Л Леонид Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста Владимир Иванович замечательный экскурсовод, показал и рассказал о Пензе все, что только можно. Экскурсия прошла замечательно, несмотря на периодические ливни. Спасибо ему.

Л Людмила Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте) Всё хорошо

А Анна Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста Очень интересный и познавательный рассказ экскурсовода Прекрасный город и много разных интересных исторических фактов я узнала из экскурсии Спасибо большое