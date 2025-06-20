Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
Завтра в 12:00
7 июл в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза на серебряном блюде
Культурологическое путешествие по блистательной эпохе модерна, символизма и имажинизма
Начало: В историческом центре на улице Белинского
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид20 июня 2025Владимир Иванович замечательный экскурсовод, показал и рассказал о Пензе все, что только можно. Экскурсия прошла замечательно, несмотря на периодические ливни. Спасибо ему.
- ЛЛюдмила10 мая 2025Всё хорошо
- ААнна9 июня 2024Очень интересный и познавательный рассказ экскурсовода Прекрасный город и много разных интересных исторических фактов я узнала из экскурсии Спасибо большое
- РРавиль1 мая 2024Очень приятный и общительный экскурсовод. Первый раз были в Пензе, узнали много интересного.
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Дом Мейерхольда»
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