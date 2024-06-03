1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
- ВВасилий2 июня 2024Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
- ААндрей25 мая 2024Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
- ННадежда15 мая 2024Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
- ССергей4 мая 2024Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
- ААнна2 мая 2024Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!
- ЛЛидия27 сентября 2023Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
- NNatalia30 августа 2023Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
- ГГалина18 августа 2023Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Популярные места»
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