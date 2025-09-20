На берегах Плещеева озера, которому около 30 тысяч лет, происходили важные события.
Здесь можно посетить Синь-камень, связанный с древними легендами, и Рыбацкую слободу, где до сих пор живут потомки рыбаков. Южный берег озера известен тем, что здесь юный Пётр I учился строить корабли.
Экскурсия подходит для любителей природы и истории, а также тех, кто хочет узнать больше о Переславле и его окрестностях
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Исторические берега Плещеева озера
- 🗿 Легендарный Синь-камень
- ⚓ Уроки кораблестроения Петра I
- 🏘️ Аутентичная Рыбацкая слобода
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Синь-камень
- Рыбацкая слобода
- Южный берег Плещеева озера
- Центральный городской пляж
Описание экскурсии
Озеро Плещеево — водоём ледникового происхождения, которому около 30 тысяч лет. Каждый из его берегов по-своему восхитителен и уникален. Мы посетим два достопамятных берега из четырёх — на ваш выбор:
- Возможно, вы мечтаете побывать на Синь-камне — объекте поклонения древних славян, который, как гласит легенда, исполняет желания
- Или хотите увидеть колоритную Рыбацкую слободу, где до сих пор живут потомки рыбаков переславских и где в Плещеево впадает речка Трубеж
- А может, желаете посетить южный берег. Здесь юный Пётр I учился строить корабли по морскому образцу с помощью голландских мастеров
- Ещё один интересный берег — с центральным городским пляжем. Здесь можно полюбоваться просторами под рассказы об обитателях водоёма и жизни Переславля
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит природу и интересуется историей государства Российского.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — вход на берег с Синь-камнем: взрослый — 300 ₽; дети, пенсионеры, многодетные и инвалиды — бесплатно
- Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur. Также можно поехать на вашем авто — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладываяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
20 сен 2025
Берега и истории Плещеева озера - великолепная, душевная экскурсия с прекраснейшим гидом Натальей прошла, как говорится "на одном дыхании". Наталья интересно и доступно описала периоды истории, связанные с Плещеевым озером и городом, а также рассказала очаровательные легенды. Посещение монастырей в Переславле-Залесском произвело на нас с подругой глубокое впечатление.
Понравилась все.
Наталья
6 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья прислушивалась к нашим пожеланиям и даже встретила нас прямо на автовокзале. Спасибо огромное. Детям (9 и 12) было очень интересно послушать про синь-камень, про город и его историю. Сам Переславль понравился, видно, что за городом следят, развивают, что не может не радовать. Спасибо, Наталье, показала нам эту всю красоту. Рекомендую однозначно!
Д
Денис
28 июл 2025
Наталья талантливый рассказчик, профессиональный музейный работник с профильным образованием, любит свой край и относится к делу со в сей душой. Все это создает неповторимое погружение в историю и культуру Переславля Залесского и сразу хочется остаться там жить!
Х
Харитошкина
30 июн 2025
Были на экскурсии семьей. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье Николаевне! Специалист очень высокого уровня и глубоких знаний! Очень интересно составлен маршрут. Мы получили массу удовольствия!
А
Андрей
26 апр 2025
Наталья великолепно провела экскурсию! Рассказала и показала много интересных мест, расширив рамки обозначенные в туре. Прекрасно осведомлённый и заинтересованный своей профессией человек, влюбленный в родной город!
