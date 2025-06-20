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Дом Мейерхольда – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Мейерхольда» в Пензе, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Пензе
Пенза - город с богатой историей и культурой. Узнайте о знаменитых личностях, прогуляйтесь по древним улицам и насладитесь видами с холма
Завтра в 12:00
7 июл в 09:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
7000 ₽ за экскурсию
Пенза на серебряном блюде
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пенза на серебряном блюде
Культурологическое путешествие по блистательной эпохе модерна, символизма и имажинизма
Начало: В историческом центре на улице Белинского
5500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Дом Мейерхольда»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пензе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Пензе (на вашем транспорте)
  2. Расширенная экскурсия по Пензе на транспорте туриста
  3. Пенза на серебряном блюде
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Московская улица
  3. Губернаторский дом
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Сколько стоит экскурсия по Пензе в июле 2025
Сейчас в Пензе в категории "Дом Мейерхольда" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 7000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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