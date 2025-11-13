Экскурсия «Пенза на серебряном блюде» открывает перед вами город с новой стороны.
Вы увидите архитектурные шедевры фон Гогена и братьев Баграковых, услышите истории о Мейерхольде и Мариенгофе, а также узнаете, как
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура модерна
- 🎨 Истории великих авангардистов
- 📜 Связь с поэтами Серебряного века
- 🎶 Аудиозаписи поэтов и музыка
- 🖼 Разгадка тайн Татлина
Что можно увидеть
- Постройки фон Гогена
- Народный дом имени Белинского
- Здание бывшего банка
- Усадьба Всеволода Мейерхольда
- Улица Московская
Описание экскурсии
- Постройки архитектора фон Гогена и братьев Баграковых — выдающиеся примеры городской архитектуры эпохи модерна.
- Народный дом имени Белинского — образец пензенского модерна с изящными линиями и историческим фасадом.
- Здание бывшего банка — украшено майоликовыми панно.
- Места, связанные с Давидом Бурлюком и Владимиром Маяковским — здесь зарождался футуризм.
- Гнездо авангардной живописи Владимира Татлина — локация, где формировался стиль основоположника конструктивизма.
- Улица Московская — «золотые следы Мариенгофа», основателя имажинизма, и шоколадное здание в стиле модерн.
- Усадьба Всеволода Мейерхольда — заповедное место, где начинался путь великого режиссёра Серебряного века.
- И прочие городские локации.
Вы узнаете:
- Как работа актёра и режиссёра Всеволода Мейерхольда связана с творчеством поэтов эпохи Блока и Маяковского.
- С кем из пензенских гимназисток дружила Марина Цветаева и кому в письмах доверяла сердечную боль в самое трудное время.
- Кто из пензенских художников-авангардистов нарисовал себя с зелёным маникюром и нимбом над головой.
- Для кого из пензяков Чехов специально добавил мужскую роль в пьесе «Три сестры».
- И многое другое.
А ещё:
- Послушаете аудиозаписи поэтов Серебряного века и современные музыкальные произведения, созданные на их стихи.
- Разгадаете, что зашифровано в портрете Владимира Татлина и что представляет собой башня Татлина.
- Научитесь «читать» кубизм Аристарха Лентулова и вместе с авангардистом Ефимкой приготовите пособия для рисовальной школы.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослую аудиторию, студентов и старшеклассников.
- По пути можем зайти в литературное кафе: в жаркое время за прохладительными напитками, в холодную погоду — за кофе или чаем. Напитки оплачиваются дополнительно.
- Приветствуется серебряная полумаска на участниках экскурсии и другие атрибуты: футуристический пучок редиски в нагрудный карман или акварисунок на щеке, как у Бурлюка, широкополая шляпа Блоковской Незнакомки — на ваш вкус и фантазию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В историческом центре на улице Белинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Пензе
Провела экскурсии для 240 туристов
Аттестованный гид, краевед, автор путеводителей по Пензе. Как сотруднику музея мне близки литература и искусство, романтические сюжеты в истории Пензы. Предлагаю обзорные и тематические экскурсии по городу, который люблю и хочу, чтобы им восхищались. Кто со мной?
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на 5 отзывах
Е
Елена
13 ноя 2025
Великолепная экскурсия!
Д
Дарья
6 окт 2025
Организовывала экскурсию для своих коллег. Получила восторженные отзывы! будем заказывать еще
Татьяна
14 сен 2025
Интересная экскурсия, узнала много нового и интересного. По возвращении в Москву ещё раз посетила новую Третьяковку, посмотрела картины людей, о которых узнала в Пензе)
В
Виктория
3 авг 2025
Как думаете, друзья, случайны ли случайности?. . Выбрав групповой тур в город Пенза, почему я вдруг перед выездом решила заказать индивидуальную экскурсию?. . Спасибо Тебе, Его Величество Случай! Ведь если
Ольга
24 июл 2025
«Любите ли вы модерн так, как я люблю его?», -хотелось воскликнуть, перефразируя знаменитого критика. Если да, то последуйте нашему примеру и отправляйтесь на восхитительную экскурсию «Пенза на серебряном блюде». Экскурсовод
