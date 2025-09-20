Мои заказы

Берега и истории Плещеева озера

Прогулка по берегам Плещеева озера раскроет тайны древних славян и царской селёдки. Откройте для себя исторические моменты и природные красоты
На берегах Плещеева озера, которому около 30 тысяч лет, происходили важные события.

Здесь можно посетить Синь-камень, связанный с древними легендами, и Рыбацкую слободу, где до сих пор живут потомки рыбаков. Южный берег озера известен тем, что здесь юный Пётр I учился строить корабли.

Экскурсия подходит для любителей природы и истории, а также тех, кто хочет узнать больше о Переславле и его окрестностях
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Исторические берега Плещеева озера
  • 🗿 Легендарный Синь-камень
  • ⚓ Уроки кораблестроения Петра I
  • 🏘️ Аутентичная Рыбацкая слобода
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Берега и истории Плещеева озера© Наталья
Берега и истории Плещеева озера© Наталья
Берега и истории Плещеева озера© Наталья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Синь-камень
  • Рыбацкая слобода
  • Южный берег Плещеева озера
  • Центральный городской пляж

Описание экскурсии

Озеро Плещеево — водоём ледникового происхождения, которому около 30 тысяч лет. Каждый из его берегов по-своему восхитителен и уникален. Мы посетим два достопамятных берега из четырёх — на ваш выбор:

  • Возможно, вы мечтаете побывать на Синь-камне — объекте поклонения древних славян, который, как гласит легенда, исполняет желания
  • Или хотите увидеть колоритную Рыбацкую слободу, где до сих пор живут потомки рыбаков переславских и где в Плещеево впадает речка Трубеж
  • А может, желаете посетить южный берег. Здесь юный Пётр I учился строить корабли по морскому образцу с помощью голландских мастеров
  • Ещё один интересный берег — с центральным городским пляжем. Здесь можно полюбоваться просторами под рассказы об обитателях водоёма и жизни Переславля

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит природу и интересуется историей государства Российского.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — вход на берег с Синь-камнем: взрослый — 300 ₽; дети, пенсионеры, многодетные и инвалиды — бесплатно
  • Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur. Также можно поехать на вашем авто — детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Переславле-Залесском
Провели экскурсии для 18913 туристов
Коренная переславна, аккредитованный гид. Победитель международного конкурса экскурсоводов «Проводники смыслов» 2025 года. Автор текстов путеводителей по Переславлю. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников —активно популяризируем историю и культуру своего края, вкладывая
читать дальше

в наши экскурсии любовь к городу и частицу души. Как однажды отметил русский писатель Михаил Пришвин, любивший край Залесья, изучая памятники истории и архитектуры Переславля-Залесского, шаг за шагом можно представить почти всю русскую историю. Каждый может в этом убедиться и почувствовать очарование древней переславской земли на наших экскурсиях.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Людмила
Людмила
20 сен 2025
Берега и истории Плещеева озера - великолепная, душевная экскурсия с прекраснейшим гидом Натальей прошла, как говорится "на одном дыхании". Наталья интересно и доступно описала периоды истории, связанные с Плещеевым озером и городом, а также рассказала очаровательные легенды. Посещение монастырей в Переславле-Залесском произвело на нас с подругой глубокое впечатление.
Понравилась все.
Наталья
Наталья
6 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья прислушивалась к нашим пожеланиям и даже встретила нас прямо на автовокзале. Спасибо огромное. Детям (9 и 12) было очень интересно послушать про синь-камень, про город и его историю. Сам Переславль понравился, видно, что за городом следят, развивают, что не может не радовать. Спасибо, Наталье, показала нам эту всю красоту. Рекомендую однозначно!
Экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья прислушивалась к нашим пожеланиям и даже встретила нас прямо на
Д
Денис
28 июл 2025
Наталья талантливый рассказчик, профессиональный музейный работник с профильным образованием, любит свой край и относится к делу со в сей душой. Все это создает неповторимое погружение в историю и культуру Переславля Залесского и сразу хочется остаться там жить!
Х
Харитошкина
30 июн 2025
Были на экскурсии семьей. Огромное спасибо экскурсоводу Наталье Николаевне! Специалист очень высокого уровня и глубоких знаний! Очень интересно составлен маршрут. Мы получили массу удовольствия!
А
Андрей
26 апр 2025
Наталья великолепно провела экскурсию! Рассказала и показала много интересных мест, расширив рамки обозначенные в туре. Прекрасно осведомлённый и заинтересованный своей профессией человек, влюбленный в родной город!
Наталья великолепно провела экскурсию! Рассказала и показала много интересных мест, расширив рамки обозначенные в туре. ПрекрасноНаталья великолепно провела экскурсию! Рассказала и показала много интересных мест, расширив рамки обозначенные в туре. ПрекрасноНаталья великолепно провела экскурсию! Рассказала и показала много интересных мест, расширив рамки обозначенные в туре. Прекрасно

Входит в следующие категории Переславля-Залесского

Похожие экскурсии из Переславля-Залесского

Переславль-Залесский: прогулка по древнему центру
Пешая
1 час
407 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Переславль-Залесский: уникальное путешествие по древнему центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Переславля-Залесского, где каждый камень хранит истории великих событий и знаменитых людей
Начало: У ресторана Тройка
Завтра в 08:00
11 ноя в 09:00
2400 ₽ за всё до 8 чел.
Славный град Переславль-Залесский (на вашем автомобиле)
На машине
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Славный град Переславль-Залесский
Обзорная экскурсия в Переславле-Залесском на вашем авто. Легенды, древние храмы и Плещеево озеро. Идеально для первого визита и повторного открытия
Начало: :Садовая 10. Возле отеля Тройка
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
5800 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский! (на вашем автомобиле)
3 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Переславль-Залесский: индивидуальная экскурсия
Переславль-Залесский: история, легенды и живописные виды. Погружение в прошлое и настоящее древнего города с профессиональным гидом
Начало: На улице Садовая
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:30
5867 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Переславле-Залесском. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Переславле-Залесском