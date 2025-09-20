На берегах Плещеева озера, которому около 30 тысяч лет, происходили важные события. Здесь можно посетить Синь-камень, связанный с древними легендами, и Рыбацкую слободу, где до сих пор живут потомки рыбаков. Южный берег озера известен тем, что здесь юный Пётр I учился строить корабли. Экскурсия подходит для любителей природы и истории, а также тех, кто хочет узнать больше о Переславле и его окрестностях

Описание экскурсии

Озеро Плещеево — водоём ледникового происхождения, которому около 30 тысяч лет. Каждый из его берегов по-своему восхитителен и уникален. Мы посетим два достопамятных берега из четырёх — на ваш выбор:

Возможно, вы мечтаете побывать на Синь-камне — объекте поклонения древних славян, который, как гласит легенда, исполняет желания

— объекте поклонения древних славян, который, как гласит легенда, исполняет желания Или хотите увидеть колоритную Рыбацкую слободу , где до сих пор живут потомки рыбаков переславских и где в Плещеево впадает речка Трубеж

, где до сих пор живут потомки рыбаков переславских и где в Плещеево впадает речка Трубеж А может, желаете посетить южный берег . Здесь юный Пётр I учился строить корабли по морскому образцу с помощью голландских мастеров

. Здесь юный Пётр I учился строить корабли по морскому образцу с помощью голландских мастеров Ещё один интересный берег — с центральным городским пляжем. Здесь можно полюбоваться просторами под рассказы об обитателях водоёма и жизни Переславля

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто любит природу и интересуется историей государства Российского.

