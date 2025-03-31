Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
10 апр в 16:30
13 апр в 10:30
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
Завтра в 11:30
10 апр в 18:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 марта 2025В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом мне помогла авторская экскурсия
- ЛЛариса28 марта 2025Чудесная экскурсия. Необыкновенно талантливый и много знающий экскурсовод, с уважением. Рекомендую
- ЛЛариса27 марта 2025Замечательная экскурсия. Бесконечное почтение и восхищение знаниями экскурсовода Марины. Однозначно рекомендую
- РРябкова24 февраля 202523 февраля 2025 года мы с коллегами-учителями встретились в Пензе. Авторская экскурсия "Пенза вчера и сегодня" нас покорила. Мы сердечно
- ААндрей17 февраля 2025Великолепная экскурсия! Гид Марина - СУПЕР!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Благодаря Марине узнали много интересных и неожиданных фактов из
- ЕЕлена12 января 2025Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Московская улица»
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