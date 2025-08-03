читать дальше

и отправляйтесь на восхитительную экскурсию «Пенза на серебряном блюде». Экскурсовод Т. А. Кайманова взяла нас за руку и повела в мир русского модерна, мимо зданий в стиле «арт-нуво», блестками рассыпанными по улицам города. Пенза не осталась в стороне от новых, свежих, волнующий и эпатирующих течений жизни конца 19- начала 20 века. Модерн в архитектуре, живописи, дизайне, литературе, театре, кино, технике. Прекрасный и трагический Серебряный век.

Трехчасовой захватывающий фильм, где каждый герой главный. Вместе со столичным архитектором фон Гогеном мы одели самое красивое здание в «шубу» северного модерна. С художниками- авангардистами Лентуловым и Татлиным взглянули на стены их альма-матер – Пензенское художественное училище. Восхитились талантами пензенских красавиц, оставивших след в зоопсихологии, поэзии и искусстве танца. Пошалили с последним денди республики Мариенгофом, заглянули в кафе и выпили по чашке кофе с его стихами на кофейной пене. Мысленно проехались на омнибусе и поглазели на место первой в Пензе автоаварии. Вдохнули запах смородиновой настойки рядом с заводом купца Мейергольда и склонили головы перед талантом его великого сына – прекрасного и ужасного Карабаса – Барабаса. Попробовали, подобно Королю немого кино И. Мозжухину, одним взглядом изобразить восторг и отчаяние под звуки тапера. Калейдоскоп великих имен новаторов и бунтарей. И повсюду нас сопровождал символ модерна – цветок подсолнуха. Татьяна Александровна назвала свою экскурсию «Пенза на серебряном блюде» и приготовила для ценителей стиля модерн блюдо высокой кухни: сложное, насыщенное, яркое, с долгим послевкусием. Попробуйте, не пожалеете!