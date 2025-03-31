Московская улица – экскурсии в Пензе

Найдено 3 экскурсии в категории «Московская улица» в Пензе, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Пенза вчера и сегодня
Пешая
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня: индивидуальная экскурсия по городу
Индивидуальная экскурсия по Пензе: узнайте город с новой стороны, наслаждаясь его историей и архитектурой. Прогулка без дополнительных расходов
Начало: У «Музея одной картины»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Пенза вчера и сегодня (в группе)
Откройте для себя Пензу: от крепости до культурной столицы. Прогулка по историческому центру и улице Московской ждёт вас
Начало: У «Музея одной картины»
Расписание: в четверг в 16:30, в субботу в 10:00, в воскресенье в 10:30
10 апр в 16:30
13 апр в 10:30
1500 ₽ за человека
В Пензу на 45 меридиан
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В Пензу на 45 меридиан
Познакомиться с жизнью непровинциальной провинции
Начало: У памятника Первопоселенцу (ул. Кирова, 11)
Завтра в 11:30
10 апр в 18:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    31 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом мне помогла авторская экскурсия
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    "Пенза вчера и сегодня" экскурсовода Марины Чудаевой. Это профессионал своего дела! Марина показала город нетривиально, делая акценты на интересных деталях и с большим юмором. Два с половиной часа прошли на одном дыхании! Спасибо огромное! ❤️

    В Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этомВ Пензе я впервые, и мне очень хотелось увидеть город глазами местного жителя. И в этом
  • Л
    Лариса
    28 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Чудесная экскурсия. Необыкновенно талантливый и много знающий экскурсовод, с уважением. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    27 марта 2025
    Пенза вчера и сегодня (в группе)
    Замечательная экскурсия. Бесконечное почтение и восхищение знаниями экскурсовода Марины. Однозначно рекомендую
  • Р
    Рябкова
    24 февраля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    23 февраля 2025 года мы с коллегами-учителями встретились в Пензе. Авторская экскурсия "Пенза вчера и сегодня" нас покорила. Мы сердечно
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    благодарим супер-профессионала своего дела, любящего свой край и его историю, беззаветно преданного своему делу. Экскурсовод Марина - мастер мысли и слова, заботливый человек и умная красивая женщина. Обзорная экскурсия по самым достопримечательным местам Пензы, несмотря на пронизывающий холод, оставила в наших сердцах не только любовь к этому уютному и приветливому городу со своей богатой историей, но и желание вернуться. Спасибо от всей души. Марина, теперь только к Вам!

  • А
    Андрей
    17 февраля 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Великолепная экскурсия! Гид Марина - СУПЕР!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Благодаря Марине узнали много интересных и неожиданных фактов из
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    истории Пензы, увидели главные архитектурные достопримечательности города, услышали истории о знаменитых людях живших в городе или посещавших Пензу. Экскурсия прошла "на одном дыхании", а чтение Мариной стихотворений известных поэтов просто покорили нас! Марина - гид высочайшей квалификации: отлично продуманный маршрут, отлично продуманная логистика экскурсионной программы, прекрасные коммуникативные навыки работы с людьми разных возрастов, гибкость и оперативность в решении организационных вопросов экскурсии! Оценка: 5+! С Уважением и Благодарностью Андрей, Екатерина, Виктор Иванович, Валентина Ивановна.

  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Пенза вчера и сегодня
    Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание задавать вопросы. Очень корректно
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    Марина обращается с "вовлекающимися" туристами и в то же время держит основную канву своего рассказа. Всегда у неё наготове дополнительный материал, который она преподносит туристам, чувствуется много знаний, которыми она готова поделиться. Спасибо, мы получили истинное удовольствие во время экскурсии с Мариной Чудаевой, замечательной пензенкой!

    Марина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желаниеМарина - редкий экскурсовод, поверьте опытному путешественнику. Интересный и живой рассказ, вовлекающий слушателей, будит размышления, желание

Ответы на вопросы от путешественников по Пензе в категории «Московская улица»

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Сколько стоит экскурсия по Пензе в апреле 2025
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