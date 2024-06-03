Главные экскурсионные места в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Пензе, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Пензой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Знакомство с Пензой
Погулять по историческому центру города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У памятника Первопоселенцу
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
3 600 за всё до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Пенза вчера и сегодня
Узнать городские истории, попросить удачи у Суворова и понять, почему горожан называли толстопятыми
Начало: У «Музея одной картины»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Огромная благодарность Нине Владимировне за замечательную экскурсию по Пензе. Много интересной информации, великолепная подача материала, энциклопедические знания, но главное это
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    любовь к своему городу, которая передается гостям! Время экскурсии пролетело незаметно, хотелось еще, но необходимо было уезжать… однако, останутся теплые воспоминания, уважение к профессионалу и подвижнику - Нине Владимировне, а еще желание вернуться в Пензу за новыми впечатлениями.

  • В
    Василий
    2 июня 2024
    Знакомство с Пензой
    Прекрасная экскурсия, любящая свое дело, родной край и поэзию экскурсовод. Только положительные эмоции от экскурсии и Пензы. Спасибо
  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Отличная экскурсия! Марина очень интересно рассказала про город. Много цитировала стихов и прозы известных людей! Очень понравилось! Молодец!
  • Н
    Надежда
    15 мая 2024
    Пенза вчера и сегодня
    Я живу в Пензе более 20 лет, и толком ни чего не знаю о родном городе. Путешествуя по другим городам, мне
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    стали интересно чем славится наш город по мимо Лермонтова. Сегодня мы с подругой были на экскурсии «Пенза вчера и сегодня», Марина прекрасно провела нас по историческому центру и очень интересно рассказала о нашей Пензе) моя гордость за родной город становится всё больше и больше Ещё раз спасибо большое, время пролетело не заметно)

  • С
    Сергей
    4 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Елена молодец. Подстроилась под наш темп, все дружелюбно показала, увлекательно. Спасибо!
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Знакомство с Пензой
    Замечательная экскурсия по Пензе! Гид Елена очень хороший рассказчик!
  • Л
    Лидия
    27 сентября 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Очень понравилась экскурсия. Много чего увидели и узнали. Ещё и с погодой повезло.
  • N
    Natalia
    30 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Мне очень понравилась экскурсия. Все было отлично скоординированно по времени и по организации экскурсии. Было достаточно свободного времени для прогулки по имению. Владимир Иванович-гид-мастерски владеет изложением материала. Большое спасибо! Буду рекомендоыать!
  • Г
    Галина
    18 августа 2023
    Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
    Усадьбу, дворовые постройки, склеп со всей скмьей, гуляли по поместью, через мостик в бывш сад, видели место, где проводят день памяти поэта. Все было прекрасно

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Популярные места»

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  1. Знакомство с Пензой
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  3. Экскурсия в музей-заповедник «Тарханы» из Пензы на транспорте туристов
Сколько стоит экскурсия по Пензе в июне 2024
Сейчас в Пензе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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