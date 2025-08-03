Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Пензе, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Пенза на серебряном блюде
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза на серебряном блюде
Путешествие в эпоху модерна и авангарда в Пензе. Увидьте, как искусство и архитектура переплетаются с историей и судьбами великих
Начало: В историческом центре на улице Белинского
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Пензы в усадьбу Тарханы на автомобиле
Литературное путешествие по страницам жизни и творчества М.Ю. Лермонтова
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Легенды и были старинного Наровчата (на вашем авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и были старинного Наровчата
Путешествие по Наровчату на вашем авто - это возможность увидеть исторические памятники, музеи и монастыри, узнать о жизни княгини Нарчатки и писателя Куприна
19 авг в 09:00
20 авг в 09:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 августа 2025
    Пенза на серебряном блюде
    Как думаете, друзья, случайны ли случайности?. . Выбрав групповой тур в город Пенза, почему я вдруг перед выездом решила заказать
    читать дальше

    индивидуальную экскурсию?. . Спасибо Тебе, Его Величество Случай! Ведь если бы мы не встретились с Татьяной, то так и не открыли бы для себя этот гостеприимный город, потому что информация 70-80-х годов прошлого века, монотонно "пробубнённая" групповым гидом, заставила меня сделать только единственно правильное действие: покинуть группу. И вот встреча с Татьяной, Человеком, который, помимо феноменальных знаний предмета, грамотной и эмоциональной речи, элегантного внешнего вида, обладает, на мой взгляд, главным качеством, необходимым для экскурсовода, - ЛЮБОВЬЮ к своему городу и СТРЕМЛЕНИЕМ подарить эту любовь ближнему. Бесспорно, посетить эту экскурсию рекомендую всем, кому интересен чарующий и безжалостный Серебряный век… Татьяна, спасибо Вам за встречу. С уважением и признательностью, Виктория и Марианна.

  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Пенза на серебряном блюде
    «Любите ли вы модерн так, как я люблю его?», -хотелось воскликнуть, перефразируя знаменитого критика. Если да, то последуйте нашему примеру
    читать дальше

    и отправляйтесь на восхитительную экскурсию «Пенза на серебряном блюде». Экскурсовод Т. А. Кайманова взяла нас за руку и повела в мир русского модерна, мимо зданий в стиле «арт-нуво», блестками рассыпанными по улицам города. Пенза не осталась в стороне от новых, свежих, волнующий и эпатирующих течений жизни конца 19- начала 20 века. Модерн в архитектуре, живописи, дизайне, литературе, театре, кино, технике. Прекрасный и трагический Серебряный век.
    Трехчасовой захватывающий фильм, где каждый герой главный. Вместе со столичным архитектором фон Гогеном мы одели самое красивое здание в «шубу» северного модерна. С художниками- авангардистами Лентуловым и Татлиным взглянули на стены их альма-матер – Пензенское художественное училище. Восхитились талантами пензенских красавиц, оставивших след в зоопсихологии, поэзии и искусстве танца. Пошалили с последним денди республики Мариенгофом, заглянули в кафе и выпили по чашке кофе с его стихами на кофейной пене. Мысленно проехались на омнибусе и поглазели на место первой в Пензе автоаварии. Вдохнули запах смородиновой настойки рядом с заводом купца Мейергольда и склонили головы перед талантом его великого сына – прекрасного и ужасного Карабаса – Барабаса. Попробовали, подобно Королю немого кино И. Мозжухину, одним взглядом изобразить восторг и отчаяние под звуки тапера. Калейдоскоп великих имен новаторов и бунтарей. И повсюду нас сопровождал символ модерна – цветок подсолнуха. Татьяна Александровна назвала свою экскурсию «Пенза на серебряном блюде» и приготовила для ценителей стиля модерн блюдо высокой кухни: сложное, насыщенное, яркое, с долгим послевкусием. Попробуйте, не пожалеете!

