Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Пензе
Узнайте тайны Пензы, её архитектуру и культурное наследие. Погрузитесь в атмосферу старинных улиц и откройте для себя город с новой стороны
Начало: На ул. Кирова
Завтра в 17:30
11 окт в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Где поют герои - иммерсивная экскурсия по Пензе
Надеть наушники и стать участником музыкально-танцевального спектакля о городе
Начало: У драмтеатра
Завтра в 18:30
18 окт в 17:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза и Мейерхольд: прогулка с музеем
Прогулка по историческим улицам Пензы с посещением дома-музея Мейерхольда. Узнайте о театральных революциях и наследии великого режиссёра
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Городские экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пензе
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пензе в октябре 2025
Сейчас в Пензе в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1250 до 6500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Пензе на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 1 ⭐ отзыв, цены от 1250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь