем крепость Изборск, сувениры, специалитеты, переезд в Печоры. В самом монастыре, к сожалению, капитальный ремонт, поэтому впитать дух этого намоленного места не получилось, посетили только Успенский храм и ближнюю пещеру, но Никита всё восполнил своим рассказом. Прекрасное путешествие получилось! Никита очень приятный в общении и грамотный парень, мы очень рады, что познакомились с ним.

    Никита настоящий профессионал! Он историк, прекрасный рассказчик, увлечённый историей Псковского края, его широкий кругозор позволяет разъяснить
  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Остались очень довольны экскурсией. Продуманный маршрут, доступная и интересная информация. Отдельное спасибо за терпение к детям и их вопросам. Однозначно рекомендуем! Никита потрясающий рассказчик с невероятно широким кругозором. Слушать было одно удовольствие!
  • О
    Оксана
    3 января 2024
    Старый Изборск и Псково-Печерский монастырь: путешествие к истокам Руси
    Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида.
    Все очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гидаВсе очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гидаВсе очень понравилось, было познавательно и интересно. Всем рекомендуем гида
  • Е
    Екатерина
    5 августа 2023
    Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
    Посетили группой из 3 человек Изборск и Печоры вместе с замечательным гидом Риммой Васильевной. Посетили древнее Труворово городище, Словенские ключи
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    и Изборскую крепость. После поехали в Псково-Печерский монастырь. Порадовало близкое духовное родство с гидом. В Богом зданных пещерах Римма Васильевна провела подробную экскурсию. После посетили Успенский храм и прошли по территории монастыря, слушая рассказ о истории обители. После отобедали в монастырской трапезной.

  • Е
    Евгения
    4 мая 2022
    Экскурсия «Печоры - Изборск» из Пскова на транспорте туристов
    Прекрасная экскурсия. Оптимальное сочетание познавательности и комфорта.

Ответы на вопросы от путешественников по Печорам в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Печорам в июне 2024
Сейчас в Печорах в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 8 750. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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